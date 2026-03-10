Jesteś kierowcą? To jedź do Action. Kupisz za 8,39 zł
Są rzeczy, które obowiązkowo powinny być w każdym aucie z powodu prawa, jak i takie, które powinny w nim być dla dobra i wygody samego kierowcy. Tu mówimy o urządzeniu z tej drugiej kategorii.
A dokładniej o ładowarce samochodowej pod gniazdo 12 V, czyli tak zwane gniazdo zapalniczki. Ładowarka taka nie tylko pozwala nie rozładować baterii w naszym smartfonie podczas korzystania z nawigacji, ale także uzupełnić w nim energię. Tu mamy do czynienia z prawdziwie budżetowym egzemplarzem za jedyne 8,39 zł, który świetnie sprawdzi się w tanim złomku, lub drugim aucie.
Ładowarka z Action
Mimo to oferuje ona aż 15 W mocy, chociaż w tym budżecie moglibyśmy się spodziewać raczej 10-watowej konstrukcji. Dodatkowo ma ona na wyposażeniu dwa złącza: USB-A i USB-C. Dzięki temu podłączymy do niej dowolny kabel USB, jak i naładujemy dwa urządzenia jednocześnie. Na przykład smartfon i słuchawki.
Warto także pamiętać, że są sytuacje, w których niska moc ładowania nie jest wadą, a zaletą. Na przykład podczas nawigacji w upalny dzień, kiedy mamy smartfon w uchwycie na szybie. Kilka lat temu mój Redmi Note 7 wyzionął ducha z przegrzania podczas dłuższej trasy, bo o dziwo zabezpieczenia nie zadziałały i nie odcięło ładowania z powodu przegrzania. Jednak to tylko drobna anegdota i kupując ten sprzęt, należy raczej patrzeć pod kątem taniej ładowarki samochodowej i niczego więcej.