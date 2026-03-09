mObywatel z ważną nowością. Skorzysta ponad 1,8 mln osób

Umożliwia to funkcja ePłatności w mObywatelu. Jako taka nie jest nowością, bo pierwsze miasta dołączyły do systemu w 2023 roku. Dotąd jednak nie było wśród nich Warszawy, co do pewnego stopnia można tłumaczyć złożonością i wielkością stołecznej machiny urzędniczej. Teraz jednak, dzięki usłudze ePłatności, warszawiacy mogą szybko i bezpiecznie zapłacić podatki oraz inne opłaty – bez wizyty w urzędzie.

Dołączenie Warszawy rozszerza dostęp do usługi dla ponad 1,8 mln mieszkańców stolicy. W Warszawie w mObywatelu można opłacić:

podatek od nieruchomości,

łączne zobowiązanie pieniężne,

podatek rolny (osoby fizyczne),

podatek leśny (osoby fizyczne).

Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji, katalog zobowiązań dostępnych do opłacenia w aplikacji może być stopniowo rozszerzany. Samorządy mogą dodawać do systemu kolejne należności, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli załatwiać coraz więcej spraw online.

Na przykład w lutym do ePłatności dołączyła opłata za psa, wdrożona w pierwszych 13 gminach. Wśród wprowadzonych wcześniej są m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za najem gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów itd. W wybranych gminach takich opłat, możliwych do zrealizowania poprzez ePłatności, jest już nawet kilkanaście. Dostępne metody płatności obejmują BLIK-a, kartę płatniczą, Apple Pay oraz Google Pay, a historia opłat jest dostępna w aplikacji.

ePłatności dynamicznie rozwijają się w całej Polsce od blisko trzech lat. Pilotaż usługi ruszył maju 2023 r., a szerzej system płonności w aplikacji wdrażany był od grudnia. Obecnie korzystają z niego 194 urzędy, co oznacza dostęp do rozwiązania dla około 10 milionów mieszkańców. Jak podaje resort cyfryzacji, dotychczas zrealizowano 762 465 płatności o łącznej wartości ponad 70,5 mln zł.