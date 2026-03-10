DxOMark testuje aparaty w Galaxy S26 Ultra. Wynik może rozczarować
Serwis DxOMark sprawdził możliwości fotograficzne nowego flagowca firmy Samsung. Wyniki tych pomiarów okazały się wysokie, ale daleko za konkurencją.
Sprzęt fotograficzny na tylnym panelu
Samsung Galaxy S26 Ultra ma cztery obiektywy umieszczone na plecach obudowy. Główny aparat rejestruje obraz za pomocą matrycy o rozdzielczości 200 Mpix. W porównaniu z poprzednikiem, otrzymał on jaśniejszy obiektyw z przysłoną f/1.4. Nie zabrakło tu również optycznej stabilizacji obrazu.
Drugi aparat ma obiektyw ultraszerokokątny i matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Jego pole widzenia wynosi 120 stopni. Producent zainstalował tu także dwa teleobiektywy z OIS. Pierwszy pozwala na trzykrotne przybliżenie obrazu, drugi - o rozdzielczości 50 Mpix - ma pięciokrotny zoom optyczny. Ten ostatni, w porównaniu z Galaxy S25 Ultra, zyskał jaśniejszy obiektyw, ale stracił peryskop.
Wszystkie aparaty w Galaxy S26 Ultra mają autofocus. Jednostka ultraszerokokątna potrafi dzięki temu robić zdjęcia makro.
Wyniki pomiarów w laboratorium
Inżynierowie z DxOMark przetestowali działanie całego tylnego arsenału fotograficznego nowej Ultry. Procedura obejmowała robienie zdjęć oraz nagrywanie materiałów wideo. Sprawdzono zachowanie urządzenia w słońcu oraz w bardzo ciemnych pomieszczeniach.
Pomiary wykazały duże problemy z przetwarzaniem obrazu. Konkurencja radzi sobie znacznie lepiej w takich samych scenariuszach testowych. Oprogramowanie aparatu ma trudności z zachowaniem powtarzalności kadrów. Raz zdjęcie może być udane, a innym razem w podobnych warunkach już nie do końca.
Koniec 2. dziesiątki to słaby wynik
Samsung Galaxy S26 Ultra zdobył w teście 157 punktów. Taka wartość przełożyła się zaledwie na 18. miejsce w globalnym rankingu. Dla porównania, aktualne podium rankingu wygląda tak:
- Huawei Pura 80 Ultra - 175 punktów,
- Vivo X300 Pro - 171 punktów,
- Oppo Find X8 Ultra - 168 punktów,
Apple iPhone 17 Pro - 168 punktów.
Zalety:
- Dobry balans bieli w większości warunków,
- Szeroki zakres dynamiki,
- Dość skuteczna stabilizacja wideo,
- Wysoki poziom szczegółów na zdjęciach makro.
Wady:
- Niestabilność ekspozycji i kolorów w różnych warunkach,
- Szum w tle na portretach robionych w pomieszczeniach i przy słabym oświetleniu,
- Utrata drobnych detali twarzy w rzeczywistych scenach,
- Niewielkie przeskoki klatek podczas lekkiego panoramowania w trybie wideo.