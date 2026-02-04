mBank ma pilny komunikat dla posiadaczy gotówki. "Nie zadziała"

mBank i prace techniczne przy Euronet

Wszelkie prace serwisowe i działania aktualizacyjne są niezbędne po to, aby utrzymać jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności usług bankowych. Tak, jak bank usprawnia co jakiś czas aplikacje mobilne oraz serwis transakcyjny, tak i tego typu prac wymagają, co jakiś czas, wpłatomaty. Tym razem chodzi o popularną sieć Euronet. Co warto zanotować, prace te nie będą trwały przez jeden weekend, ale bank zaplanował cały cykl tego typu działań, który skończy się dopiero 15 marca 2026.