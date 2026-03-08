"Anuluj teraz" może być pułapką. W tej wersji unikaj jak ognia

Wyłudzają dane logowania i informacje płatnicze

"Anuluj teraz" przycisk, który jest pułapką

Do użytkowników trafiają wiadomości e-mail, sugerujące konieczność pilnego anulowania abonamentu. Co najważniejsze, w treści takiej wiadomości pojawia się informacja, że brak reakcji może skutkować potrąceniem dodatkowych płatności. Mail taki wygląda na ogół profesjonalnie i jest opatrzony numerem sprawy oraz zgłoszenia, co służy temu, aby dodatkowo uwiarygodnić przekaz. Wiadomość taka zawiera przycisk "Anuluj teraz", który przekierowuje na fałszywą stronę, przypominającą prawdziwy serwis. Po wejściu na nią, użytkownik proszony jest o podanie adresu e-mail i hasła do konta, danych osobowych oraz karty płatniczej (numer karty, data ważności oraz kod CVV).