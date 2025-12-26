Znaleźli sposób ma tańszy RAM. Trochę smutny

Przejściówka na RAM? To możliwe, dostępne i tańsze

Pierwotną ideą konwerterów SODIMM na DIMM było zapędzenie do roboty już posiadanych podzespołów, a konkretnie krótszych pamięci RAM dedykowanych laptopom w komputerach stacjonarnych.

Teraz to pomysł na zakup wymarzonego komputera bez czekania - w końcu rozmawiamy o 30% oszczędnościach na każdych 16 GB.

Nie liczcie jednak na cuda

Płyty główne projektowane są jednak z myślą o wykorzystaniu ścieżek o określonych długościach. Dołożenie dodatkowego, pasywnego interfejsu zdecydowanie pogorszy jakość sygnału i odbije się na spadku wydajności oraz stabilności. Może nie obejść się bez obniżania taktowania dla skompensowania szumu elektrycznego indukowanego dodatkowym modułami.