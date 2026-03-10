DxOMark testuje aparaty w Galaxy S26 Ultra. Wynik może rozczarować

Sprzęt fotograficzny na tylnym panelu

Samsung Galaxy S26 Ultra ma cztery obiektywy umieszczone na plecach obudowy. Główny aparat rejestruje obraz za pomocą matrycy o rozdzielczości 200 Mpix. W porównaniu z poprzednikiem, otrzymał on jaśniejszy obiektyw z przysłoną f/1.4. Nie zabrakło tu również optycznej stabilizacji obrazu.

Drugi aparat ma obiektyw ultraszerokokątny i matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Jego pole widzenia wynosi 120 stopni. Producent zainstalował tu także dwa teleobiektywy z OIS. Pierwszy pozwala na trzykrotne przybliżenie obrazu, drugi - o rozdzielczości 50 Mpix - ma pięciokrotny zoom optyczny. Ten ostatni, w porównaniu z Galaxy S25 Ultra, zyskał jaśniejszy obiektyw, ale stracił peryskop.

Wszystkie aparaty w Galaxy S26 Ultra mają autofocus. Jednostka ultraszerokokątna potrafi dzięki temu robić zdjęcia makro.

Wyniki pomiarów w laboratorium

Inżynierowie z DxOMark przetestowali działanie całego tylnego arsenału fotograficznego nowej Ultry. Procedura obejmowała robienie zdjęć oraz nagrywanie materiałów wideo. Sprawdzono zachowanie urządzenia w słońcu oraz w bardzo ciemnych pomieszczeniach.

Pomiary wykazały duże problemy z przetwarzaniem obrazu. Konkurencja radzi sobie znacznie lepiej w takich samych scenariuszach testowych. Oprogramowanie aparatu ma trudności z zachowaniem powtarzalności kadrów. Raz zdjęcie może być udane, a innym razem w podobnych warunkach już nie do końca.

Koniec 2. dziesiątki to słaby wynik

Samsung Galaxy S26 Ultra zdobył w teście 157 punktów. Taka wartość przełożyła się zaledwie na 18. miejsce w globalnym rankingu. Dla porównania, aktualne podium rankingu wygląda tak:

Zalety:

Dobry balans bieli w większości warunków,

Szeroki zakres dynamiki,

Dość skuteczna stabilizacja wideo,

Wysoki poziom szczegółów na zdjęciach makro.

Wady: