Android 17 zyska ważną funkcję. Twoje dane będą bezpieczniejsze

Ochrona pamięci przed sprzętem zewnętrznym

Analiza kodu systemu Android 17 Beta 2 ujawniła nowe opcje bezpieczeństwa. Google przygotowuje funkcję ograniczania bezpośredniego dostępu do pamięci systemowej. Dotyczy to urządzeń podłączanych przez złącza Thunderbolt i USB 4. Podobne rozwiązanie od dawna chroni użytkowników systemu Chrome OS.

Zmiana ma chronić smartfony przed sprzętowymi atakami hakerskimi. Bezpośredni dostęp do pamięci niesie duże ryzyko wycieku danych. Brak takich uprawnień dla akcesoriów w pełni zabezpiecza system. Równocześnie jednak takie ograniczenie obniża maksymalną prędkość transferu plików.

Nowe opcje w ustawieniach systemu

W menu preferencji USB pojawi się wkrótce nowy przełącznik. Pozwoli on na ręczne nadanie uprawnień zaufanym urządzeniom zewnętrznym. Funkcja ściśle współpracuje z trybem Advanced Protection Mode z Androida 16. System wyświetli odpowiedni komunikat przed podłączeniem niezaufanego sprzętu.

Zmiany ułatwią też zarządzanie flotą sprzętu w firmach. Nową opcją będą mogli zarządzać zdalnie administratorzy IT. Otrzymają oni narzędzia do blokowania dostępu do pamięci na wszystkich służbowych urządzeniach. Zwykli pracownicy nie będą mogli samodzielnie zmienić tych ustawień na swoich profilach.

Dostępność i testy nowego systemu

Obecnie mechanizm ochrony pozostaje ukryty w kodzie. Użytkownicy smartfonów z zainstalowaną wersją Beta 2 nie widzą go w ustawieniach. Wdrożenie tego elementu nastąpi prawdopodobnie w jednej z kolejnych aktualizacji. Androida 17 o nazwie kodowej Baklava jest już oficjalnie udostępniony programistom.

Pliki instalacyjne można pobrać bezprzewodowo lub wgrać ręcznie. Oprogramowanie działa na wielu modelach z serii Google Pixel. Zgodność obejmuje telefony od modelu Pixel 6 po urządzenia z serii Pixel 10. Deweloperzy mogą testować system także w środowisku Android Studio Meerkat. Emulator pozwala na sprawdzanie interfejsu na symulowanych ekranach telefonów, składaków i tabletów.