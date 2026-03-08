Sora 2 za darmo. Teraz każdy stworzy dobrej jakości filmiki AI
Model OpenAI Sora 2 właśnie został udostępniony za darmo. Dzięki niemu będzie można tworzyć zaawansowane filmiki za pomocą promptów dla AI.
Sora 2 trafia do Bing Video Creator i jest dostępna za darmo
Bing Video Creator jest teraz zintegrowany z OpenAI Sora 2 - zaawansowanym modelem do tworzenia filmików.
Narzędzie Bing Video Creator wprowadzono w czerwcu 2025 r. Sora 2 weszła w październiku 2025 r. Plany integracji były zapowiedziane dawno temu, ale dopiero teraz Sora 2 jest udostępniona za darmo dla użytkowników Bing Video Creatora.
Sora 2 wyróżnia się na tle konkurencji kilkoma kluczowymi przewagami technologicznymi, które w praktyce przekładają się na bardziej realistyczne, stabilne i filmowe ujęcia. Microsoft sam podkreśla te różnice, integrując model w Bing Video Creator.
Przede wszystkim model ten lepiej rozumie instrukcje, tworzy spójniejsze sceny, utrzymuje stały stan świata i płynne przejścia między kadrami. Możemy też liczyć na brak „mutacji” obiektów, płynniejsze animacje, bogatsze detale, a także obsługę dźwięku — w tym głosów i muzyki. Warto też podkreślić, że filmiki wygenerowane przez Sora mają metadane C2PA oraz widoczne znaki wodne, co ułatwia identyfikowanie treści AI i walkę z deepfake’ami.
Użytkownicy Bing Video Creator dostaną tę funkcję za darmo, a początkowo mogą skorzystać z 10 akcji ekspresowego generowania, po czym model przełączy się na wolniejszą, ale nadal bezpłatną wersję. Dodatkowe szybkie generacje można odblokować punktami Microsoft Rewards.
Co ciekawe, Copilot (asystent w Windowsie, Edge i Microsoft 365) także otrzyma ulepszenie i wkrótce będzie mógł otwierać i wyświetlać strony internetowe bezpośrednio w swojej aplikacji, dzięki czemu nie trzeba będzie przełączać się do przeglądarki — szczególnie wygodne na smartfonach.
Inne usprawnienia ze strony Microsoftu to dodanie GPT-5.4 do GitHub Copilot, a także plany integracji GPT-5.4 do Copilota (model ten jest w płatnych wersjach pakietów Microsoftu).
Dodatkowo firma wprowadza aktualizację dla małego modelu Phi-4 (Phi-4-reasoning-vision-15B) do czynności analitycznych, związanych z matematyką oraz zrozumieniem interfejsów użytkowników w aplikacjach. Potrzebuje on znacznie mniej tokenów niż LLM-y. Phi-4 odznacza się znacznie ulepszonym "rozumowaniem", które w praktyce przekłada się na to, że model w razie potrzeby używa trybu "pogłębionego myślenia" tam gdzie szybkie wygenerowanie treści nie wystarcza.