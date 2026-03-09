Tego 16-calowego laptopa z ekranem OLED kupisz dziś 1000 zł taniej
A dokładniej za 3999 zł, co jest znaczną obniżką w kontekście 4999 zł ceny początkowej. Pamiętaj jednak, że w ramach promocji możesz kupić tylko jednego laptopa HP Envy 16 x360.
Na starcie należy to podkreślić: nie jest to laptop gamingowy, a raczej multimedialny i do obróbki grafiki. Mamy tu do czynienia z konstrukcją 2 in 1, na której aż chce się pracować, lub oglądać filmy. Gry również na nim pójdą, jednak musimy się liczyć, że ogranicza nas zintegrowana karta graficzna i przylutowany RAM w jednej kości.
HP Envy 16 x360
Skoro wszystkie argumenty przeciwko tej maszynie mamy już za sobą, to przyjrzyjmy się temu, czemu warto ją kupić. Głównym jest 16-calowy, dotykowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz, rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli i jasności 500 nitów. Wspiera on HDR i pokrywa 100% palety DCI-P3. HP oferuje także dedykowany mu rysik, chociaż oferta nie wspomina o tym, aby był on w zestawie.
Jeśli chodzi o pozostałe parametry, to sercem urządzenia jest 12-rdzeniowy i 14-wątkowy układ Intel Core Ultra 5 125U, którego wspiera przylutowane 16 GB RAM DDR5 6400 MHz i 512 GB miejsca na dane. Całość działa pod kontrolą Windows 11 i oferuje 2 porty USB-A, 2 USB-C, z czego jeden z PD i DP, a drugi Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i Combo Jack. Znajdziemy tu także Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3. A wszystko to w 1,87 kg obudowie przy cenie 3999 zł.