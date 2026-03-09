Sprzęt

Seagate szykuje nowe SSD. Nazwa wprowadzi wiele osób w błąd

Widać wyraźny zastój i brak postępu na rynku pamięci masowych. Nowe nośniki potrafią być wolniejsze, a przy tym droższe niż poprzednicy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:51
Seagate szykuje nowe SSD. Nazwa wprowadzi wiele osób w błąd

Seagate to producent kojarzony głównie z HDD, ale Amerykanie mają w swojej ofercie też SSD. I to właśnie ta część portfolio niedługo ulegnie powiększeniu. Niestety, chociaż nazwa sugerowałaby dużo wydajniejsze rozwiązanie niż dotychczas, to będzie to przeciętniak jakich wiele.

Średnie parametry i absurdalna cena

Seagate FireCuda X1070 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280. Chociaż zastosowane kości i kontroler wciąż pozostają tajemnicą, to wybrano interfejs PCI Express 4.0 x4 oraz protokół NVMe 1.4. Mowa więc o starszych standardach, co odbija się wyraźnie na wydajności.

Jak wygadał się jeden ze sprzedawców, do wyboru będą trzy warianty pojemności - 1, 2 i 4 TB. W najmocniejszej wersji dostaniemy do 7200 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 900 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego.

  FireCuda X1070
(1 TB)		 FireCuda X1070
(2 TB)		 FireCuda X1070
(4 TB)
Odczyt sekwencyjny do 7200 MB/s  do 7200 MB/s do 7200 MB/s
Zapis sekwencyjny do 6000 MB/s do 6500 MB/s do 6500 MB/s
Odczyt losowy do 850 000 IOPS do 900 000 IOPS do 900 000 IOPS
Zapis losowy do 900 000 IOPS do 1 000 000 IOPS do 900 000 IOPS
Współczynnik TBW 600 TB 1200 TBW 2400 TBW
Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat
To nadal dobre parametry, ale na rynku od dawna jest masa szybszych SSD - również w ofercie Seagate. Producent ma już w portfolio od dwóch lat m.in. "niższy" model FireCuda 530R czy od trzech FireCuda 540. Drugi z wymienionych jest nawet do 2800 MB/s i 500 000 IOPS wydajniejszy.

Może więc Seagate FireCuda X1070 będzie kusił ceną? Niestety też nie. Pierwsze oferty w USA to 829 dolarów za 4 TB, w przypadku Europy mówimy już o ponad 1000 euro (około 4279 złotych). Nawet mimo 5 lat gwarancji, w tym segmencie zdecydowanie są lepsze wybory.

Kingston KC3000 2 TB
Źródła zdjęć: BestBuy, Seagate
Źródła tekstu: oprac. własne