Biegiem do Action, jutro będzie już za późno. Tylko 49,95 zł

Jak nie masz siły na sport, to chociaż zrób porządek w domu

Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wszelkie postanowienia noworoczne stają się coraz bardziej pilne. Jeśli uważasz, że bieganie jest dla zwierząt, a siłownię odwiedzasz jedynie w drodze na kebaba, może chociaż ogarniesz najbliższe otoczenie?

W promocji Action znalazła się wyjątkowo sprytna, mobilna drukarka etykiet. Nie potrzebujesz do niej komputera - łączy się z telefonem przez Bluetooth. To idealne rozwiązanie do słoiczków na przyprawy, do biurka, segregatorów lub do szybkiego dodawania nazw i kategorii.

Sprzęt ładowany jest przez USB-C, więc ładowarką do telefonu i ma już zainstalowaną rolkę z 210 etykietami. Dodatkowe rolki z etykietami 30 x 14 mm znajdziesz również w Action, ich aktualna cena to 12,95 za pakiet aż trzech rolek, a więc 630 etykiet. Możesz nawet zaszaleć i wybrać etykiety kolorowe (róż, żółty i niebieski w jednym zestawie), zamiast standardowych białych.

W drukarce postawiono na druk termiczny, nie wymaga ona tym samym zakupu dodatkowego tuszu — wystarczy rolka z naklejkami i można drukować — zarówno napisy, jak i oznaczenia graficzne.