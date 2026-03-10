Action kokietuje majsterkowiczów. Elektronarzędzia za grosze

Elektronarzędzia dla majsterkowiczów, dostępne w Action to solidne zestawy, które pod wieloma względami mogą konkurować ze znacznie droższym sprzętem topowych marek. W ruszającej właśnie promocji tygodnia – trwającej od 11 do 17 marca – Action ma kilka perełek w obniżonych cenach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Narzędzie wielofunkcyjne FERM

Na początek warto zwrócić uwagę na wielofunkcyjny zestaw marki FERM. Jego sercem jest główny moduł wyposażony w mocny silnik 300 W do wszechstronnego zastosowania. Silnik pracuje z prędkością 23 500 ruchów na minutę, zapewniając precyzyjną pracę. Do tego zestaw zawiera praktyczne akcesoria, takie jak płyta szlifierska, tarcze tnące i złącze do odsysania pyłu.

To ciekawa opcja dla majsterkowiczów, którzy chcą pracować szybki i skutecznie. Zestaw kosztuje po obniżce 74,99 zł – to dobra cena.

Inne sprzęty FERM

Poza multitoolem FERM warto zerknąć na inne elektronarzędzia tej marki, które również trafiły na promocję tygodnia w Action. Szlifierka ręczna FERM ma silnik o dużej mocy 220 watów, wyposażona jest w pojemnik na kurz i 6 arkuszy ściernych (P60, P80, P120) – całość pozwala bez wysiłku pracować nad meblami, drzwiami lub innymi powierzchniami drewnianymi. W okazji Action teraz za 59,95 zł.

W domowym warsztacie może się też przydać minipiła tarczowa FERM Powerline. Ta mała bestia ma brzeszczot Ø 85 mm i zapewnia maksymalną głębokość cięcia 26 mm. Wyposażona jest w adapter do odsysania pyłu, pozwala na regulację kąta i głębokości cięcia. Dzięki kablowi o długości 1,8 metra nie musisz się martwić, że do czegoś nie sięgniesz. W Action teraz kosztuje 74,99 zł.