mObywatel z ważną nowością. Skorzysta ponad 1,8 mln osób

W mObywatelu nareszcie pojawiła się długo oczekiwana nowość. Warszawa dołączyła do grona miast, które umożliwiają mieszkańcom opłacanie należności urzędowych bezpośrednio w aplikacji mObywatel. To potencjalnie ponad 1,8 mln osób.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:09
1
Umożliwia to funkcja ePłatności w mObywatelu. Jako taka nie jest nowością, bo pierwsze miasta dołączyły do systemu w 2023 roku. Dotąd jednak nie było wśród nich Warszawy, co do pewnego stopnia można tłumaczyć złożonością i wielkością stołecznej machiny urzędniczej. Teraz jednak, dzięki usłudze ePłatności, warszawiacy mogą szybko i bezpiecznie zapłacić podatki oraz inne opłaty – bez wizyty w urzędzie. 

Dołączenie Warszawy rozszerza dostęp do usługi dla ponad 1,8 mln mieszkańców stolicy. W Warszawie w mObywatelu można opłacić:

  • podatek od nieruchomości,
  • łączne zobowiązanie pieniężne,
  • podatek rolny (osoby fizyczne),
  • podatek leśny (osoby fizyczne).

Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji, katalog zobowiązań dostępnych do opłacenia w aplikacji może być stopniowo rozszerzany. Samorządy mogą dodawać do systemu kolejne należności, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli załatwiać coraz więcej spraw online. 

Na przykład w lutym do ePłatności dołączyła opłata za psa, wdrożona w pierwszych 13 gminach. Wśród wprowadzonych wcześniej są m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za najem gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów itd. W wybranych gminach takich opłat, możliwych do zrealizowania poprzez ePłatności, jest już nawet kilkanaście. Dostępne metody płatności obejmują BLIK-a, kartę płatniczą, Apple Pay oraz Google Pay, a historia opłat jest dostępna w aplikacji.

ePłatności dynamicznie rozwijają się w całej Polsce od blisko trzech lat. Pilotaż usługi ruszył maju 2023 r., a szerzej system płonności w aplikacji wdrażany był od grudnia. Obecnie korzystają z niego 194 urzędy, co oznacza dostęp do rozwiązania dla około 10 milionów mieszkańców. Jak podaje resort cyfryzacji, dotychczas zrealizowano 762 465 płatności o łącznej wartości ponad 70,5 mln zł.

Żeby korzystać z ePłatności, wystarczy profil zaufany lub e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Gdy urząd wystawi nowe zobowiązanie finansowe, użytkownik otrzyma informację o oczekującej płatności w aplikacji mObywatel.

mObywatel warszawa ePłatności opłaty urzędowe
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji