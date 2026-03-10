Biedronka wkrótce zmieni format? Wielu klientów czeka na taki krok
Nocne zakupy przestają być wyjątkowe, stają się codziennością wielu Polaków. Najnowsze dane Biedronki pokazują, że między godziną 22:00 a 6:00, klienci odwiedzili sklepy tej sieci aż 1,8 mln razy. Dyskont opublikował właśnie raport z 2025 roku.
Zwyczaje Polaków, a Biedronka
Biedronka jest znana z tego, że odpowiada na bieżąco na potrzeby swoich klientów. Teraz całkiem poważnie myśli nad rozwinięciem formatu sklepów działających przez całą dobę. Czy to do nas powróci na większą skalę? Obecnie, aż 25 placówek w Polsce funkcjonuje w trybie całodobowym.
Niekwestionowanym królem nocnej sprzedaży jest sklep Biedronka w Przemyślu. Ponadto, wśród sklepów, które nocą cieszą się największą popularnością, znajdują się placówki w Krakowie oraz Warszawie.
Co Polacy kupują nocą?
Okazuje się, że nocny koszyk zakupów, wygląda inaczej niż w ciągu dnia. Wbrew stereotypom, nie dominują w nim wcale używki. Klienci najczęściej wybierają produkty, które można szybko zjeść lub przygotować w kilka minut.
Dla wielu klientów możliwość zrobienia zakupów o dowolnej porze dnia i nocy to po prostu duża wygoda. Sklepy całodobowe odpowiadają na potrzeby osób, którym trudno zaopatrzyć się w produkty spożywcze w tradycyjnych godzinach otwarcia placówek.
Nocne godziny potrzebne w sklepach?
Dane Biedronki są niepodważalne. W ubiegłym roku, średnio 155 tysięcy klientów miesięcznie odwiedziło dyskont w godzinach od 22:00 do 6:00. A od początku 2026 liczba ta wyniosła już 141 tysięcy klientów miesięcznie. Okazuje się, że najwięcej wizyt przypada na godziny bezpośrednio po zamknięciu większości sklepów w Polsce - między 22:00 a 23:00. Drugi taki moment wzmożonego ruchu zaobserwowano z samego rana - między 5:00 a 6:00.
Rozwijanie sklepów całodobowych jest wyraźnym sygnałem do tego, że dla wielu klientów elastyczne godziny na zrobienie zakupów stają się coraz ważniejszym elementem codziennego życia. Lidl także to zauważył i ruszył na początku marca 2026 z bardzo podobnym pilotażem. To znak, że nowe czai się już za rogiem.