Santander wypłaci ci 800 zł. Oferta tylko do 31 marca

Santander z promocją na start. Można zgarnąć do 800 zł

Promocja o której mowa, jest skierowana do wszystkich tych, którzy nie posiadają jeszcze konta w banku Santander i jest ona dostępna jedynie online. Na dobrą sprawę, wystarczy otworzyć Konto Santander z kartą debetową i usługami Santander online i korzystać aktywnie z usług banku. Instytucja zastrzegła też, że konta otwarte w promocji udziału nie biorą.

Promocja Santander ważna do 31 marca 2026 roku

Wniosek należy złożyć do 31 marca 2026 roku. W grę wchodzi umowa o konto z kartą debetową oraz usługami online. Ważne jest także, aby podczas składania wniosku wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji. Obowiązkowa jest także akceptacja regulaminu (znajdziemy go na stronie banku) oraz wszelkie wymagane zgody.

Zgarnąć 800 zł - ale jak?

Na biorących udział w promocji, czekają nagrody 4 x 200 zł premii. Każde 200 zł to nagroda za każdy miesiąc udziału w programie. Pieniądze będą twoje, jeśli w pierwszym, drugim oraz kolejnych dwóch miesiącach spełnisz poniższe warunki:

Zapewnisz min. 1000 złotych wpływu na nowo założone konto.

Dokonasz opłaty za pomocą karty debetowej lub BLIK-iem na łączną kwotę min. 300 złotych.