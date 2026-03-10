Ten pancerny laptop nie potrzebuje ładowarki. Wystarczy mu Słońce
Chociaż będąc uczciwym, należy na wstępie podkreślić, że przy takim trybie pracy będzie musiał znacznie więcej czasu spędzić na słońcu, niż pracować.
Jeśli patrzycie na ten sprzęt i myślicie, że nie jest to laptop dla Was, to... macie absolutną rację. Oukitel RG14-P to komputer typowo przemysłowy, stworzony z myślą o pracy ze sprzętem nawet w trudnych warunkach, oraz w sytuacjach awaryjnych. Jego obudowa jest w formie wytrzymałej walizki, której nie są straszne wstrząsy, czy traktowanie urządzenia jak... narzędzia. I to dosłownie. Poradzi sobie zarówno w zapylonej hali, jak i na świeżym powietrzu.
Oukitel RG14-P
A właściwie to świeże powietrze jest wręcz wskazane. Wszystko dlatego, że na jego klapie znajduje się 14-calowy panel fotowoltaiczny, który ma doładowywać baterię. Rzecz jasna najlepiej działa to wtedy, kiedy nie korzystamy z laptopa, ponieważ odchylona klapa do dołu podczas normalnego korzystania z urządzenia nie zapewnia optymalnych warunków oświetleniowych.
Oczywiście to zdecydowanie za mało, żeby korzystać normalnie z laptopa i nie korzystać z ładowarki. Jednak dość dużo, aby podładowywać baterię w kryzysowej sytuacji.
Jeśli chodzi o specyfikację, to... producent nie zdradził nic więcej, ponad to, że laptop oferuje baterię 3000 mAh i dodatkową baterię 5200 mAh. Pamiętajcie jednak, że nie znamy napięcia żadnej z nich, więc trudno jest ustalić jej realną pojemność. Wiadomo także, że wspiera ładowanie do 65 W, oraz pracuje pod kontrolą systemu Windows 11, a obraz prezentowany jest na 14-calowej matrycy.
Pozostałe parametry są natomiast... w większości mało istotne. Ten komputer ma oferować dość mocy, aby działać płynnie i obsługiwać oprogramowanie komunikujące się z maszynami. Można więc założyć, że kluczowym parametrem dla procesora będzie jego energooszczędność, a układ graficzny będzie Integrą skrojoną pod wyświetlanie obrazu. Krótko mówiąc: jeśli szczytem gamingu jest dla Was rundka w Heroes 3, to możecie go uznać za laptopa gamingowego, jednak najprawdopodobniej nic poza tym na nim nie uruchomicie w rozsądnej jakości.
Prawdziwie istotną kwestią są natomiast porty. Niestety, producent nigdzie się tym nie chwali, jednak jeśli laptop ten nie ma na pokładzie portu COM, to dla wielu osób będzie bezużyteczny już na starcie. Niestety, tak jak dokładna specyfikacja nie jest znana, tak i cena pozostaje tajemnicą.