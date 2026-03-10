Apple TV z nowym serialem. Podchodzą do znanego tematu nieco inaczej
Trzeba przyznać, że Apple TV+ ma dość dobrą rękę do seriali. Już w kwietniu 2026 roku pojawi się na platformie nowy "Margo jest spłukana". Główna bohaterka to młoda mama, borykająca się z problemami finansowymi. Aby podreperować budżet podejmuje pracę w internecie. Film idealnie wpisany w nasze czasy?
Apple TV+ da nam nowy serial już w kwietniu
Ale nie tylko fabuła przyciąga uwagę oglądającego zwiastun. Interesującym jest fakt, że na ekranie pojawi się Elle Faning, Nicole Kidman i Michelle Pfeiffer.
"Margo jest spłukana" - nowy serial Apple TV
Elle Faning wcieli się w zupełnie nową dla niej rolę - rolę młodej matki. I wcale nie będzie miała lekko. Bohaterka musi odłożyć na jakiś czas marzenia o zostaniu pisarką i rzucić studia, aby wychować syna Bodhiego. A kiedy na jej drodze pojawią się problemy finansowe, będzie musiała wykazać się nie lada kreatywnoscią, aby utrzymać syna i opłacić rachunki. Only Fans to jedyna opcja, która przychodzi jej do głowy na szybko. Tylko w ten sposób może uwolnić się od niekończących się długów oraz znaleźć nowe twórcze ujście. Postanawia zarobić za pośrednictwem platformy, a z pomocą nieoczekiwanie przychodzi jej ojciec - były zapaśnik oraz współlokatorka Susie. Co z tego wyniknie? Przekonamy się już 15 kwietnia 2026. Apple TV+ właśnie wpuścił do sieci nowy zwiastun produkcji. I trzeba przyznać, że jest na czym i na kim zawiesić oko.
Apple TV ma to, co chciało. Pełną gwiazd obsadę odważnej i śmiałej adaptacji bestsellerowej powieści Rufi Thorpe.
Serial został wyprodukowany przez A24, a scenarzystą i showrunnerem jest David E. Kelley. Będzie to już druga współpraca Kelley z Apple TV, po nominowanym do nagrody Emmy dramacie prawniczym "Uznany za niewinnego", którego drugi sezon jest już prawie na ukończeniu.