Biegiem do Action, jutro będzie już za późno. Tylko 49,95 zł
Jeśli przegapiłeś tę doskonałą promocję na tanią elektronikę, to masz ostatnią szansę, by to zmienić. Tylko dzisiaj kupisz ten przydatny sprzęt za zaledwie 49,95 zł.
Jak nie masz siły na sport, to chociaż zrób porządek w domu
Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wszelkie postanowienia noworoczne stają się coraz bardziej pilne. Jeśli uważasz, że bieganie jest dla zwierząt, a siłownię odwiedzasz jedynie w drodze na kebaba, może chociaż ogarniesz najbliższe otoczenie?
W promocji Action znalazła się wyjątkowo sprytna, mobilna drukarka etykiet. Nie potrzebujesz do niej komputera - łączy się z telefonem przez Bluetooth. To idealne rozwiązanie do słoiczków na przyprawy, do biurka, segregatorów lub do szybkiego dodawania nazw i kategorii.
Sprzęt ładowany jest przez USB-C, więc ładowarką do telefonu i ma już zainstalowaną rolkę z 210 etykietami. Dodatkowe rolki z etykietami 30 x 14 mm znajdziesz również w Action, ich aktualna cena to 12,95 za pakiet aż trzech rolek, a więc 630 etykiet. Możesz nawet zaszaleć i wybrać etykiety kolorowe (róż, żółty i niebieski w jednym zestawie), zamiast standardowych białych.
W drukarce postawiono na druk termiczny, nie wymaga ona tym samym zakupu dodatkowego tuszu — wystarczy rolka z naklejkami i można drukować — zarówno napisy, jak i oznaczenia graficzne.
Jedynie do 10 marca za drukarkę etykiet Fichero zapłacimy 49,95 zł zamiast dotychczasowych 58,95 zł. Być może warto wpaść do Action w drodze powrotnej z pracy?