Jesteś kierowcą? To jedź do Action. Kupisz za 8,39 zł

A dokładniej o ładowarce samochodowej pod gniazdo 12 V, czyli tak zwane gniazdo zapalniczki. Ładowarka taka nie tylko pozwala nie rozładować baterii w naszym smartfonie podczas korzystania z nawigacji, ale także uzupełnić w nim energię. Tu mamy do czynienia z prawdziwie budżetowym egzemplarzem za jedyne 8,39 zł, który świetnie sprawdzi się w tanim złomku, lub drugim aucie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ładowarka z Action

Mimo to oferuje ona aż 15 W mocy, chociaż w tym budżecie moglibyśmy się spodziewać raczej 10-watowej konstrukcji. Dodatkowo ma ona na wyposażeniu dwa złącza: USB-A i USB-C. Dzięki temu podłączymy do niej dowolny kabel USB, jak i naładujemy dwa urządzenia jednocześnie. Na przykład smartfon i słuchawki.