Seagate szykuje nowe SSD. Nazwa wprowadzi wiele osób w błąd
Widać wyraźny zastój i brak postępu na rynku pamięci masowych. Nowe nośniki potrafią być wolniejsze, a przy tym droższe niż poprzednicy.
Seagate to producent kojarzony głównie z HDD, ale Amerykanie mają w swojej ofercie też SSD. I to właśnie ta część portfolio niedługo ulegnie powiększeniu. Niestety, chociaż nazwa sugerowałaby dużo wydajniejsze rozwiązanie niż dotychczas, to będzie to przeciętniak jakich wiele.
Średnie parametry i absurdalna cena
Seagate FireCuda X1070 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280. Chociaż zastosowane kości i kontroler wciąż pozostają tajemnicą, to wybrano interfejs PCI Express 4.0 x4 oraz protokół NVMe 1.4. Mowa więc o starszych standardach, co odbija się wyraźnie na wydajności.
Jak wygadał się jeden ze sprzedawców, do wyboru będą trzy warianty pojemności - 1, 2 i 4 TB. W najmocniejszej wersji dostaniemy do 7200 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 900 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego.
|FireCuda X1070
(1 TB)
|FireCuda X1070
(2 TB)
|FireCuda X1070
(4 TB)
|Odczyt sekwencyjny
|do 7200 MB/s
|do 7200 MB/s
|do 7200 MB/s
|Zapis sekwencyjny
|do 6000 MB/s
|do 6500 MB/s
|do 6500 MB/s
|Odczyt losowy
|do 850 000 IOPS
|do 900 000 IOPS
|do 900 000 IOPS
|Zapis losowy
|do 900 000 IOPS
|do 1 000 000 IOPS
|do 900 000 IOPS
|Współczynnik TBW
|600 TB
|1200 TBW
|2400 TBW
|Gwarancja
|5 lat
|5 lat
|5 lat
To nadal dobre parametry, ale na rynku od dawna jest masa szybszych SSD - również w ofercie Seagate. Producent ma już w portfolio od dwóch lat m.in. "niższy" model FireCuda 530R czy od trzech FireCuda 540. Drugi z wymienionych jest nawet do 2800 MB/s i 500 000 IOPS wydajniejszy.
Może więc Seagate FireCuda X1070 będzie kusił ceną? Niestety też nie. Pierwsze oferty w USA to 829 dolarów za 4 TB, w przypadku Europy mówimy już o ponad 1000 euro (około 4279 złotych). Nawet mimo 5 lat gwarancji, w tym segmencie zdecydowanie są lepsze wybory.