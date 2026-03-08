Konta

Revolut uchroni przed fiskusem i komornikiem? Przekonajmy się

Serwis Business Insider zapytał Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Finansów, jak to jest z tymi zagranicznymi bankami i ściągalnością pieniędzy przez urzędników oraz komorników. Z Revoluta korzysta już ponad 5 mln Polaków... z wielu powodów.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 10:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Revolut uchroni przed fiskusem i komornikiem? Przekonajmy się

Revolut nie jest w systemie Ognivo — i pozamiatane

System Ognivo służy do wymiany pomiędzy bankami oraz SKOK-ami a organami egzekucyjnymi, takimi jak komornicy (z ramienia sądów) i urzędnicy administracyjni (z ramienia urzędów skarbowych). To dzięki niemu egzekutorzy mogą natychmiast ustalić, gdzie przechowujemy pieniądze i zablokować, co im należne.

Dalsza część tekstu pod wideo

I tutaj sprawa jest krótka, w systemie Ognivo są wyłącznie instytucje finansowe z siedzibą w Polsce i w związku z tym egzekutorzy nie mają dostępu do naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie Revolut czy innych zagranicznych banków. Co więcej, formalnie komornicy sądowi mogą ściągać długi wyłącznie z rachunków bankowych prowadzonych przez banki posiadające siedzibę lub oddział w Polsce — przekazuje serwisowi Business Insider Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME 16 Pro 5G 8/512GB 6.78" 144Hz Szary
Smartfon REALME 16 Pro 5G 8/512GB 6.78" 144Hz Szary
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon ULEFONE Armor 33 Pro 5G 16/512GB 6.95" 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 33 Pro 5G 16/512GB 6.95" 120Hz Czarny
-100 zł
2249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2149.99 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Niebieski
-100 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Advertisement

A co z urzędami skarbowymi? Podobnie, choć w ostateczności mogą próbować

Również Ministerstwo Finansów rozkłada ręce na pytanie o konta Revolut. Aktualnie dla urzędników skarbowych zgromadzone na nich środki są poza zasięgiem. Jedynie po spełnieniu specjalnych warunków urząd może próbować zagranicznej egzekucji.

Służą temu przepisy ustawy z 11 października 2013 roku, o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych — tłumaczy Ministerstwo Finansów. Reasumując, jest możliwy kontakt z administracją litewską, ale nie było i nie będzie to takie zajęcie środków przez jedno kliknięcie, jak na polskich rachunkach.

Revolut jeńców nie bierze, pruje w stronę 100 mln klientów

We wrześniu 2025 roku Revolut ogłosił przekroczenie pułapu 65 mln klientów, z czego 12 mln ma w samej Wielkiej Brytanii i przeszło 5 mln w Polsce. Dla Polski celem w 2026 roku jest kolejny milion, bank ma u nas ponad 1100 pracowników (spośród 10 tys. globalnie).

Rozmawiamy więc o instytucji, która przeskoczyła już Bank Millennium na 4. miejscu listy największych banków w Polsce pod względem liczby klientów, a jeszcze w tym roku zamierzającej przeskoczyć Santander Bank Polska. Tak jest, jeszcze w tym roku Revolut zamierza być 3. siłą w Polsce i zacznie się łapczywie patrzeć w stronę drugiego na liście Banku Pekao, z którego korzysta obecnie 7 mln Polaków.

Dla jasności, Polacy nie wybierają banku z siedzibą na Litwie jedynie z powodów podatkowych. Revolut oferuje jedną z najnowocześniejszych na świecie platform rozliczeniowo-inestycyjnych, z prostym dostępem do handlu kryptowalutami, ma bezprowizyjne wypłaty z bankomatów na całym świecie, dodatkowe, darmowe ubezpieczenia podróżne (w płatnych planach) i cały ogrom usług dodatkowych w pakiecie w swoich planach premium. Od dostępu do NordVPN czy Financial Times, przez narzędzia AI, dostęp do saloników na lotniskach i FastTracków oraz przestrzeni coworkingowych, po wreszcie nawet Tindera w wersji premium i karty SIM z transmisją danych.

Chyba jednak najbardziej cenioną przez użytkowników na co dzień funkcją jest możliwość darmowego wygenerowania jednorazowej karty do płatności w sieci — za każdym razem zupełnie nowej, gdy już musimy podać dane karty w sieci. Trudno o wyższy poziom bezpieczeństwa podczas zakupów w Internecie.

Revolut uchroni przed fiskusem i komornikiem? Przekonajmy się
W ofercie nie zabrakło możliwości personalizacji kart

Słowem, ten bank daje się lubić nawet wtedy, gdy nie czyha na nas komornik czy urzędnik skarbowy. Aktualnie lotniska na całym świecie zaklejone są niemal w całości reklamami Revoluta, a podczas spaceru po Barcelonie spostrzegłem też pierwsze bankomaty własne. Celem nadrzędnym Revoluta jest stanie się dla klientów bankiem pierwszego wyboru i ten cel zdaje się coraz lepiej realizować.

Oczyszczacz powietrza Dyson Purifier Cool PC1 w RTV Euro AGD
Suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural Straight+Wavy w RTV Euro AGD
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Business Insider, oprac. wł