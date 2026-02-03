Huawei ściął ceny zegarków. Takiej okazji dawno nie było

Z okazji walentynek w sklepach z elektroniką zawitała oferta na smartwatche i tablety Huawei. Promocyjna oferta potrwa do 15 lutego 2026 r. i będzie dostępna w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom, Komputronik, na oficjalnej strefie marki na Allegro, a także w sklepie Huawei.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zegarki Huawei WATCH w mocnych zniżkach

W walentynkowej promocji można kupić flagowy model Huawei WATCH Ultimate 2 z bransoletą w kolorze srebrnym lub w wersji czarnej. To odporny i funkcjonalny smartwatch z eSIM, stworzony z myślą o amatorach podróżniczych ekspedycji i nurkowania. Cena promocyjna za wersję Blue w kolorze srebrnym wynosi 3499 zł (zamiast 3999 zł), a w wersji czarnej – 2999 zł (zamiast 3499 zł).

W promocji znalazła się także seria Huawei WATCH 5. Wersje damskie 42 mm można teraz kupić odpowiednio za: 2199 zł (zamiast 2399 zł) w przypadku modeli Elite oraz 1799 zł (zamiast 1999 zł) za Elegant, a wersje męskie 46 mm Classic i Elite również za 1799 zł (zamiast odpowiednio 1999 zł i 2399 zł).

Promocja obejmuje także zegarki Huawei WATCH GT 6 oraz WATCH GT 6 Pro. W ramach oferty walentynkowej kupujący do wyboru mają:

Huawei WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite 1799 zł (zamiast 1999 zł)

(zamiast 1999 zł) Huawei WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari i Active 1399 zł (zamiast 1599 zł)

(zamiast 1599 zł) Huawei WATCH GT 6 41 mm Elegant: 1199 zł (zamiast 1299 zł)

(zamiast 1299 zł) Huawei WATCH GT 6 41 mm Classic, Fioletowy: 899 zł (zamiast 1099 zł)

Ciekawe oferty to również Huawei WATCH GT 4 Elegant (41mm) – elegancki, damski zegarek za RCP 649 zł (zamiast 999 zł), a także seria Huawei WATCH FIT 4 – wszystkie wersje za 499 zł (zamiast 599) oraz modele Huawei WATCH FIT 4 Pro za 699 zł (zamiast 899).

Tablety do pracy, grafiki i relaksu