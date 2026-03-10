Sprzęt

Action kokietuje majsterkowiczów. Elektronarzędzia za grosze

W nowej promocji tygodnia Action znów kusi majsterkowiczów, którym proponuje obniżki na różne zestawy elektronarzędzi. Sprzęty będą jak znalazł do prac w domu i ogrodzie, akurat na nadchodzą wiosnę.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 21:16
Elektronarzędzia dla majsterkowiczów, dostępne w Action to solidne zestawy, które pod wieloma względami mogą konkurować ze znacznie droższym sprzętem topowych marek. W ruszającej właśnie promocji tygodnia – trwającej od 11 do 17 marca – Action ma kilka perełek w obniżonych cenach.

Narzędzie wielofunkcyjne FERM

Na początek warto zwrócić uwagę na wielofunkcyjny zestaw marki FERM. Jego sercem jest główny moduł wyposażony w mocny silnik 300 W do wszechstronnego zastosowania. Silnik pracuje z prędkością 23 500 ruchów na minutę, zapewniając precyzyjną pracę. Do tego zestaw zawiera praktyczne akcesoria, takie jak płyta szlifierska, tarcze tnące i złącze do odsysania pyłu.

To ciekawa opcja dla majsterkowiczów, którzy chcą pracować szybki i skutecznie. Zestaw kosztuje po obniżce 74,99 zł – to dobra cena.

Inne sprzęty FERM

Poza multitoolem FERM warto zerknąć na inne elektronarzędzia tej marki, które również trafiły na promocję tygodnia w Action. Szlifierka ręczna FERM ma silnik o dużej mocy 220 watów, wyposażona jest w pojemnik na kurz i 6 arkuszy ściernych (P60, P80, P120) – całość pozwala bez wysiłku pracować nad meblami, drzwiami lub innymi powierzchniami drewnianymi. W okazji Action teraz za 59,95 zł.

W domowym warsztacie może się też przydać minipiła tarczowa FERM Powerline. Ta mała bestia ma brzeszczot Ø 85 mm i zapewnia maksymalną głębokość cięcia 26 mm. Wyposażona jest w adapter do odsysania pyłu, pozwala na regulację kąta i głębokości cięcia. Dzięki kablowi o długości 1,8 metra nie musisz się martwić, że do czegoś nie sięgniesz. W Action teraz kosztuje 74,99 zł.

Do poważniejszych zadań watro sięgnąć po minipiłę łańcuchową FERM AX Power. Za jej pomocą można wykonywać takie czynności jak przycinanie gałęzi i krzewów, obróbka drewna, przygotowanie drewna opałowego i precyzyjne cięcie. Maksymalna długość cięcia to 125 mm, w zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy 12 V - 2,0 Ah i kabel do ładowania USB-C. Cena w promocji – 124,99 zł.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: Action