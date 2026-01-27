Kup ten telefon – kasę dostaniesz z powrotem
Szukasz nowego telefonu? Wybierz model z serii OPPO Reno15 i skorzystaj ze specjalnego cashbacku.
Wybór nowego smartfona to nie jest lekki kawałek bułki z chlebem. Raz, trzeba wybrać model, który będzie spełniał wszystkie nasze oczekiwania. Dwa, kiedy już go znajdziemy, widok kwoty, którą musimy za niego zapłacić, potrafić być nieprzyjemny. Tu jednak z rozwiązaniem przychodzi Media Expert wraz ze swoją nową ofertą.
Jeśli do 15 lutego 2026 zdecydujemy się na zakup smartfona z rodziny OPPO Reno15, to dostajemy dwie rzeczy: telefon, który poradzi sobie w każdej sytuacji, oraz zwrot kasy, którą za niego wydamy. Oczywiście nie całej kasy, ale uwierzcie – to nadal bardzo kusząca propozycja.
Cashback na smartfony OPPO – o co chodzi i jak skorzystać?
Zasady akcji są proste. Jeśli w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2026 kupimy w Media Expert OPPO Reno15 5G albo OPPO Reno15 Pro 5G, to możemy zyskać nawet 500 zł rabatu w formie BLIK-a. Wystarczy, że po zakupie aktywujemy telefon na terenie Polski i zgłosimy się do udziału w akcji na stronie producenta. W tym celu najpierw zakładamy konto TUTAJ, a następnie rejestrujemy produkt TUTAJ.
No i to cała filozofia. Jeśli nasze zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, w terminie 30 dni roboczych otrzymamy kody niezbędne do odebrania cashbacku na numer telefonu, który podaliśmy podczas rejestracji.
Więcej informacji oraz pełny regulamin akcji znajdziecie w linku poniżej.
OPPO Reno15 – pewniaki w każdej sytuacji
Oczywiście cały ten cashback nie miałby większego sensu, gdyby telefony dostępne w promocji nie były warte uwagi. Na całe szczęście urządzenia z rodziny OPPO Reno15 to naprawdę porządny sprzęt, z którego większość użytkowników powinna być zadowolona.
To bardzo dobrze wyposażone urządzenia, stojące gdzieś na pograniczu między segmentem średnim i flagowcami. Nadal rozsądnie wycenione, ale oferujące mnóstwo rozwiązań kojarzonych raczej z segmentem premium, a przydatnych na co dzień.
OPPO Reno15 Pro 5G – klasa premium w ludzkim wydaniu
Gdybym miał wybrać jednego spośród tej dwójki, pewnie padłoby na OPPO Reno15 Pro 5G. Elegancki, świetnie wykonany, a przede wszystkim bardzo zgrabny. Telefon wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,32”. W połączeniu z ultracienkimi ramkami daje to konstrukcję, którą bez trudu można obsługiwać jedną ręką, a do tego spokojnie mieści się w kieszeni spodni.
Już nie mówię, że sam ekran prezentuje się absolutnie spektakularnie. Mimo stosunkowo niewielkiej przekątnej dostajemy tu wysoką rozdzielczość rzędu 1216 x 2640. Daje to obraz tak ostry, że aż można się skaleczyć. Do tego mamy doskonałe kolory, obsługę HDR i odświeżanie 120 Hz. O czym warto wspomnieć to to, że panel radzi sobie z rozpoznawaniem dotyku nawet wtedy, kiedy jest mokry albo mamy założone rękawiczki. Odpowiadają za to tryby Splash Touch i Glove Touch.
Mamy też imponujący zestaw aparatów, na który składają się m.in. główny moduł o rozdzielczości aż 200 Mpix i peryskopowe tele, które doskonale sprawdzi się przy portretach. Mamy potężny procesor MediaTek Dimensity 8450, który nie się czego wstydzić nawet na tle flagowców. Mamy wreszcie wodoodporną obudowę (IP68/IP69) oraz potężny akumulator o pojemności 6200 mAh, dzięki którym OPPO Reno15 Pro 5G jest nie tylko funkcjonalny, ale także niezawodny.
Mówiąc krótko, to telefon, który ma praktycznie wszystko i to w bardzo atrakcyjnym, zgrabnym wydaniu.
OPPO Reno15 5G – idealny partner w codziennych wyzwaniach
Trzeba natomiast podkreślić, że tańszy OPPO Reno15 5G wcale nie wypada gorzej. Mimo niższej ceny ma kilka atutów, których jego „profesjonalny” brat mógłby pozazdrościć.
Ot, chociażby większego wyświetlacza o przekątnej 6,59”. Jasne, odbija się to nieco na gabarytach urządzenia, ale w zamian dostajemy większy, bardziej czytelny i przy okazji efektowny obraz. Biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu mamy tu do czynienia z panelem AMOLED o wysokiej rozdzielczości i doskonałych parametrach, „więcej” jak najbardziej oznacza „lepiej”.
Większa obudowa to także nieco większy akumulator, który w tym przypadku ma aż 6500 mAh. W połączeniu ze słynącym z bardzo dobrej efektywności energetycznej procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, dostajemy sprzęt, który wytrzyma tak długo, jak tylko będzie to konieczne i nie zaskoczy nas nagle czarnym ekranem.
Co więcej, OPPO Reno15 5G nadal może się pochwalić większością unikalnych funkcji, które wyróżniają całą serię Reno15 z tłumu. Telefon prezentuje się obłędnie za sprawą unikalnego designu inspirowanego zorzą polarną. Jest wodoodporny i to tak całkiem serio, bo na poziomie IP69. Pracuje też pod kontrolą tego samego systemu Android z nakładką ColorOS 16, który można znaleźć w droższych smartfonach producenta. To oznacza, że dostajemy dostęp do zaawansowanych funkcji AI i kilku unikalnych sztuczek, takich jak funkcja Apple Connect, pozwalająca na wygodną współpracę ze sprzętem giganta z Cupertino.
Nowy smartfon? Z taką ofertą to proste!
Mówiąc krótko, wybierając telefon z rodziny OPPO Reno15 na pewno będziecie zadowoleni. Nawet bez dodatkowych benefitów to po prostu dobrze wyposażone smartfony, które poradzą sobie z każdym zadaniem, przed którym je poprawić. Cashback w Media Expert to natomiast wisienka na torcie, dzięki której ich wybór powinien stać się jeszcze prostszy.
Artykuł sponsorowany na zlecenie Media Expert