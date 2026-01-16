AMD w tarapatach. Ilość awarii rośnie jak na drożdżach

Problemy z procesorami AMD Ryzen 9000X3D to zdecydowanie nie są już incydenty. Z tygodnia na tydzień jest ich coraz więcej. Dwa dni temu pojawiły się informacje o dwóch martwych CPU, a teraz licznik zwiększył się o kolejne trzy przypadki zgłoszone tego samego dnia. Co ciekawe, dwa z nich dotyczą dokładnie tego samego modelu płyty głównej firmy ASUS.

AMD ma szansę przebić Intela w ilości zgłaszanych awarii

Pierwsza historia dotyczy użytkownika, który był przekonany, że winne jest co innego. Próby diagnostyki, w tym wymiana zasilacza, nie przyniosły efektu. Dopiero po wyjęciu procesora zauważył on ślady przypalenia na PCB. Co istotne, sam socket na płycie ASUS ROG Crosshair X870 Hero nie wykazywał widocznych uszkodzeń. Próba uruchomienia komputera z innym CPU również zakończyła się niepowodzeniem, co wskazuje, że awarii uległ zarówno procesor Ryzen 7 9800X3D, jak i sama płyta główna.

Drugi przypadek związany jest z płytą ASUS ROG Strix X870E-E Gaming. Tutaj do uszkodzenia procesora miało dojść podczas zwykłego restartu PC. Po kolejnym uruchomieniu płyta zatrzymała się na kodzie błędu "00", co jednoznacznie wskazuje na martwy CPU. Scenariusz jest niemal identyczny jak w jednym z wcześniej opisywanych przypadków.

Trzeci zgłoszony tego samego dnia przypadek dotyczy płyty ASUS TUF B850M-Plus WiFi. Choć awarie Ryzenów 7 9800X3D na chipsetach B850 zdarzają się rzadziej niż na topowych konstrukcjach X870, nie są one całkowitą nowością. Komputer działał poprawnie przez około dwa miesiące, po czym nagle przestał się uruchamiać. Sprawdzenie podzespołów potwierdziło uszkodzenie procesora.