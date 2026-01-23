Użytkownicy alarmują, ASUS reaguje. Chodzi o umierające układy AMD

ASUS odniósł się oficjalnie do doniesień o problemach z procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D, które nagle przestają działać. Od kilku miesięcy w sieci pojawiają się zgłoszenia użytkowników, których układy Ryzen 9000, a w szczególności model Ryzen 7 9800X3D, ulegają awarii na tańszych i droższych platformach X870 oraz B850.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD nadal nie skomentowało sprawy

Producent potwierdził, że jest świadomy zgłaszanych przypadków i rozpoczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Jednocześnie ASUS zaleca wszystkim użytkownikom płyt głównych AMD z serii 800 aktualizację BIOS-u do najnowszej wersji, co ma pomóc w zapewnieniu stabilnej i bezproblemowej pracy systemu. Osoby, które już doświadczyły problemów, proszone są o bezpośredni kontakt z obsługą klienta.

Warto przy tym zaznaczyć, że ASUS nie jest jedynym producentem, który znalazł się w centrum uwagi. Podobne zgłoszenia dotyczą również płyt głównych ASRock. Użytkownicy raportują przypadki uszkodzeń procesorów Ryzen 9000, którym często towarzyszą ślady przypalenia w gnieździe procesora oraz charakterystyczne wybrzuszenie na spodzie CPU. Inni producenci jak MSI czy GIGABYTE występują rzadziej w doniesieniach.

Pierwsze podobne sygnały pojawiały się już wcześniej, przy okazji Ryzenów 7000X3D. Wówczas jako potencjalną przyczynę wskazywano zbyt wysokie napięcie SoC. Producenci wprowadzili aktualizacje BIOS-ów mające ograniczyć te skoki, jednak wygląda na to, że nie rozwiązało to problemu.