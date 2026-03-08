Sprzęt

Honor Power 2 wygrywa w drugiej lidze AnTuTu

Benchmark AnTuTu V11 zaprezentował rezultaty najlepszych smartfonów za luty 2026. Ciekawie jest w smartfonowej drugiej lidze, czyli w klasie podflagowców. Tutaj palmę pierwszeństwa z dumą dzierżyć może Honor Power 2.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 08 MAR 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Honor Power 2 wygrywa w drugiej lidze AnTuTu

Co słychać w drugiej lidze?

Telefon z układem MediaTek Dimensity 8500 Elite, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej zajął pierwsze miejsce z wynikiem 2201537 punktów. Sukces może też odtrąbić Oppo, który zajął drugie i trzecie miejsce na podium. Należą one do modeli Reno15 Pro oraz Reno15. Modele z MediaTekiem Dimensity 8400 Max, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej osiągnęły 2113019 oraz 2102547 punktów. To jednak nie są wcale wszystkie telefony Oppo w czołówce. Znajdziemy je również na miejscu piątym i ósmym. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W czołówce znajdziemy też trzy modele należącego do Xiaomi Redmi (są one jednak w dolnej części elity) oraz jednego OnePlusa i jednego iQOO. Oczywiście nikogo nie powinno zaskakiwać, że wszystkie dziesięć smartfonów jest z Chin. Marki z tego kraju już dawno przejęły władzę nad tańszymi segmentami rynku. Duży sukces odniósł też tajwański MediaTek, którego układy napędzają osiem z dziesięciu telefonów. Qualcomm ma zaledwie dwóch reprezentantów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka indukcyjna USAMS CD181WXC01 15W Czarny Qi
Ładowarka indukcyjna USAMS CD181WXC01 15W Czarny Qi
129.99 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Płyta indukcyjna z okapem GLOBALO Plantis 90.1
Płyta indukcyjna z okapem GLOBALO Plantis 90.1
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Zmywarka INDESIT IN2FE13CNO7W Push&Go Połowa załadunku Stalowe dno 60cm Biały
Zmywarka INDESIT IN2FE13CNO7W Push&Go Połowa załadunku Stalowe dno 60cm Biały
0 zł
1249 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Advertisement

 

Image
telepolis
antutu honor Oppo Oppo Reno 15 Oppo Reno 15 Pro Honor Power 2 dobry tani telefon
Źródła zdjęć: antutu