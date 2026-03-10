Oprogramowanie

Android 17 zyska ważną funkcję. Twoje dane będą bezpieczniejsze

Mobilny system operacyjny firmy Google zyskuje zabezpieczenia znane z komputerów osobistych. Wersja testowa Androida 17 wprowadza blokadę portów przed nieautoryzowanym odczytem danych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Android 17 zyska ważną funkcję. Twoje dane będą bezpieczniejsze

Ochrona pamięci przed sprzętem zewnętrznym

Analiza kodu systemu Android 17 Beta 2 ujawniła nowe opcje bezpieczeństwa. Google przygotowuje funkcję ograniczania bezpośredniego dostępu do pamięci systemowej. Dotyczy to urządzeń podłączanych przez złącza Thunderbolt i USB 4. Podobne rozwiązanie od dawna chroni użytkowników systemu Chrome OS.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiana ma chronić smartfony przed sprzętowymi atakami hakerskimi. Bezpośredni dostęp do pamięci niesie duże ryzyko wycieku danych. Brak takich uprawnień dla akcesoriów w pełni zabezpiecza system. Równocześnie jednak takie ograniczenie obniża maksymalną prędkość transferu plików.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM MM142 Light Czarny
Telefon MAXCOM MM142 Light Czarny
0 zł
89.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.9 zł
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
2389 zł - najniższa cena
Kup teraz 2389 zł
Smartfon DOOGEE Blade 10 Energy 4/128GB 6.56" 90Hz Zielony
Smartfon DOOGEE Blade 10 Energy 4/128GB 6.56" 90Hz Zielony
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement

Nowe opcje w ustawieniach systemu

W menu preferencji USB pojawi się wkrótce nowy przełącznik. Pozwoli on na ręczne nadanie uprawnień zaufanym urządzeniom zewnętrznym. Funkcja ściśle współpracuje z trybem Advanced Protection Mode z Androida 16. System wyświetli odpowiedni komunikat przed podłączeniem niezaufanego sprzętu.

Zmiany ułatwią też zarządzanie flotą sprzętu w firmach. Nową opcją będą mogli zarządzać zdalnie administratorzy IT. Otrzymają oni narzędzia do blokowania dostępu do pamięci na wszystkich służbowych urządzeniach. Zwykli pracownicy nie będą mogli samodzielnie zmienić tych ustawień na swoich profilach.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
4499,00 zł
17%
5399.00
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
5599,00 zł
14%
6499.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
6499,00 zł
12%
7399.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
7399,00 zł
15%
8699.00

Dostępność i testy nowego systemu

Obecnie mechanizm ochrony pozostaje ukryty w kodzie. Użytkownicy smartfonów z zainstalowaną wersją Beta 2 nie widzą go w ustawieniach. Wdrożenie tego elementu nastąpi prawdopodobnie w jednej z kolejnych aktualizacji. Androida 17 o nazwie kodowej Baklava jest już oficjalnie udostępniony programistom.

Pliki instalacyjne można pobrać bezprzewodowo lub wgrać ręcznie. Oprogramowanie działa na wielu modelach z serii Google Pixel. Zgodność obejmuje telefony od modelu Pixel 6 po urządzenia z serii Pixel 10. Deweloperzy mogą testować system także w środowisku Android Studio Meerkat. Emulator pozwala na sprawdzanie interfejsu na symulowanych ekranach telefonów, składaków i tabletów.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem.

Image
telepolis
aktualizacja androida chrome os cyberbezpieczeństwo Google usb ochrona danych Android 17 Android 17 beta 2 Thunderbolt
Źródła zdjęć: Norbert Maurice / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority