mBank ma pilny komunikat dla posiadaczy gotówki. "Nie zadziała"
mBank na bieżąco informuje swoich klientów o wszelkich planowanych pracach, które mają na celu usprawnienie całego systemu płatności. Tym razem, utrudnienia napotkają korzystający z wpłatomatów sieci Euronet.
mBank i prace techniczne przy Euronet
Wszelkie prace serwisowe i działania aktualizacyjne są niezbędne po to, aby utrzymać jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności usług bankowych. Tak, jak bank usprawnia co jakiś czas aplikacje mobilne oraz serwis transakcyjny, tak i tego typu prac wymagają, co jakiś czas, wpłatomaty. Tym razem chodzi o popularną sieć Euronet. Co warto zanotować, prace te nie będą trwały przez jeden weekend, ale bank zaplanował cały cykl tego typu działań, który skończy się dopiero 15 marca 2026.
Euronet - utrudnienia w 3 nadchodzące niedziele
W najbliższych tygodniach będziemy prowadzić planowe aktualizacje naszych systemów. Dlatego w kilku nadchodzących niedzielach opóźni się księgowanie wpłat, które realizujecie we wpłatomatach sieci Euronet.
Oznacza to, że w dniu, kiedy przeprowadzone będa prace, wpłaty dokonane przez klientów, mogą dotrzeć później na konto. I nie ma powodów do paniki.
Opóźnienia te będą trwały w godzinach 10:00-16:00, w niedziele: 1 marca, 8 marca oraz 15 marca.
Planet Cash zamiast Euronet
Oczywiście, ci którzy będą chcieli dokonać wpłaty, która zostanie zaksięgowana natychmiastowo, mogą użyć wpłatomatów Planet Cash. mBank poleca skorzystać z nich w wymienionych dniach i godzinach. Wpłaty, które zostaną dokonane na tych urządzeniach, pojawią się od razu na koncie, bez czekania.