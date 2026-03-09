Oprogramowanie

Amazon dał ciała. Każdy może oszukać ich nowy system

Wygląda na to, że nawet giganci na rynku sprzedaży internetowej nie opanowali jeszcze do końca AI. A to stanowi potencjalnie nowe źródło ataku.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Amazon dał ciała. Każdy może oszukać ich nowy system

Amazon dwa lata temu zaprezentował własnego asystenta zakupowego opartego na sztucznej inteligencji - Rufus. Narzędzie zostało zintegrowane bezpośrednio z aplikacją oraz stroną internetową platformy i miało zmienić sposób wyszukiwania produktów. Zamiast tradycyjnego wpisywania haseł w wyszukiwarkę użytkownik może po prostu porozmawiać z chatbotem, który podpowiada produkty, porównuje je i sugeruje "najlepsze" oferty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pod maską jest albo Amazon Nova, albo model od Anthropic

Jednak jak pokazują eksperymenty użytkowników, Rufus nie jest idealny. Pojawiły się przykłady, w których AI odpowiada na pytania zupełnie niezwiązane z zakupami. Jeden z internautów poprosił asystenta o rozwiązanie problemu z zakresu modelowania danych sensorycznych wykorzystywanych w robotyce. Ku zaskoczeniu wielu osób chatbot udzielił poprawnej odpowiedzi, mimo że temat nie miał nic wspólnego z zakupami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Pro 2025 14" Retina M5 16GB RAM 1TB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Pro 2025 14" Retina M5 16GB RAM 1TB SSD macOS Srebrny
0 zł
8199 zł - najniższa cena
Kup teraz 8199 zł
Laptop ACER Nitro 16 AI AN16-61 16" IPS 180Hz Ryzen AI 9 365 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop ACER Nitro 16 AI AN16-61 16" IPS 180Hz Ryzen AI 9 365 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
10999 zł - najniższa cena
Kup teraz 10999 zł
Laptop PREDATOR Helios PH16-73 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional
Laptop PREDATOR Helios PH16-73 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional
0 zł
14799 zł - najniższa cena
Kup teraz 14799 zł
Advertisement

Rufus odpowiada też np. na pytania o architekturę x86 vs ARM, ale to mieści się jeszcze w zakresie pomocy z zakupem laptopa. Zdarza się jednak, że system przerywa odpowiedzi lub odmawia dalszej rozmowy, co sugeruje działanie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających. W praktyce wygląda to tak, jakby chatbot uczył się w czasie rzeczywistym, kiedy powinien powrócić do swoich podstawowych funkcji.

Nie do końca wiadomo, jaki model językowy stoi za Rufusem. Część źródeł wskazuje na autorskie rozwiązania jak Amazon Nova, inne sugerują wykorzystanie modeli firmy Anthropic. Chociaż niekoniecznie musi to być najpopularniejszy Claude, a lżejszy Haiku.

Niezależnie od technologii stojącej za chatbotem, przypadki łatwego odciągania go od tematu zakupów pokazują problem związany z rosnącą obecnością AI w usługach internetowych. Integracja modeli z kolejnymi elementami ekosystemu sieciowego zwiększa wygodę użytkowników, ale jednocześnie tworzy nowe punkty potencjalnych błędów. A nie każdy użytkownik będzie testował takie systemy wyłącznie dla zabawy.

NAS i dyski sieciowe w ofercie RTV Euro AGD
Image
telepolis
AI amazon sztuczna inteligencja zakupy online zakupy internetowe zakupy w internecie Anthropic claude zakupy na amazon
Źródła zdjęć: Telepolis / Marian Szutiak
Źródła tekstu: X, Tom's Hardware, oprac. własne