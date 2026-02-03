Huawei nova 14 Pro aż 500 zł taniej na start. Telefon dla fanów selfie

W Polsce debiutuje smartfon Huawei nova 14 Pro, który może zainteresować przede wszystkim entuzjastów selfie. Podwójny układ przednich aparatów do selfie łączy ultraszerokokątną jednostkę 50 Mpix wyposażoną w autofokus detekcji fazowej z portretowym modułem 8 Mpix z zoomem 2x.

Tylny aparat główny 50 Mpix wyróżnia się z kolei 10-stopniową regulowaną przysłoną f/1.4–f/4.0. Pomagają mu aparat 12 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x oraz ultraszerokokątny aparat 8 Mpix z opcją zdjęć makro.

Huawei nova 14 Pro wyróżnia się ponadto poczwórnie zakrzywionym ekranem OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2776 × 1224 z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz.

Sercem tego modelu jest układ Kirin 8020, któremu pomaga 12 GB pamięci RAM. Ta wewnętrzna ma 512 GB. Smartfon pozwala się łączyć z sieciami LTE i Wi-Fi 7, a także z Bluetooth 5.2 (BC, AAC, LDAC i L2HC).

Bateria o pojemności 5100 mAh z superszybkim ładowaniem 100 W dostarcza energii na cały dzień – zaledwie 5 minut ładowania wystarcza na ponad 5 godzin oglądania filmów. Wszystkim dyryguje system EMUI 15.0 na bazie Androida.

Oferta premierowa

Rekomendowana cena dla Huawei nova 14 Pro wynosi 2999 zł, ale w ofercie premierowej w okresie od 3 lutego do 8 marca 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 500 zł, czyli cena wynosi 2499 zł.

Urządzenie dostępne jest w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, operatora sieci Plus oraz w oficjalnym sklepie Huawei.pl i w strefie marki na Allegro.