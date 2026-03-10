Sprzęt

DxOMark testuje aparaty w Galaxy S26 Ultra. Wynik może rozczarować

Serwis DxOMark sprawdził możliwości fotograficzne nowego flagowca firmy Samsung. Wyniki tych pomiarów okazały się wysokie, ale daleko za konkurencją.

Marian Szutiak (msnet)
14:30
0
DxOMark testuje aparaty w Galaxy S26 Ultra. Wynik może rozczarować

Sprzęt fotograficzny na tylnym panelu

Samsung Galaxy S26 Ultra ma cztery obiektywy umieszczone na plecach obudowy. Główny aparat rejestruje obraz za pomocą matrycy o rozdzielczości 200 Mpix. W porównaniu z poprzednikiem, otrzymał on jaśniejszy obiektyw z przysłoną f/1.4. Nie zabrakło tu również optycznej stabilizacji obrazu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drugi aparat ma obiektyw ultraszerokokątny i matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Jego pole widzenia wynosi 120 stopni. Producent zainstalował tu także dwa teleobiektywy z OIS. Pierwszy pozwala na trzykrotne przybliżenie obrazu, drugi - o rozdzielczości 50 Mpix - ma pięciokrotny zoom optyczny. Ten ostatni, w porównaniu z Galaxy S25 Ultra, zyskał jaśniejszy obiektyw, ale stracił peryskop.

Wszystkie aparaty w Galaxy S26 Ultra mają autofocus. Jednostka ultraszerokokątna potrafi dzięki temu robić zdjęcia makro.

Wyniki pomiarów w laboratorium

Inżynierowie z DxOMark przetestowali działanie całego tylnego arsenału fotograficznego nowej Ultry. Procedura obejmowała robienie zdjęć oraz nagrywanie materiałów wideo. Sprawdzono zachowanie urządzenia w słońcu oraz w bardzo ciemnych pomieszczeniach.

Pomiary wykazały duże problemy z przetwarzaniem obrazu. Konkurencja radzi sobie znacznie lepiej w takich samych scenariuszach testowych. Oprogramowanie aparatu ma trudności z zachowaniem powtarzalności kadrów. Raz zdjęcie może być udane, a innym razem w podobnych warunkach już nie do końca.

DxOMark testuje aparaty w Galaxy S26 Ultra. Wynik może rozczarować

Koniec 2. dziesiątki to słaby wynik

Samsung Galaxy S26 Ultra zdobył w teście 157 punktów. Taka wartość przełożyła się zaledwie na 18. miejsce w globalnym rankingu. Dla porównania, aktualne podium rankingu wygląda tak:

  1. Huawei Pura 80 Ultra - 175 punktów,
  2. Vivo X300 Pro - 171 punktów,
  3. Oppo Find X8 Ultra - 168 punktów,
    Apple iPhone 17 Pro - 168 punktów.
DxOMark testuje aparaty w Galaxy S26 Ultra. Wynik może rozczarować

Zalety:

  • Dobry balans bieli w większości warunków,
  • Szeroki zakres dynamiki,
  • Dość skuteczna stabilizacja wideo,
  • Wysoki poziom szczegółów na zdjęciach makro.

Wady:

  • Niestabilność ekspozycji i kolorów w różnych warunkach,
  • Szum w tle na portretach robionych w pomieszczeniach i przy słabym oświetleniu,
  • Utrata drobnych detali twarzy w rzeczywistych scenach,
  • Niewielkie przeskoki klatek podczas lekkiego panoramowania w trybie wideo.
dxomark samsung nowy smartfon samsung smartfon do zdjęć smartfon fotograficzny Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra test Samsung Galaxy S26 Ultra aparat
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, DxOMark
Źródła tekstu: DxOMark