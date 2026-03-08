Przecieki o OnePlus 16 zwalają z nóg. Szykuje się nowy król flagowców
Choć do premiery jeszcze sporo czasu, zaczynają spływać nowe i coraz gorętsze przecieki na temat OnePlus 16. Kolejny flagowiec zapowiada się na niezwykle potężnego następcę ubiegłorocznego modelu OnePlus 15.
Do premiery OnePlus 16 jest jeszcze sporo czasu – co najmniej 7 miesięcy – jednak w sieci pojawia się już coraz więcej doniesień na temat tego modelu. Zapowiada się naprawdę dobrze.
Najnowsze doniesienia z serwisu Weibo sugerują, że producent szykuje dla nas flagowca o specyfikacji, która ponownie pozwoli konkurować marce OnePlus z producentami topowych smartfonów. OnePlus 15 był krytykowany za kilka kompromisów, przez które telefon nie był tak atrakcyjny, jak jego poprzednik, OnePlus 13, teraz jednak mamy znów otrzymać sprzęt o najlepszej specyfikacji.
OnePlus 16 z aparatem 200 Mpix
Najnowsze przecieki z Chin podają niemal kompletną specyfikację aparatów. Główny otrzyma matrycę 200 Mpix Samsung HP5 z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Będzie mu pomagać peryskopowy aparat tele z matrycą 50 Mpix Samsung JN5 z OIS i przysłoną f/2.7. Zestaw uzupełni aparat ultraszerokokątny, który również wykorzysta matrycę 50 Mpix Samsung JN5 ze światłem f/2.0. Taka konfiguracja może znacząco poprawić jakość zdjęć w porównaniu do OnePlusa 15.
Już ze wcześniejszych doniesień wiemy, że OnePlus 16 otrzyma płaski wyświetlacz OLED BOE X5 o rozdzielczości 1,5 K. Ekran będzie miał wyjątkowo płynne odświeżanie aż 240 Hz. Obiecująco zapowiada się również wygląd telefonu – panel zostanie otoczony niezwykle smukłymi ramkami o grubości zaledwie 0,8 mm. Będzie to zauważalne ulepszenie względem i tak już świetnego wyniku 1,15 mm, który widzieliśmy w poprzedniej generacji smartfonu.
Co łatwo było przewidzieć, sercem urządzenia będzie nadchodzący, flagowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, wspierany przez najnowszą pamięć RAM w standardzie LPDDR6 oraz szybką pamięć wbudowaną UFS 4.1. Takie połączenie zagwarantuje absolutnie topową wydajność w każdych warunkach.
I kolejny mocny punkt: energię do pracy dostarczy potężny akumulator o imponującej pojemności 9000 mAh. Baterię naładujemy błyskawicznie dzięki obsłudze ładowania przewodowego o mocy 120 W oraz bezprzewodowego 50 W. Użytkownicy mogą również liczyć na nowe, podwójne głośniki koaksjalne oraz mocniejszą haptykę napędzaną przez silnik wibracyjny 0916T.
Tak potężne wyposażenie nie pozostanie jednak bez wpływu na ostateczną wycenę urządzenia na sklepowych półkach. Według najnowszych informacji OnePlus 16 będzie kosztować zauważalnie więcej od swoich poprzedników. Cennik ma oscylować w okolicach kwot, jakie trzeba będzie zapłacić za model Oppo Find X10 Pro. W praktyce mogą to być kwoty powyżej 5 tys. zł.