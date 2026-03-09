Potężna kula ognia nad niemieckim niebem. Prawie jak katastrofa Tunguska
Nadrenia-Palatynat to niemiecki kraj związkowy graniczący z Luksemburgiem. W niedzielę doszło tam do zdarzenia tej samej kategorii, co katastrofa Tunguska z 1908 roku, chociaż rzecz jasna o znacznie mniejszej skali.
Wczoraj, czyli ósmego marca w ziemską atmosferę wszedł meteor i pod wpływem potężnych sił eksplodował nad zachodnimi Niemcami. Potężna kula ognia była widziana nawet z sąsiednich państw. Co więcej, część odłamków obiektu dotarła do powierzchni Ziemi jako meteoryty. Doszło także do uszkodzeń kilku dachów, ale na szczęście nikt nie ucierpiał podczas tego zdarzenia. Obecnie nie wiadomo zbyt wiele na temat samego obiektu. Mógł on mieć średnicę od kilkudziesięciu centrymetrów do kilku metrów, czyli fragmentów, które przetrwały podróż i dotarły do powierzchni Ziemi.
Meteor nad Niemcami
Co ciekawe, podobne zdarzenie nad tym obszarem miało miejsce także w 2024 roku. Oczywiście to jedynie zbieg okoliczności. W Zachodnich Niemczech nie ma nic, co by ściągało eksplodujące obiekty kosmiczne.
Jednak incydent ten pokazuje, że Ziemia jest realnie zagrożona i nigdy nie wiadomo czy coś znacznie większego nie znajdzie się w naszej atmosferze, a my tego nawet nie wykryjemy, nim będzie za późno.