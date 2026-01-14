Procesory AMD nadal padają jak muchy. Są kolejne przypadki

Problemy z awaryjnością popularnych procesorów AMD Ryzen 9000X3D zaczynają wyglądać coraz poważniej i mogą przewyższać już kłopoty kontrowersyjnej serii Intel Core 13. i 14. generacji. W sieci niemal co tydzień pojawiają się nowe relacje użytkowników, którym komputer nagle przestaje działać, a diagnoza jest brutalna - martwe CPU.

Awarie występują na płytach wszystkich producentów

Tylko w ostatnich dniach na Reddicie pojawiły się dwa (1, 2) nowe przypadki. Pierwszy poszkodowany korzystał z drogiej i porządnej płyty głównej ASUS ROG Crosshair X870E Hero. Po kilku godzinach grania w ARC Raiders komputer całkowicie się zawiesił, a po restarcie widoczny był tylko kod diagnostyczny "00", który zwykle oznacza krytyczny błąd CPU.

Sam procesor nie nosił żadnych widocznych śladów uszkodzeń - brak było przypaleń czy wybrzuszeń. Jednak po wymianie CPU na nowy komputer zaczął działać bez zarzutu, co praktycznie wyklucza inne przyczyny.

Drugi przypadek wyglądał bardzo podobnie. Użytkownik korzystał z połączenia ASUS ROG Strix X870E-E Gaming + AMD Ryzen 7 9800X3D przez niemal rok. Pewnego dnia komputer po prostu przestał działać. W serwisie potwierdzono, że CPU jest martwe, a co więcej technicy mieli mieć na koncie ponad 20 podobnych przypadków.

Najbardziej niepokojące jest to, że od pierwszych doniesień minął już ponad rok, a AMD ani producenci płyt głównych wciąż nie wskazali jednoznacznej przyczyny tych awarii. Owszem, wadliwe procesory są wymieniane w ramach gwarancji, jednak dla użytkowników oznacza to długie tygodnie korespondencji i oczekiwania na nowy egzemplarz.