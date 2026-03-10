Tech

Miał być zakaz telefonów w przedszkolach, ale trochę przesadzili

Ministerstwo Edukacji musiało zmienić zapisy w swoim rozporządzeniu. Machnęli tak mocno, że przedszkolanki tupnęły butem.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 16:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Miał być zakaz telefonów w przedszkolach, ale trochę przesadzili

Ministerstwo Edukacji podtrzymuje - telefony zakazane, ale nie bądźmy aż tak radykalni

Zakaz korzystania z urządzeń cyfrowych w przedszkolach został podtrzymany w przedszkolach, ale wprowadzone zostały pewne wyjątki. To miała być "strefa wolna od ekranów", ale tak się jednak nie dało. Zamiast zakazu mamy teraz ograniczenie wykorzystywania ekranów w przedszkolach. Tylko co to tak właściwie oznacza?

Dalsza część tekstu pod wideo

Nauczyciele zwrócili uwagę, że pierwotna wersja projektu rozporządzenia była zbyt zero-jedynkowa. Wykluczała ona tym sposobem np. korzystanie z tablic interaktywnych, które placówki zakupiły w ramach projektów unijnych i służą do czynienia zajęć bardziej atrakcyjnymi dla najmłodszych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
0 zł
3362.6 zł - najniższa cena
Kup teraz 3362.6 zł
Smartfon ULEFONE Armor 28 Pro 5G 16/512GB 6.67" 120Hz Czarny UF-A28P
Smartfon ULEFONE Armor 28 Pro 5G 16/512GB 6.67" 120Hz Czarny UF-A28P
0 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499.99 zł
Telefon MAXCOM MM426 SE Czarny
Telefon MAXCOM MM426 SE Czarny
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement

 Skoro są jednak wyjątki...

Pojawiają się jednak też głosy z drugiej strony, że nowa wersja rozporządzenia może doprowadzić do utrzymania patologicznego nadużywania ekranów w placówkach edukacyjnych dla najmłodszych. Gdy jest jakiś sposób na obejście przepisu, Polacy lubią wykorzystywać takie rozwiązania.

Smartwatch dla dziecka Forever Look ME 3 w RTV Euro AGD
Smartwatch dla dziecka Garett Kids Essa 48mm w RTV Euro AGD
Image
telepolis
zakaz telefonów telefon w przedszkolu telefon w szkole ministerstwo edukacji zakaz ekranów
Źródła zdjęć: Vitaliy Kriuchkov / Shutterstock
Źródła tekstu: Dziennik Gazeta Prawna, oprac. wł