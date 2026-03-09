Huawei z nowym zegarkiem. Kupisz go od dziś 200 zł taniej

Huawei Watch GT Runner 2 to pełnowymiarowy smartwatch ze wszystkimi funkcjami, znanymi z innych zegarków marki – z tą różnicą, że otrzymał zestaw zaawansowanych funkcji specjalnie dla biegaczy. Opracowano je we współpracy z zespołem biegaczy dsm‑firmenich Running Team, co powinno być gwarantem, że zegarek sprawdzi się także na nadgarstku profesjonalnych sportowców.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jest lekki i wytrzymały

Huawei Watch GT Runner 2 ma obudowę z tytanu klasy lotniczej o poziomie szczelności IP69, a wyświetlacz (1,32 cala, 466 × 466) chroni szkło Kunlun Glass 2. generacji o bardzo wysokiej odporności. Średnica koperty to 43,5 mm, a całość bez paska waży 34,5 g. Wyświetlacz osiąga jasność szczytową aż 3000 nitów.

Huawei Watch GT Runner 2 wyposażony jest w kilkusystemowy, dwuzakresowy moduł GNSS z anteną nowego typu. Producent deklaruje 20% lepszą dokładność pozycjonowania oraz 10% dokładniejszy pomiar dystansu i tempa w porównaniu z GT 6 i bezpośrednimi konkurentami.

System Huawei TruSense obejmuje ciągły pomiar tętna i tętno spoczynkowe, ciągłe HRV, ciągłe SpO2, EKG i wykrywanie arytmii. Zegarek mierzy także zdrowie snu i oddech podczas snu.

Akumulator o pojemności 540 mAh ma wystarczyć na do 32 godzin aktywności biegowej (tryb GPS) lub do 14 dni lżejszego użytkowania.

Dużo funkcji dla biegaczy

Jedną z ciekawszych cech modelu Watch GT Runner 2 Po jest pomiar mocy biegu. Parametr ten mierzy bezwzględny wysiłek z uwzględnieniem oporu powietrza, biegu i wzniesienia. Wartości wyświetlane są w czasie rzeczywistym bezpośrednio na tarczy zegarka. Nowy model dysponuje też algorytmem wykrywania progu mleczanowego w czasie rzeczywistym, wprowadza również optymalne strefy obciążenia treningowego z rozróżnieniem wysiłku tlenowego i beztlenowego. Nową funkcją jest także dynamiczny czas regeneracji, dostosowywany m.in. do danych o śnie i stresie użytkownika.

Inteligentny tryb maratonu wspiera przygotowanie do startu w wybranych zawodach. Już po jednym treningu urządzenie analizuje zebrane dane i tworzy spersonalizowany plan pod konkretny dystans. Oferta premierowa

Huawei Watch GT Runner 2 już w sprzedaży

Zegarek dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Midnight Black (czarna koperta tytanowa + czarny pasek AirDry), Dawn Orange (biała koperta tytanowa + pomarańczowy pasek AirDry) oraz Dusk Blue (czarna koperta tytanowa + niebieski pasek AirDry). Do każdego zestawu dołączany jest też dodatkowy pasek z fluoroelastomeru w dopasowanym kolorze.

Cena Huawei Watch GT Runner 2 wynosi 1699 zł. Z okazji premiery, w okresie od 9 marca do 12 kwietnia 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 200 zł.

Smartwatch dostępny jest w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, operatora sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro.

Każdy nabywca zegarka z serii Huawei Watch GT Runner 2 otrzyma w prezencie:

3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ , rozszerzoną wersję aplikacji oferującą m.in. dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez ekspertów, planu utrzymania formy, relaksacyjnych utworów czy rozszerzonej funkcji medytacji,

, rozszerzoną wersję aplikacji oferującą m.in. dostęp do przygotowanych przez ekspertów, planu utrzymania formy, relaksacyjnych utworów czy rozszerzonej funkcji medytacji, możliwość skorzystania z darmowych okresów próbnych w profesjonalnych usługach takich jak Kotcha, RacePace, Intervals.icu czy Komoot, w ramach oferty Multipass,

takich jak Kotcha, RacePace, Intervals.icu czy Komoot, w ramach oferty Multipass, darmową usługę ochrony ekranu przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Wyłącznie w sklepie huawei.pl dostępne są dwie ekskluzywne wersje Huawei Watch GT Runner 2 Color Edition z dodatkowym, kompozytowym paskiem w kolorze beżowo-pomarańczowym lub czarno-czerwonym. Cena wersji Color Edition wynosi 1749 zł, natomiast w ramach oferty premierowej jest ona obniżona do 1499 zł.