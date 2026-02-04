Fintech

mBank ma pilny komunikat dla posiadaczy gotówki. "Nie zadziała"

mBank na bieżąco informuje swoich klientów o wszelkich planowanych pracach, które mają na celu usprawnienie całego systemu płatności. Tym razem, utrudnienia napotkają korzystający z wpłatomatów sieci Euronet.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:40
0
mBank i prace techniczne przy Euronet

Wszelkie prace serwisowe i działania aktualizacyjne są niezbędne po to, aby utrzymać jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności usług bankowych. Tak, jak bank usprawnia co jakiś czas aplikacje mobilne oraz serwis transakcyjny, tak i tego typu prac wymagają, co jakiś czas, wpłatomaty. Tym razem chodzi o popularną sieć Euronet. Co warto zanotować, prace te nie będą trwały przez jeden weekend, ale bank zaplanował cały cykl tego typu działań, który skończy się dopiero 15 marca 2026.

Dalsza część tekstu pod wideo

Euronet - utrudnienia w 3 nadchodzące niedziele

W najbliższych tygodniach będziemy prowadzić planowe aktualizacje naszych systemów. Dlatego w kilku nadchodzących niedzielach opóźni się księgowanie wpłat, które realizujecie we wpłatomatach sieci Euronet.

komunikuje juz teraz bank. 

Oznacza to, że w dniu, kiedy przeprowadzone będa prace, wpłaty dokonane przez klientów, mogą dotrzeć później na konto. I nie ma powodów do paniki. 

Opóźnienia te będą trwały w godzinach 10:00-16:00, w niedziele: 1 marca, 8 marca oraz 15 marca. 

Planet Cash zamiast Euronet

Oczywiście, ci którzy będą chcieli dokonać wpłaty, która zostanie zaksięgowana natychmiastowo, mogą użyć wpłatomatów Planet Cash. mBank poleca skorzystać z nich w wymienionych dniach i godzinach. Wpłaty, które zostaną dokonane na tych urządzeniach, pojawią się od razu na koncie, bez czekania. 

Image
telepolis
