Ten handheld Anbernic zmieści PlayStation 2 w twojej kieszeni

Z dostępnych informacji wynika, że sercem nadchodzącej konsolki jest ośmiordzeniowy procesor Rockchip RK3576 – będzie to pierwsze urządzeniem retro na rynku wykorzystującym ten układ. Wykonany w procesie technologicznym 8 nm chip składa się z czterech wydajnych rdzeni Cortex-A72 oraz czterech energooszczędnych Cortex-A53. Obraz wyświetlany jest na 5,5-calowym, dotykowym ekranie IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) i odświeżaniu 60 Hz. Za zasilanie odpowiada z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie o mocy 18 W.

Dalsza część tekstu pod wideo

Największym wyróżnikiem wariantu Pro jest obsługa dwóch systemów operacyjnych. Urządzenie, w przeciwieństwie do podstawowego modelu RG Vita zablokowanego na Androidzie 12, oferuje możliwość uruchomienia zarówno nowszego Androida 14, jak i 64-bitowego systemu Linux. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że oprogramowanie powstaje we współpracy z twórcami cenionego GammaOS, co ma stanowić ogromny przeskok jakościowy względem ociężałych, fabrycznych nakładek producenta.

Anbernic zapowiada, że RG Vita Pro świetnie poradzi sobie z bardziej wymagającą emulacją. Na udostępnionym materiale wideo zaprezentowano płynne działanie hitów z PS2 (m.in. Metal Gear Solid 2 i 3, Castlevania: Curse of Darkness, Neo Contra), PS Vita (Gravity Rush, Adventures of Mana, One Piece: Pirate Warriors 2). Handheld pozwoli także na obsługę gier z GameCube'a, Nintendo N64, 3DS-a, Wii (np. Muramasa: The Demon Blade) czy PSP (God of War). Konsola radzi sobie również z platformami takimi jak pierwsze PlayStation i Sega Dreamcast, a z poziomu Androida natywnie obsługuje nowsze gry mobilne, w tym Punishing: Gray Raven czy Snowbreak.

Na pokładzie Anbernic RG Vita Pro znalazło się Wi-Fi 6, które gwarantuje niskie opóźnienia przy strumieniowaniu gier AAA z PC, oraz Bluetooth 5.0, pozwalający na wygodne podłączenie zewnętrznych padów. Urządzenie sprawdzi się również w trybie stacjonarnym. Dzięki portowi USB-C ze wsparciem dla DisplayPort (1080p) można podłączyć się do monitora w trybie dwóch ekranów, natomiast osobne złącze HDMI pozwala podpiąć konsolę bezpośrednio do telewizora.