Sprzęt

Huawei ściął ceny zegarków. Takiej okazji dawno nie było

Huawei jest już gotowy na walentynki i przygotował promocyjne okazje na smartwatche i tablety. Akcja potrwa przez najbliższe dwa tygodnie, ale warto się pospieszyć, bo obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:49
Z okazji walentynek w sklepach z elektroniką zawitała oferta na smartwatche i tablety Huawei. Promocyjna oferta potrwa do 15 lutego 2026 r. i będzie dostępna w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom, Komputronik, na oficjalnej strefie marki na Allegro, a także w sklepie Huawei.pl.

Zegarki Huawei WATCH w mocnych zniżkach

W walentynkowej promocji można kupić flagowy model Huawei WATCH Ultimate 2 z bransoletą w kolorze srebrnym lub w wersji czarnej. To odporny i funkcjonalny smartwatch z eSIM, stworzony z myślą o amatorach podróżniczych ekspedycji i nurkowania. Cena promocyjna za wersję Blue w kolorze srebrnym wynosi 3499 zł (zamiast 3999 zł), a w wersji czarnej – 2999 zł (zamiast 3499 zł). 

Zobacz: Najlepszy zegarek Huawei. Oto Watch Ultimate 2 (test)

W promocji znalazła się także seria Huawei WATCH 5. Wersje damskie 42 mm można teraz kupić odpowiednio za: 2199 zł (zamiast 2399 zł) w przypadku modeli Elite oraz 1799 zł (zamiast 1999 zł) za Elegant, a wersje męskie 46 mm Classic i Elite również za 1799 zł (zamiast odpowiednio 1999 zł i 2399 zł). 

Zobacz: Huawei Watch GT 5 Pro to już ideał. Nie mam na co narzekać (test)

Promocja obejmuje także zegarki Huawei WATCH GT 6 oraz WATCH GT 6 Pro. W ramach oferty walentynkowej kupujący do wyboru mają:

  • Huawei WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite 1799 zł (zamiast 1999 zł)
  • Huawei WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari i Active 1399 zł (zamiast 1599 zł)
  • Huawei WATCH GT 6 41 mm Elegant: 1199 zł (zamiast 1299 zł)
  • Huawei WATCH GT 6 41 mm Classic, Fioletowy: 899 zł (zamiast 1099 zł)

Zobacz: Huawei Watch GT 6 Pro awansował do najwyższej ligi (test)

Ciekawe oferty to również Huawei WATCH GT 4 Elegant (41mm) – elegancki, damski zegarek za RCP 649 zł (zamiast 999 zł), a także seria Huawei WATCH FIT 4 – wszystkie wersje za 499 zł (zamiast 599) oraz modele Huawei WATCH FIT 4 Pro za 699 zł (zamiast 899). 

Tablety do pracy, grafiki i relaksu

Huawei MatePad Pro 12.2 2025 wyróżnia się wyświetlaczem z matową powłoką, która skutecznie rozprasza światło i zapewnia komfort pracy nawet w pełnym słońcu.  Ten tablet również znalazł się w promocji. Za 3499 zł (zamiast 3999 zł) wraz z tabletem użytkownik otrzymuje klawiaturę i rysik Huawei M-Pencil 3. generacji. Natomiast największy, flagowy tablet marki, czyli Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte w rekomendowanej cenie promocyjnej kosztuje 3999 zł (zamiast 4999 zł), łącznie z klawiaturą i rysikiem.

Zobacz: MatePad Pro 13.2 – test najlepszego tabletu Huawei

telepolis
huawei walentynki Huawei Watch 5 Huawei Watch GT 6 Huawei Watch GT 6 Pro Huawei Watch Ultimate 2
Zródła zdjęć: Telepolis.pl