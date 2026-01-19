Konta

Santander rozdaje 700 zł. Masz czas do końca stycznia

Bank Santander już na samym początku roku postanowił zadbać o swoich nowych klientów i to tak, jak najlepiej potrafi czyli finansowo. Obiecuje na start nagrody do 700 zł. Z promocji można skorzystać do końca stycznia 2026 roku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:02
0
Oferta skierowana jest do nowych użytkowników, którzy planują otworzyć Konto Santander z kartą debetową i usługami Santander online. Jeśli tylko planujemy aktywne korzystanie i spełnimy warunki promocji, możemy zgarnąć łącznie 700 złotych. Warto nieco bliżej zapoznać się z ofertą, aby tego typu suma nie umknęła nam sprzed nosa. Bank zapewnia na swojej stronie, że samo wypełnienie wniosku jest bardzo proste i nie zajmuje więcej niż 8 minut.

Promocja Santander - co należy zrobić?

Głównym warunkiem, jaki należy spełnić to otworzyć konto Santander do 31 stycznia 2026 roku. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek na stronie banku i zawrzeć umowę o konto z kartą debetową oraz usługami online. Ważne jest, aby w trakcie składania wniosku wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji, zaakceptować regulamin oraz wszystkie wymagane zgody. 

Pierwszy etap promocji - 200 złotych

Już na samym początku czeka na nowych klientów nagroda, jeśli w pierwszym i drugim miesiącu promocji spełnią oni dwa warunki:

  1. Zapewnią min. 1000 złotych wpływu na swoje nowe konto
  2. Zrobią min. 5 płatności za pomocą karty debetowej lub BLIK-a (łączna kwota tych przelewów powinna wynosić minimum 100 zł).

Drugi etap promocji - ponownie 200 złotych 

Chodzi o to, aby w trzecim i czwartym miesiącu kontynuować rozpoczęte czynności. Mamy zatem znów zapewnić min. 1000 złotych wpływu na otwarte w promocji konto oraz dokonać transakcji kartą lub za pomocą BLIK-a na łączną sumę min. 100 złotych.  

300 złotych nagrody na sam koniec

Bank dla tych najbardziej wytrwałych przygotował końcową premię w wysokości 300 złotych. Nagrodę otrzymają wszyscy ci, którzy spełnią wszystkie warunki pierwszego oraz drugiego etapu promocji. 

Image
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Santander.pl