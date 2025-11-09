Najlepszy zegarek Huawei. Oto Watch Ultimate 2 (test)

Watch Ultimate 2 to jedna z nowości, które Huawei zaprezentował jesienią 2025 r. O ile pokazana równolegle seria Watch GT 6 skierowana jest do szerszego grona odbiorców, to już Ultimate 2 stanowi propozycję dla najbardziej wymagających. Urządzenie konkuruje z takimi zegarkami jak Apple Watch Ultra czy Galaxy Watch Ultra, czyli absolutnymi flagowcami.

O pozycji Watcha Ultimate 2 w portfolio Huawei mówi już cena tego modelu. Wariant w kolorze niebieskim, z dodatkową, tytanową bransoletą w zestawie, kosztuje 3999 zł. Nieco mniej wydamy na edycję w kolorze czarnym – 3499 zł. Jest też wariant czarny z dodatkowym paskiem ze skóry wegańskiej, w sumie za 3549 zł (wyłącznie na huawei.pl). Do testów otrzymałem ten pierwszy. niebieski. Sprawdźmy, czy warto tyle wydać.

Huawei Watch Ultimate 2 – dane techniczne:

Koperta z ciekłego metalu na bazie cyrkonu, z nanoceramicznym bezelem

Wymiary: 48,5 x 48,5 x 12,9 mm (czarny), 47,8 mm x 47,8 mm x 12,9 mm (niebieski), masa ok. 80,5 g

Pyło- i wodoszczelność IP68, IP69, wodoszczelność do 20 ATM, nurkowanie do 150 m​

Ekran LTPO 2.0 AMOLED 1,5 cala o rozdzielczości 466 x 466, jasność do 3500 nitów, szkło szafirowe

Łączność Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (2,4 GHz/5 GHz), eSIM, NearLink, NFC (płatności zbliżeniowe Quicko), mikrofon i głośnik

Moduł GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS (L1/L5)

Czujniki: akcelerometr, żyroskop, barometr, kompas cyfrowy, termometr, pulsometr, pulsoksymetr (SpO2), czujnik X-TAP

Monitorowanie tętna, stresu, EKG, SpO2, snu, kalorii, kroków

Ponad 100 trybów sportowych

Tryby dla nurków, algorytm Bühlmanna ZHL-16C do dekompresji, komunikacja sonarowa pod wodą, sygnał SOS do 60 m głębokości

Bateria Li-Po o pojemności 867 mAh, szybkie ładowanie indukcyjne (20 W)

Czas pracy: do 4,5 dnia typowego użytkowania (Android), do 3,5 dnia (iOS), do 11 dni w trybie oszczędzania energii, do 40 godzin w trybie wyprawy, 18 godzin w trybie nurkowania, do 22 godzin

biegu terenowego, do 24 godzin w trybie golfowym

Kompatybilny z HarmonyOS, Android oraz iOS

Wygląd i jakość wykonania

Huawei Watch Ultimate 2 to jeden z najlepiej wykonanych i jednocześnie najbardziej zauważalnych na nadgarstku smartwatchy. Przyciąga wzrok ośmiokątną kopertą w rozmiarze 48 mm, wykonaną z płynnego metalu na bazie cyrkonu, do tego otrzymał nanoceramiczny bezel. Co ciekawe, warianty kolorystyczne nie są identyczne – czarny ma średnicę 48,5 mm, za to niebieski jest nieco mniejszy – ma 47,8 mm. Masa jest podobna – nieco ponad 80 g. W sumie jest to więc kawał sprzętu i na pewno nie wszyscy będą gotowi na noszenie go na nadgarstku.

Osobiście lubię duże i masywne zegary, więc i Watch Ultimate 2 przypadł mi do gustu. Jednak nie od razu. Wariant niebieski jest dość specyficzny – ma granatowo-białą ramkę, a do tego domyślnie połączony jest z biało-niebieskim paskiem z fluoroelastomeru. Całość może się podobać (zegarek z tym paskiem zbierał pozytywne opinie od znajomych), ale jest mało uniwersalna, zbyt żeglarska w stylu, a to nie zawsze może pasować. Na szczęście tytanowa bransoletka z zestawu okazała się strzałem w dziesiątkę – Watch Ultimate 2 zyskał bardziej uniwersalny wygląd.

Seria Watch Ultimate jest czasem krytykowana za zbytnią krzykliwość czy nawet bazarową estetykę. Ja w tych zegarkach dostrzegam pewną inspirację lubianymi i cenionymi przeze mnie, metalowymi zegarkami G-SHOCK z serii G-STEEL, ale w bardziej wysmakowanym wydaniu.

Watch Ultimate 2 rzuca się w oczy, jego pełna załamań i cięć koperta jest przeciwieństwem minimalizmu, ale jest w tym coś fajnego, choć nie każdy może to polubić. Niebieski Watch Ultimate 2 cieszy przy tym oko ładnymi detalami – granatowo-biała ramka jest szlachetnie wykończona, widać, że zegarek z wyższej półki, jednocześnie bardzo wytrzymała na uderzenia.

Sterowanie odbywa się poprzez obrotową koronkę na godzinie drugiej, dodatkowy przycisk na godzinie czwartej oraz przycisk menu nurkowania, na godzinie dziesiątej. Z prawej strony koperty, między koronką a przyciskiem znalazła się wielofunkcyjny przycisk X-TAP, integrujący elektrodę do pomiaru EKG. Raz i tylko raz panel z elektrodą włączył mi się sam w środku nocy i... świecił punktowym czerwonym światłem tak długo, aż musiałem zrestartować zegarek, bo inaczej się nie dało wyłączyć. To uświadomiło mi, że w Watchu Ultimate 2 brakuje funkcji LED-owej latarki (nie ekranowej, bo taka jest), która byłaby tu świetnym dodatkiem do zestawu funkcji, jak w zegarkach Garmina. Proszę zatem Huawei o dodanie jej w Watch Ultimate 3.

Nowością, której nie było w poprzedniej generacji Watch Ultimate, jest sterowanie za pomocą gestów, inspirowane pomysłem z Apple Watchów. Stukając dwa razy palcem wskazującym w kciuk, można na przykład wyłączyć alarm lub odebrać telefon. Przydatne, gdy druga ręka jest zajęta.

Spód zegarka okupuje ogromny moduł z czujnikami, a całość wykończona jest nanoceramiką, neutralną dla skóry. W czasie testów nosiłem zegarek niemal non-stop, także w nocy, i nie miałem żadnych problemów, jak zaczerwienienie czy zmęczenie nadgarstka.

Nowa generacja Watcha Ultimate przyniosła usprawnienie dotyczące odporności na zanurzenie podczas nurkowania – teraz można zejść aż do 150 metrów, co jest rzadkością w świecie smart zegarków. Oznacza to wytrzymałość na poziomie 20 ATM. Jednocześnie zegarek spełnia normy odporności na pył i wnikanie wody IP68 i IP69, co gwarantuje, że dzielnie zniesie wszystkie trudy.

Ekran i interfejs

Huawei Watch Ultimate 2 wyposażony jest w duży wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej aż 1,5 cala i rozdzielczości 466 x 466, co zapewnia może nie rekordową, ale wciąż bardzo dobrą szczegółowość 310 ppi. Uwagę zwraca wysoka jasność 3500 nitów, co ma duże znaczenie i w pełnym słońcu, jak i podczas nurkowania. Wyświetlacz chroniony jest szkłem szafirowym.

Wraz z zegarkiem użytkownik otrzymuje do wyboru 12 preinstalowanych tarcz, w tym niektóre w kilku stylach kolorystycznych, z trybem AoD. Mnie osobiście domyślne tarcze nie przekonują, są zbyt przeładowane, ale zawsze można doinstalować inne wzory poprzez aplikację Zdrowie.

Zegarkiem dyryguje system Harmony OS 5.1.0, czyli teoretycznie starszy niż Harmony OS 6.0 z Watcha GT 6 Pro, jednak komfort użytkowania jest bardzo podobny. W tym modelu producent mocno zmienił wygląd bocznych ekranów z widżetami – wszystkie mają układ siatki z jednym większym elementem i czterema mniejszymi. Zaleta – więcej się mieści na jednym podglądzie, wada – za dużo się tam dzieje, co mniejsza czytelność. Widżety można jednak edytować lub dodawać wersje pełnoekranowe.

Główne menu dostępne jest w formie sześciokątnej siatki (z podpisami ikon lub bez) lub listy. Do dyspozycji mamy też osobny ekran z powiadomieniami, skróty szybkich ustawień oraz panel z lewej strony ekranu, w Watchu Ultimate 2 jednak słabo zagospodarowany.

Jak przystało na Huawei, całość jest kolorowa, atrakcyjna wizualnie, w większości intuicyjna, choć wielość opcji w menu sprawia, że niektórych ustawień trzeba się trochę naszukać.

Tryb nurkowy

Komputerów nurkowych z funkcjami smart jest na rynku dość dużo, ale chyba żaden z tych modeli nie wygląda jak zegarek klasy premium – i tu wkracza właśnie Huawei Watch Ultimate 2. Nowy model zyskał kolejne usprawnienia, więc dla osób, które nurkują, pokusa może być większa.

Największą nowością w tej edycji, poza wytrzymałością zwiększoną do 150 m, jest komunikacja sonarowa, umożliwiająca porozumiewanie się pod wodą z grupą innych nurków, na odległość do 30 metrów, bez konieczności użycia gestów czy sygnałów świetlnych. Komunikator pozwala wysłać krótkie wiadomości lub emotikony. Co więcej, w sytuacjach zagrożenia istnieje możliwość nadania sygnału SOS, który może zostać przekazany nawet do 60 metrów. Watch Ultimate 2 dostarcza także wskazówki nurkowowe i ostrzega w ponad 20 sytuacjach, na przykład przy zbyt szybkim wynurzaniu.

Po naciśnięciu przycisku z lewej strony zyskujemy dostęp do kilku trybów nurkowych: rekreacyjnego, swobodnego i technicznego. Zarejestrowane podczas nurkowania dane można później przejrzeć w aplikacji Huawei Zdrowie. Menu trybu nurkowego działa trochę inaczej niż inne tryby sportowe, koronka i przyciski pozwalają przełączać się między różnymi opcjami w menu, jednak żeby zakończyć aktywność, trzeba długo przytrzymać koronkę. Nie ma więc obaw, że tryb nurkowy zostanie wyłączony przez przypadek.

Inne aktywności sportowe

Zegarki Huawei mają już mocną pozycję jako wszechstronne zegarki sportowe i pod tym względem Watch Ultimate 2 również nie zawodzi. Nowy model ma ponad 100 trybów sportowych, wśród których znajdziemy niemal wszystkie rodzaje aktywności – od tych najpopularniejszych, jak bieganie czy rower, przez dyscypliny salowe, sporty zimowe, sporty walki, taniec, aż po ulepszony tryb golfowy z trójwymiarowymi mapami ponad 17 tys. pól golfowych na całym świecie.

Sam głównie używałem Watcha Ultimate 2 do jazdy na rowerze (złapałem jeszcze kilka dni słońca), wędrówek terenowych, a także podczas ćwiczeń na ergometrze. Tryb rowerowy nie ma co prawda funkcji wirtualnego pomiaru mocy, jak Watch GT 6 Pro, ale są inne przydatne opcje: można dodać kilka modeli rowerów czy przeprowadzić rozgrzewkę, a także zaimportować trasy i przeprowadzić trening interwałowy. Biegacze mają jeszcze więcej opcji, mogą zaplanować bardziej rozbudowane kursy, a także zmierzyć próg mleczanowy.

Aktywności w terenie można na bieżąco śledzić na mapie, a za dokładność pozycjonowania odpowiada system Huawei Sunflower, korzystający z pięciu globalnych systemów satelitarnych GNSS (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS) w dwóch pasmach L1 i L5. Zegarek błyskawicznie ustala pozycję i co ważne, dobrze sobie z tym radzi także w otoczeniu budynków czy w gęstym lesie, gdzie odbiór sygnału jest utrudniony. Zapis śladu treningu rejestruje aktywność z dużą dokładnością, skoki i pływanie pozycji nie zdarzają się.

Jeżeli chodzi o mapy, to niestety jest ten sam problem, jak w innych zegarkach Huawei – w mieście zapewniają całkiem dobre pokrycie, pokazują nawet te mniejsze uliczki (choć z alejkami w parkach bywa różnie), ale już w terenie nie sprawdzają się zbyt dobrze. W aplikacji można pobrać jeden, ogólny tryb mapy dla wybranego regionu – do wyboru jest cały świat – a także dodatkowe linie konturowe, zabrakło jednak bardziej wyspecjalizowanych map, np. topograficznych. Wyjątek stanowią pola golfowe, ale to oddzielna kategoria. W rezultacie często widziałem „białe plamy”, zamiast szczegółów terenu. Zegarki Garmin czy Amazfit pod tym względem oferują jednak więcej.

Podobnie jak w serii Watch GT 6, także i w Ultimate 2 znalazła się funkcja wykrywania upadków. Zegarek w krytycznej sytuacji może wysłać wiadomość SOS, choć nie udało mi się w warunkach testowych zmusić go do takiej reakcji – zapewne upadłem niezbyt wiarygodnie.

Funkcje pomiaru zdrowia

Watch Ultimate 2 integruje niemal wszystkie funkcje zdrowotne, jakie Huawei stworzył dotąd dla swoich zegarków. Za pomiar odpowiada duży czujnik na spodzie koperty, sensoryczny przycisk X-TAP oraz spajający wszystko system TruSense. Boczny przycisk X-TAP to nowy, ciekawy patent – wystarczy go przytrzymać przez 3 sekundy, a otwiera się aplikacja Zdrowie na oku i od razu prowadzi przez różne pomiary – pierwszy etap wymaga przytrzymania palca na czujniku, drugi robi pomiar z nadgarstka, a na koniec trzeba 3 razy zakasłać. Całość trwa 60 sekund, a efektem jest raport podsumowujący 10 kluczowych wskaźników: tętno, HRV, SpO2, temperatura skóry, stres, stan emocjonalny, EKG (rytm zatokowy), arytmia, sztywność tętnic oraz układ oddechowy. To świetne rozwiązanie, bo nie trzeba uruchamiać każdej z aplikacji z osobna, tylko wystarczy wszystko włączyć na raz.

Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, można też przeprowadzić pomiary za pomocą tych aplikacji, wywołując je osobno, co pozwala od razu przejrzeć statystyki. Menu aplikacji jest jednak tak bogate, że trochę trzeba się nakręcić koronką, a tak wszystko jest w jednym miejscu.

Wśród innych aplikacji zdrowotnych znajdziemy też aplikację W formie, pozwalającą na bieżąco śledzić swój bilans kaloryczny (trzeba uzupełniać dane – w zegarku lub w aplikacji na smartfonie), co docenią osoby na diecie.

Przydatnym narzędziem, które zainteresuje osoby kompleksowo dbające o swój organizm, jest Analiza Zdrowia, która podsumowuje ważne wskaźniki jak sen, pora zaśnięcia tętno, aktywność czy stres, a wszystko jest oceniane pod kątem zmian, korzystnych lub nie.

Huawei Watch Ultimate 2 umożliwia także identyfikację 12 stanów emocjonalnych i wskazuje, kiedy konieczny jest odpoczynek czy redukcja poziomu stresu. Podobna nowość jest w Galaxy Watch GT 6 Pro, ale nie jestem do końca przekonany o jej skuteczności. U mnie zawsze pokazuje pozytywny lub neutralny wynik stanu emocjonalnego, a wcale nie zawsze się tak czułem.

Inne funkcje

Watch Ultimate 2 obsługuje eSIM, czego nie było w poprzedniej generacji. Konfiguracja odbywa się w aplikacji Zdrowie, gdzie do wyboru są dwa tryby: „Jeden numer, dwa urządzenia” lub „niezależny numer”. Można także prowadzić tradycyjne rozmowy przez Bluetooth ze sparowanym telefonem. Aplikacja telefonu w zegarku pozwala wybrać numer, można też skorzystać z kontaktów, które w całości pobierane są z podłączonego telefonu, nie trzeba więc tworzyć osobnej książki kontaktów w zegarku. Jakość dźwięku podczas połączeń jest niezła, choć jest też lekki efekt puszki, a głos rozmówcy jest zakłócony, choć nie utrudnia to zrozumienia treści. Dodanie profilu eSIM pozwala też na wysyłanie SMS-ów.

Kolejną nowością w serii Ultimate są płatności zbliżeniowe przez NFC, jednak domyślna aplikacja Portfel do niczego się nie przyda, nie można jej nawet aktywować, ale zamiast niej w Polsce możemy skorzystać z portfela Quicko, znanego już z innych zegarków Huawei. Żeby z niego skorzystać, trzeba na smartwatchu zainstalować aplikację Quicko, a także skonfigurować na smartfonie kartę płatniczą. Trochę z tym zachodu, ale jest.

Z ciekawych funkcji warto odnotować narzędzie Przekazywanie treści na inne urządzenia (ale tylko te z systemem Harmony OS 5.1) oraz NearLink, czyli obsługę kluczyka samochodowego, jednak nie miałem okazji tego sprawdzić.

Dodatkową funkcją dla najbardziej wymagających jest możliwość sterowania kamerami sportowymi DJI czy Insta360 bezpośrednio z nadgarstka i uzupełniania nagrań o nakładki z danymi treningowymi z aplikacji Huawei Zdrowie, takimi jak prędkość czy tętno podczas całej wyprawy.

Zegarkowy sklep AppGallery pozwala na zainstalowanie dodatkowych aplikacji, jest ich w sumie ponad 100, ale wybór tak naprawdę jest dosyć ograniczony. Poza Quicko czy apkami do kamer jest parę aplikacji nawigacyjnych, muzycznych, edukacyjnych czy łamigłówki, ale nie ma tam nic, bez czego nie można się obejść.

Przydatną funkcją w Watchu Ultimate 2 jest tryb wielozadaniowości – wystarczy dwa razy nacisnąć koronkę, a otworzy się panel z działającymi w tle apkami, podobnie jak w smartfonie. Działa to także podczas rejestracji treningów.

Czas pracy

Według producenta Watch Ultimate 2 w połączeniu z telefonem z systemem Android, w standardowym trybie użytkowaniu działa do 4,5 dnia, choć tylko 3 dni z włączonym AoD. Nie brzmi to zachęcająco, ale w rzeczywistości jest znacznie lepiej, a Huawei wylicza to, zaliczając m.in. 2 godziny połączenia LTE. Czas pracy z aktywnym AoD, ale bez funkcji wzbudzania ruchem ręki, bez rejestracji aktywności z GNSS (tylko w pomieszczeniu), stosowany także w nocy, w moim przypadku sięgał prawie tygodnia. Rejestracja aktywności terenowych z GNSS, przy tej samej konfiguracji, faktycznie rozładowywała zegarek po ok. 4 dniach. Trzeba jednak brać pod uwagę, że na czas pracy będzie także wpływać wykorzystanie eSIM czy nawet połączenia telefoniczne przez Bluetooth.

W razie potrzeby można przełączyć się na tryb oszczędzania energii, co wydłuży czas pracy do 11 dni. Jego aktywacja przebiega błyskawicznie, a zegarek zapewnia te same funkcje, tylko bez eSIM i Wi-Fi. Można jednak korzystać z GNSS, więc i rejestrować treningi.

Podsumowanie

Watch Ultimate 2 to bez wątpienia najlepszy zegarek Huawei, zawierający niemal wszystko to (z nielicznymi wyjątkami), co producent jest w stanie zapakować do smartwatcha. Duża i dość ciężka koperta może odstraszyć część użytkowników, również specyficzne wzornictwo sprawia, że nie jest to uniwersalny zegarek dla każdego. Kto jednak lubi duże „cebule” i odważne kształty, powinien łaskawym okiem spojrzeć na ten model. Użyte materiały i jakość wykonania są fanatyczne, a zegarek nosi się z dużą przyjemnością.

Funkcjonalnie to najwyższa półka. Jest eSIM, są płatności zbliżeniowe i choć Watch Ultimate 2 ma zaawansowane funkcje nurkowe, świetnie sprawdzi się też do pomiaru każdej dyscypliny sportowej. Dobre wrażenie robi też spory zestaw funkcji pomiaru zdrowia i kondycji organizmu.

Mnie osobiście do szczęścia zabrakło lepszego zestawu map. Mapy Petal są dość dobre w mieście, ale w terenie mniej przydatne. Konkurencja robi to lepiej. Nie zachwyca też wybór dodatkowych aplikacji w AppGallerry, choć jest ich sporo, to jednak większość jest średnio przydatna.

Czy coś może zniechęcać do kupna Watcha Ultimate 2, poza osobistym preferencjami, dotyczącymi wyglądu? Oczywiście jest to cena. 4 tys. zł za smartwatch to nie jest kwota, którą wydaje się bez wyraźnej potrzeby, tylko dlatego, że zegarek fajnie wygląda. Na wysokość ceny na pewno wpływają funkcje nurkowe, które jednak są rzeczą dość niszową, więc dla zwykłego użytkownika, taki zakup będzie niezbyt opłacalny. Trochę szkoda, że Huawei nie zdecydował bardziej zagrać niższą ceną i mam wrażenie, że świadomie i nieco na wyrost pozycjonuje Watcha Ultimate 2 na bezpośredniego konkurenta zegarków Apple Watch Ultra.