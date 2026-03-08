"Anuluj teraz" może być pułapką. W tej wersji unikaj jak ognia
To, że przestępcy internetowi tylko czekają na okazję, aby wyłudzić od nas pieniądze, wiemy nie od dziś. Śląska policja ostrzega przed kolejnym trikiem oszustów, który ostatnio grasuje w sieci. Tym razem, celem są osoby korzystające z usług serwisów streamingowych, np. Prime Video.
Wyłudzają dane logowania i informacje płatnicze
Oszuści postanowili zastawić jeszcze dokładniejszą pułapkę na osoby, korzystające z popularnych serwisów streamingowych. Na czym tym razem polega całe oszustwo?
"Anuluj teraz" przycisk, który jest pułapką
Do użytkowników trafiają wiadomości e-mail, sugerujące konieczność pilnego anulowania abonamentu. Co najważniejsze, w treści takiej wiadomości pojawia się informacja, że brak reakcji może skutkować potrąceniem dodatkowych płatności. Mail taki wygląda na ogół profesjonalnie i jest opatrzony numerem sprawy oraz zgłoszenia, co służy temu, aby dodatkowo uwiarygodnić przekaz. Wiadomość taka zawiera przycisk "Anuluj teraz", który przekierowuje na fałszywą stronę, przypominającą prawdziwy serwis. Po wejściu na nią, użytkownik proszony jest o podanie adresu e-mail i hasła do konta, danych osobowych oraz karty płatniczej (numer karty, data ważności oraz kod CVV).
Musimy zdawać sobie sprawę, że w rzeczywistości dane te trafiają prosto w ręce oszustów.
Jak się uchronić przed tego typu oszustwem?
- Pamiętajmy, że serwis streamingowy nigdy nie prosi o podanie hasła w przesyłanych wiadomościach, ani tym bardziej nie żąda przesyłania danych kart płatniczych lub bankowych za pośrednictwem wiadomości.
- Dlatego też nie należy klikać w żadne podejrzane linki ani przyciski z wiadomości e-mail.
- W razie wątpliwości najlepiej zalogować się na swoje konto (ale wyłącznie poprzez ręczne wpisanie adresu strony w przeglądarce lub poprzez aplikację).