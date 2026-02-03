Zła passa AMD trwa. Aż 5 martwych procesorów jednego dnia

Liczba doniesień o martwych procesorach AMD Ryzen 9000 rośnie w zaskakującym tempie. Co istotne, problem nie ogranicza się do jednego modelu czy platformy. Mówimy zarówno o tańszych CPU, jak i wyżej pozycjonowanych układach z pamięcią 3D V-Cache. Sytuacja występuje głównie na płytach głównych od firm ASUS oraz ASRock.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD i ASRock nabrali wody w usta

Mówimy nawet o 5 przypadkach dziennie, co potwierdzają wpisy na platformie Reddit. Każdy z nich zakończył się identycznie - komputer przestał się uruchamiać, a diagnostyka płyty głównej wskazywała na problem z CPU. Nie widać było jednak fizycznych uszkodzeń.

Najświeższy przypadek dotyczy AMD Ryzen 5 9600X, który przestał działać na płycie ASRock B850 Pro-A. Użytkownik zaktualizował BIOS do najnowszej wersji 4.03, zgodnie z zaleceniami producenta, jednak system mimo to nie był w stanie wystartować. Wcześniejsze obawy okazały się uzasadnione - procesor po prostu przestał żyć.

Kolejne dwa przypadki dotyczą Ryzenów 7 9700X (1, 2). Jeden z nich uległ awarii na płycie ASRock B850M-X, a użytkownik przez trzy dni próbował bezskutecznie znaleźć przyczynę. Drugi CPU przestał działać na ASRock X870 PRO RS, modelu, który coraz częściej pojawia się w tego typu zgłoszeniach. Co ciekawe, komputer działał poprawnie od sierpnia 2025 roku, aż do momentu nagłego zapalenia się diody diagnostycznej CPU.

Jeszcze bardziej niepokojący jest przypadek Ryzena 7 9800X3D, który uległ awarii na płycie ASRock X870E Taichi. Procesor przestał działać mimo zainstalowanego najnowszego BIOS-u. To podważa narrację producentów, według której aktualizacje firmware miały rozwiązywać lub przynajmniej ograniczać skalę problemu. Część użytkowników zaczęła wręcz sugerować powrót do starszej wersji, która ich zdaniem oferuje większą stabilność.

Piąty i zarazem najbardziej dotkliwy przypadek dotyczy flagowego Ryzena 9 9950X3D. Procesor przestał być wykrywany przez płytę ASRock X870E Nova WiFi, która wyświetla kod błędu "00", jednoznacznie wskazujący na uszkodzenie CPU. Komputer działał od maja 2025 roku, jednak obecnie właściciel zmuszony był rozpocząć procedurę RMA.

Najbardziej niezrozumiały w całej sytuacji jest brak komunikacji ze strony producentów. Ani ASRock, ani AMD nie przedstawiły dotąd oficjalnego stanowiska ani informacji o trwającym dochodzeniu. Dla porównania, ASUS przy podobnych zgłoszeniach zareagował znacznie szybciej, potwierdzając problem i zapowiadając analizę przyczyn już po kilku przypadkach.