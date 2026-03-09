Sprzęt

To nie wygląda dobrze. Valve w sprawie premiery Steam Machine

Braki układów pamięci na rynku psują wielu osobom plany zakupowe. Steam Decka w oficjalnej sprzedaży już nie ma i nie wiadomo kiedy wróci. A premiery Steam Machine i Steam Frame zostały przesunięte z początku roku na bliżej nieokreślony termin. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To nie wygląda dobrze. Valve w sprawie premiery Steam Machine

Powiedzieć, że Valve nie jest w najciekawszej sytuacji, jeśli chodzi o dział sprzętowy, to jak nic nie powiedzieć. Początkowo Steam Machine i Steam Frame miały zadebiutować na początku 2026 roku. Potem firma przesunęła premierę na połowę roku. Jednak najnowsze oświadczenie stawia pod znakiem zapytania nie tyle ten termin, ile cały kalendarz.

Dalsza część tekstu pod wideo
Może nie od Valve Za to ze Steam OS

Valve o premierze Steam Machine i Steam Frame

W najnowszym komunikacie Valve wyraziło nadzieję, że urządzenia te zadebiutują w 2026 roku. To oznacza, że premiera urządzeń w tym roku kalendarzowym również stoi pod znakiem zapytania. I nie jest to szczególnie dziwne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola ACER Nitro Blaze 7 Czarny
Konsola ACER Nitro Blaze 7 Czarny
0 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.99 zł
Konsola przenośna VALVE Steam Deck 256 GB
Konsola przenośna VALVE Steam Deck 256 GB
0 zł
2198.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2198.99 zł
Konsola przenośna VALVE Steam Deck Oled 1 TB
Konsola przenośna VALVE Steam Deck Oled 1 TB
0 zł
4540.35 zł - najniższa cena
Kup teraz 4540.35 zł
Advertisement
Może nie od Valve Za to ze Steam OS

Chociaż Steam Deck odniósł sukces w swojej niszy, to Valve nie jest dużym producentem elektroniki. A obecnie nawet oni mają problemy z zakupem układów DRAM i NAND. Tym samym firma ma o wiele mniejszą siłę przebicia podczas próby pozyskania kluczowych komponentów, których brakuje na rynku. Pokazuje to fakt, że Steam Deck już od kilku tygodni nie jest w sprzedaży i to mimo zapewnień, że wkrótce wróci. 

Image
telepolis
steam Valve Steam Frame Steam Machine
Źródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: kitguru