Honor Power 2 wygrywa w drugiej lidze AnTuTu

Co słychać w drugiej lidze?

Telefon z układem MediaTek Dimensity 8500 Elite, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej zajął pierwsze miejsce z wynikiem 2201537 punktów. Sukces może też odtrąbić Oppo, który zajął drugie i trzecie miejsce na podium. Należą one do modeli Reno15 Pro oraz Reno15. Modele z MediaTekiem Dimensity 8400 Max, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej osiągnęły 2113019 oraz 2102547 punktów. To jednak nie są wcale wszystkie telefony Oppo w czołówce. Znajdziemy je również na miejscu piątym i ósmym.