Ten smartfon pozytywnie zaskakuje. W Media Expert dostaniesz do niego prezent

Jak to było? „W dzisiejszych czasach wszystkie smartfony są takie same?” No właśnie nie do końca. Huawei Mate X7 to sprzęt, który zmieni Wasze spojrzenie na to, jak może wyglądać telefon. Dopracowana składana konstrukcja, wyjątkowy aparat oraz wyświetlacze, które absolutnie olśniewają – a to tylko część atrakcji!

Zainteresowani? W takim razie mam dobrą wiadomość. Kupując nowego składaka Huawei w Media Expert czeka na Was wyjątkowa oferta z okazji premiery urządzenia. Oprócz samego telefonu dostaniecie zegarek Huawei Watch Fit 4 Pro w prezencie. Trzeba się jedynie pospieszyć – taka okazja czeka na Was do 8 marca 2026 r.

Jak skorzystać z promocji? To proste. Wystarczy wejść na stronę Media Expert i dodać nowego Huawei Mate X7 do koszyka. Następnie wybieramy smartwatch, który chcemy otrzymać w prezencie, a potem finalizujemy zamówienie tak jak zwykle. Prosta sprawa. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo chcielibyście poznać pozostałe szczegóły promocji, to znajdziecie je na stronie sklepu.

Huawei Mate X7 - jeszcze smuklejszy, jeszcze potężniejszy

Dlaczego warto z takiej okazji skorzystać? Głównie dlatego, że Huawei Mate X7 to naprawdę wyjątkowy telefon, który serio potrafi wywrócić Wasze spojrzenie na smartfony do góry nogami – szczególnie jeśli do tej pory nie mieliście okazji korzystać z żadnego składaka.

Wyobraźcie sobie urządzenie o grubości raptem 9,5 mm, które bez trudu mieści się w dłoni i da się z niego korzystać jak z typowego smartfona. Potem wyobraźcie sobie, jak to samo urządzenie rozkłada się i transformuje w pełnoprawny tablet z wyświetlaczem o przekątnej 8”. Coś takiego samo w sobie robi olbrzymie wrażenie i to jeszcze zanim zaczniemy mówić o tym, że całość jest wykonana z precyzją szwajcarskiego zegarka, korzysta z najwyższej klasy materiałów – m.in. aluminium i szkła Kunlun Glass – a design urządzenia został dopracowany w najdrobniejszym detalu.

Przykładowo, plecki Mate’a X7 wykończone zostały skórą wegańską w jednym z dwóch kolorów – czarnym lub czerwonym, dzięki czemu telefon i z wyglądu, i z dotyku sprawia wrażenie prawdziwego produktu premium. Imponuje również fakt, że mimo bardziej skomplikowanej niż w tradycyjnych modelach konstrukcji, całość nadal jest pyło- i wodoodporna (klasa IP58/IP59).

Wyświetlacze zastosowane przez producenta są nie tylko duże, ale mogą się także pochwalić fantastycznymi parametrami. Obydwa panele wykonano w technologii LTPO OLED i oferują odświeżanie 120 Hz, wysoką rozdzielczość oraz doskonałe odwzorowanie kolorów. Nowemu Mate’owi nie brakuje także mocy i to niezależnie od tego, czy mówimy o tej oferowanej przez nowy procesor HiSilicon Kirin 9030 Pro, czy też dostarczanej przez potężny jak na tego typu konstrukcję akumulator o pojemności 5600 mAh. Z której strony nie patrzeć, to produkt premium w każdym calu.

Aparat nie z tej Ziemi

Jeżeli jednak chcecie mieć jeden konkretny powód, dlaczego warto wybrać Huawei Mate X7 w miejsce dowolnego innego składanego smartfona na rynku, to wystarczy spojrzeć na tył urządzenia. Widzicie te aparaty? Są tutaj nie tylko dla ozdoby.

Na pleckach znajdziemy trzy moduły: główny, tele oraz ultraszerokokątny. Dwa pierwsze mają rozdzielczość 50 Mpix i duże matryce, pozwalające uzyskać rewelacyjną jakość obrazu w praktycznie każdych warunkach oświetleniowych. Z kolei ostatni ma 40 Mpix i szeroki kąt widzenia.

Huawei Watch Fit 4 Pro – sportowy, ale z klasą

No i nie wolno pomijać faktu, że sam prezent, który dostajemy w parze z telefonem, również jest niczego sobie. Huawei Watch Fit 4 Pro to doskonały zegarek sportowy, który kusi atrakcyjnym designem oraz szerokim wachlarzem możliwości.

Żeby wymienić tylko kilka jego atutów, to wypadałoby wskazać rewelacyjną jakość wykonania (m.in. ramka ze stopu tytanu i szafirowe szkiełko wyświetlacza), wyświetlacz AMOLED o szczytowej jasności sięgającej aż 3000 nitów oraz wodoodporność na poziomie 5 ATM. Urządzenie oferuje także wszystkie najważniejsze funkcje związane z pomiarem aktywności z EKG i GPS-em włącznie. To niezawodny kompan, którego możemy zabrać ze sobą absolutnie wszędzie i cały czas będzie pomagał nam zadbać o zdrowie oraz kondycję.

Wyjątkowa oferta

Huawei Mate X8 to nie jest telefon dla każdego. To propozycja dla użytkowników, którym nie wystarczy zwykły smartfon; którzy chcieliby przełamać rutynę i wycisnąć z takiego sprzętu jeszcze więcej niż do tej pory. Jeśli taki opis pasuje, to nowa promocja w Media Expert jest właśnie dla Was.