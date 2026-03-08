Przecieki o OnePlus 16 zwalają z nóg. Szykuje się nowy król flagowców

Do premiery OnePlus 16 jest jeszcze sporo czasu – co najmniej 7 miesięcy – jednak w sieci pojawia się już coraz więcej doniesień na temat tego modelu. Zapowiada się naprawdę dobrze.

Najnowsze doniesienia z serwisu Weibo sugerują, że producent szykuje dla nas flagowca o specyfikacji, która ponownie pozwoli konkurować marce OnePlus z producentami topowych smartfonów. OnePlus 15 był krytykowany za kilka kompromisów, przez które telefon nie był tak atrakcyjny, jak jego poprzednik, OnePlus 13, teraz jednak mamy znów otrzymać sprzęt o najlepszej specyfikacji.

OnePlus 16 z aparatem 200 Mpix

Najnowsze przecieki z Chin podają niemal kompletną specyfikację aparatów. Główny otrzyma matrycę 200 Mpix Samsung HP5 z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Będzie mu pomagać peryskopowy aparat tele z matrycą 50 Mpix Samsung JN5 z OIS i przysłoną f/2.7. Zestaw uzupełni aparat ultraszerokokątny, który również wykorzysta matrycę 50 Mpix Samsung JN5 ze światłem f/2.0. Taka konfiguracja może znacząco poprawić jakość zdjęć w porównaniu do OnePlusa 15.

Już ze wcześniejszych doniesień wiemy, że OnePlus 16 otrzyma płaski wyświetlacz OLED BOE X5 o rozdzielczości 1,5 K. Ekran będzie miał wyjątkowo płynne odświeżanie aż 240 Hz. Obiecująco zapowiada się również wygląd telefonu – panel zostanie otoczony niezwykle smukłymi ramkami o grubości zaledwie 0,8 mm. Będzie to zauważalne ulepszenie względem i tak już świetnego wyniku 1,15 mm, który widzieliśmy w poprzedniej generacji smartfonu.

Co łatwo było przewidzieć, sercem urządzenia będzie nadchodzący, flagowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, wspierany przez najnowszą pamięć RAM w standardzie LPDDR6 oraz szybką pamięć wbudowaną UFS 4.1. Takie połączenie zagwarantuje absolutnie topową wydajność w każdych warunkach.

I kolejny mocny punkt: energię do pracy dostarczy potężny akumulator o imponującej pojemności 9000 mAh. Baterię naładujemy błyskawicznie dzięki obsłudze ładowania przewodowego o mocy 120 W oraz bezprzewodowego 50 W. Użytkownicy mogą również liczyć na nowe, podwójne głośniki koaksjalne oraz mocniejszą haptykę napędzaną przez silnik wibracyjny 0916T.