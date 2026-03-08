Sora 2 za darmo. Teraz każdy stworzy dobrej jakości filmiki AI

Sora 2 trafia do Bing Video Creator i jest dostępna za darmo

Bing Video Creator jest teraz zintegrowany z OpenAI Sora 2 - zaawansowanym modelem do tworzenia filmików.

Narzędzie Bing Video Creator wprowadzono w czerwcu 2025 r. Sora 2 weszła w październiku 2025 r. Plany integracji były zapowiedziane dawno temu, ale dopiero teraz Sora 2 jest udostępniona za darmo dla użytkowników Bing Video Creatora.

Sora 2 wyróżnia się na tle konkurencji kilkoma kluczowymi przewagami technologicznymi, które w praktyce przekładają się na bardziej realistyczne, stabilne i filmowe ujęcia. Microsoft sam podkreśla te różnice, integrując model w Bing Video Creator.

Przede wszystkim model ten lepiej rozumie instrukcje, tworzy spójniejsze sceny, utrzymuje stały stan świata i płynne przejścia między kadrami. Możemy też liczyć na brak „mutacji” obiektów, płynniejsze animacje, bogatsze detale, a także obsługę dźwięku — w tym głosów i muzyki. Warto też podkreślić, że filmiki wygenerowane przez Sora mają metadane C2PA oraz widoczne znaki wodne, co ułatwia identyfikowanie treści AI i walkę z deepfake’ami.

Użytkownicy Bing Video Creator dostaną tę funkcję za darmo, a początkowo mogą skorzystać z 10 akcji ekspresowego generowania, po czym model przełączy się na wolniejszą, ale nadal bezpłatną wersję. Dodatkowe szybkie generacje można odblokować punktami Microsoft Rewards.

Co ciekawe, Copilot (asystent w Windowsie, Edge i Microsoft 365) także otrzyma ulepszenie i wkrótce będzie mógł otwierać i wyświetlać strony internetowe bezpośrednio w swojej aplikacji, dzięki czemu nie trzeba będzie przełączać się do przeglądarki — szczególnie wygodne na smartfonach.

Inne usprawnienia ze strony Microsoftu to dodanie GPT-5.4 do GitHub Copilot, a także plany integracji GPT-5.4 do Copilota (model ten jest w płatnych wersjach pakietów Microsoftu).