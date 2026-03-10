Miał być zakaz telefonów w przedszkolach, ale trochę przesadzili

Ministerstwo Edukacji podtrzymuje - telefony zakazane, ale nie bądźmy aż tak radykalni

Zakaz korzystania z urządzeń cyfrowych w przedszkolach został podtrzymany w przedszkolach, ale wprowadzone zostały pewne wyjątki. To miała być "strefa wolna od ekranów", ale tak się jednak nie dało. Zamiast zakazu mamy teraz ograniczenie wykorzystywania ekranów w przedszkolach. Tylko co to tak właściwie oznacza?

Nauczyciele zwrócili uwagę, że pierwotna wersja projektu rozporządzenia była zbyt zero-jedynkowa. Wykluczała ona tym sposobem np. korzystanie z tablic interaktywnych, które placówki zakupiły w ramach projektów unijnych i służą do czynienia zajęć bardziej atrakcyjnymi dla najmłodszych.

Skoro są jednak wyjątki...