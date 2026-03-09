ASUS ExpertBook w absurdalnej promocji. Zostało 10 sztuk

W momencie pisania tego tekstu zostało ich tylko 10. I nic dziwnego, ponieważ promocja jest naprawdę konkretna. Otóż najniższa cena tego laptopa w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 4152 zł, a dziś możecie go kupić za 2999 zł. Mówimy więc o konkretnej przecenie, dlatego nie będę przedłużał.

Dalsza część tekstu pod wideo

ASUS ExpertBook B5404CVA-Q50310X

Zacznijmy od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca WVA o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Sercem urządzenia jest natomiast 10-rdzeniowy i 12-wątkowy układ Intel Core i5-1335U, którego wspiera 16 GB DDR5 w dwóch slotach po 8 GB. Na dane przeznaczono natomiast 512 GB.