Tego 16-calowego laptopa z ekranem OLED kupisz dziś 1000 zł taniej

Na starcie należy to podkreślić: nie jest to laptop gamingowy, a raczej multimedialny i do obróbki grafiki. Mamy tu do czynienia z konstrukcją 2 in 1, na której aż chce się pracować, lub oglądać filmy. Gry również na nim pójdą, jednak musimy się liczyć, że ogranicza nas zintegrowana karta graficzna i przylutowany RAM w jednej kości.

HP Envy 16 x360

Skoro wszystkie argumenty przeciwko tej maszynie mamy już za sobą, to przyjrzyjmy się temu, czemu warto ją kupić. Głównym jest 16-calowy, dotykowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz, rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli i jasności 500 nitów. Wspiera on HDR i pokrywa 100% palety DCI-P3. HP oferuje także dedykowany mu rysik, chociaż oferta nie wspomina o tym, aby był on w zestawie.