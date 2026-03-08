Bezpieczeństwo

"Anuluj teraz" może być pułapką. W tej wersji unikaj jak ognia

To, że przestępcy internetowi tylko czekają na okazję, aby wyłudzić od nas pieniądze, wiemy nie od dziś. Śląska policja ostrzega przed kolejnym trikiem oszustów, który ostatnio grasuje w sieci. Tym razem, celem są osoby korzystające z usług serwisów streamingowych, np. Prime Video.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08 MAR 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
"Anuluj teraz" może być pułapką. W tej wersji unikaj jak ognia

Wyłudzają dane logowania i informacje płatnicze

Oszuści postanowili zastawić jeszcze dokładniejszą pułapkę na osoby, korzystające z popularnych serwisów streamingowych. Na czym tym razem polega całe oszustwo?

Dalsza część tekstu pod wideo

"Anuluj teraz" przycisk, który jest pułapką

Do użytkowników trafiają wiadomości e-mail, sugerujące konieczność pilnego anulowania abonamentu. Co najważniejsze, w treści takiej wiadomości pojawia się informacja, że brak reakcji może skutkować potrąceniem dodatkowych płatności. Mail taki wygląda na ogół profesjonalnie i jest opatrzony numerem sprawy oraz zgłoszenia, co służy temu, aby dodatkowo uwiarygodnić przekaz. Wiadomość taka zawiera przycisk "Anuluj teraz", który przekierowuje na fałszywą stronę, przypominającą prawdziwy serwis. Po wejściu na nią, użytkownik proszony jest o podanie adresu e-mail i hasła do konta, danych osobowych oraz karty płatniczej (numer karty, data ważności oraz kod CVV). 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947
0 zł
5599 zł - najniższa cena
Kup teraz 5599 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Czarny SM-S942
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Czarny SM-S942
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947
0 zł
5599 zł - najniższa cena
Kup teraz 5599 zł
Advertisement
"Anuluj teraz" może być pułapką. W tej wersji unikaj jak ognia

Musimy zdawać sobie sprawę, że w rzeczywistości dane te trafiają prosto w ręce oszustów. 

Jak się uchronić przed tego typu oszustwem?

  • Pamiętajmy, że serwis streamingowy nigdy nie prosi o podanie hasła w przesyłanych wiadomościach, ani tym bardziej nie żąda przesyłania danych kart płatniczych lub bankowych za pośrednictwem wiadomości.
  • Dlatego też nie należy klikać w żadne podejrzane linki ani przyciski z wiadomości e-mail. 
  • W razie wątpliwości najlepiej zalogować się na swoje konto (ale wyłącznie poprzez ręczne wpisanie adresu strony w przeglądarce lub poprzez aplikację). 
Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds4
Image
telepolis
oszustwo na platformę oszustwo online Oszustwo wiadomość
Źródła zdjęć: Gabriela Flores Espinosa / Shutterstock
Źródła tekstu: slaska.policja.gov.pl