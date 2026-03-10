Apple TV z nowym serialem. Podchodzą do znanego tematu nieco inaczej

Apple TV+ da nam nowy serial już w kwietniu

"Margo jest spłukana" - nowy serial Apple TV

Elle Faning wcieli się w zupełnie nową dla niej rolę - rolę młodej matki. I wcale nie będzie miała lekko. Bohaterka musi odłożyć na jakiś czas marzenia o zostaniu pisarką i rzucić studia, aby wychować syna Bodhiego. A kiedy na jej drodze pojawią się problemy finansowe, będzie musiała wykazać się nie lada kreatywnoscią, aby utrzymać syna i opłacić rachunki. Only Fans to jedyna opcja, która przychodzi jej do głowy na szybko. Tylko w ten sposób może uwolnić się od niekończących się długów oraz znaleźć nowe twórcze ujście. Postanawia zarobić za pośrednictwem platformy, a z pomocą nieoczekiwanie przychodzi jej ojciec - były zapaśnik oraz współlokatorka Susie. Co z tego wyniknie? Przekonamy się już 15 kwietnia 2026. Apple TV+ właśnie wpuścił do sieci nowy zwiastun produkcji. I trzeba przyznać, że jest na czym i na kim zawiesić oko.