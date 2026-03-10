Ten pancerny laptop nie potrzebuje ładowarki. Wystarczy mu Słońce

Jeśli patrzycie na ten sprzęt i myślicie, że nie jest to laptop dla Was, to... macie absolutną rację. Oukitel RG14-P to komputer typowo przemysłowy, stworzony z myślą o pracy ze sprzętem nawet w trudnych warunkach, oraz w sytuacjach awaryjnych. Jego obudowa jest w formie wytrzymałej walizki, której nie są straszne wstrząsy, czy traktowanie urządzenia jak... narzędzia. I to dosłownie. Poradzi sobie zarówno w zapylonej hali, jak i na świeżym powietrzu.

Oukitel RG14-P

A właściwie to świeże powietrze jest wręcz wskazane. Wszystko dlatego, że na jego klapie znajduje się 14-calowy panel fotowoltaiczny, który ma doładowywać baterię. Rzecz jasna najlepiej działa to wtedy, kiedy nie korzystamy z laptopa, ponieważ odchylona klapa do dołu podczas normalnego korzystania z urządzenia nie zapewnia optymalnych warunków oświetleniowych.

Oczywiście to zdecydowanie za mało, żeby korzystać normalnie z laptopa i nie korzystać z ładowarki. Jednak dość dużo, aby podładowywać baterię w kryzysowej sytuacji.

Jeśli chodzi o specyfikację, to... producent nie zdradził nic więcej, ponad to, że laptop oferuje baterię 3000 mAh i dodatkową baterię 5200 mAh. Pamiętajcie jednak, że nie znamy napięcia żadnej z nich, więc trudno jest ustalić jej realną pojemność. Wiadomo także, że wspiera ładowanie do 65 W, oraz pracuje pod kontrolą systemu Windows 11, a obraz prezentowany jest na 14-calowej matrycy.

Pozostałe parametry są natomiast... w większości mało istotne. Ten komputer ma oferować dość mocy, aby działać płynnie i obsługiwać oprogramowanie komunikujące się z maszynami. Można więc założyć, że kluczowym parametrem dla procesora będzie jego energooszczędność, a układ graficzny będzie Integrą skrojoną pod wyświetlanie obrazu. Krótko mówiąc: jeśli szczytem gamingu jest dla Was rundka w Heroes 3, to możecie go uznać za laptopa gamingowego, jednak najprawdopodobniej nic poza tym na nim nie uruchomicie w rozsądnej jakości.