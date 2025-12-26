Znaleźli sposób ma tańszy RAM. Trochę smutny
Dramatyczny wzrost cen pamięci DDR5 frustruje cały rynek komputerów PC i zachęca do nieszablonowego myślenia. A może użyć przejściówek?
Przejściówka na RAM? To możliwe, dostępne i tańsze
Pierwotną ideą konwerterów SODIMM na DIMM było zapędzenie do roboty już posiadanych podzespołów, a konkretnie krótszych pamięci RAM dedykowanych laptopom w komputerach stacjonarnych.
Teraz to pomysł na zakup wymarzonego komputera bez czekania - w końcu rozmawiamy o 30% oszczędnościach na każdych 16 GB.
Nie liczcie jednak na cuda
Płyty główne projektowane są jednak z myślą o wykorzystaniu ścieżek o określonych długościach. Dołożenie dodatkowego, pasywnego interfejsu zdecydowanie pogorszy jakość sygnału i odbije się na spadku wydajności oraz stabilności. Może nie obejść się bez obniżania taktowania dla skompensowania szumu elektrycznego indukowanego dodatkowym modułami.
Niższe parametry mają też już na start same laptopowe SODIMM-y i choć adaptery dają użytkownikowi możliwość uruchomienia komputera, niekoniecznie powstanie tego sprzęt godny gracza.