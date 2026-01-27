Kup ten telefon – kasę dostaniesz z powrotem

Wybór nowego smartfona to nie jest lekki kawałek bułki z chlebem. Raz, trzeba wybrać model, który będzie spełniał wszystkie nasze oczekiwania. Dwa, kiedy już go znajdziemy, widok kwoty, którą musimy za niego zapłacić, potrafić być nieprzyjemny. Tu jednak z rozwiązaniem przychodzi Media Expert wraz ze swoją nową ofertą.

Jeśli do 15 lutego 2026 zdecydujemy się na zakup smartfona z rodziny OPPO Reno15, to dostajemy dwie rzeczy: telefon, który poradzi sobie w każdej sytuacji, oraz zwrot kasy, którą za niego wydamy. Oczywiście nie całej kasy, ale uwierzcie – to nadal bardzo kusząca propozycja.

Cashback na smartfony OPPO – o co chodzi i jak skorzystać?

Zasady akcji są proste. Jeśli w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2026 kupimy w Media Expert OPPO Reno15 5G albo OPPO Reno15 Pro 5G, to możemy zyskać nawet 500 zł rabatu w formie BLIK-a. Wystarczy, że po zakupie aktywujemy telefon na terenie Polski i zgłosimy się do udziału w akcji na stronie producenta. W tym celu najpierw zakładamy konto TUTAJ, a następnie rejestrujemy produkt TUTAJ.

No i to cała filozofia. Jeśli nasze zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, w terminie 30 dni roboczych otrzymamy kody niezbędne do odebrania cashbacku na numer telefonu, który podaliśmy podczas rejestracji.

Więcej informacji oraz pełny regulamin akcji znajdziecie w linku poniżej.

OPPO Reno15 – pewniaki w każdej sytuacji

Oczywiście cały ten cashback nie miałby większego sensu, gdyby telefony dostępne w promocji nie były warte uwagi. Na całe szczęście urządzenia z rodziny OPPO Reno15 to naprawdę porządny sprzęt, z którego większość użytkowników powinna być zadowolona.

To bardzo dobrze wyposażone urządzenia, stojące gdzieś na pograniczu między segmentem średnim i flagowcami. Nadal rozsądnie wycenione, ale oferujące mnóstwo rozwiązań kojarzonych raczej z segmentem premium, a przydatnych na co dzień.

OPPO Reno15 Pro 5G – klasa premium w ludzkim wydaniu

Gdybym miał wybrać jednego spośród tej dwójki, pewnie padłoby na OPPO Reno15 Pro 5G. Elegancki, świetnie wykonany, a przede wszystkim bardzo zgrabny. Telefon wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,32”. W połączeniu z ultracienkimi ramkami daje to konstrukcję, którą bez trudu można obsługiwać jedną ręką, a do tego spokojnie mieści się w kieszeni spodni.

Oppo Reno15 Pro 5G 0 opinii Oppo Reno15 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.32" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.25 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6200mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Już nie mówię, że sam ekran prezentuje się absolutnie spektakularnie. Mimo stosunkowo niewielkiej przekątnej dostajemy tu wysoką rozdzielczość rzędu 1216 x 2640. Daje to obraz tak ostry, że aż można się skaleczyć. Do tego mamy doskonałe kolory, obsługę HDR i odświeżanie 120 Hz. O czym warto wspomnieć to to, że panel radzi sobie z rozpoznawaniem dotyku nawet wtedy, kiedy jest mokry albo mamy założone rękawiczki. Odpowiadają za to tryby Splash Touch i Glove Touch.

Mamy też imponujący zestaw aparatów, na który składają się m.in. główny moduł o rozdzielczości aż 200 Mpix i peryskopowe tele, które doskonale sprawdzi się przy portretach. Mamy potężny procesor MediaTek Dimensity 8450, który nie się czego wstydzić nawet na tle flagowców. Mamy wreszcie wodoodporną obudowę (IP68/IP69) oraz potężny akumulator o pojemności 6200 mAh, dzięki którym OPPO Reno15 Pro 5G jest nie tylko funkcjonalny, ale także niezawodny.

Mówiąc krótko, to telefon, który ma praktycznie wszystko i to w bardzo atrakcyjnym, zgrabnym wydaniu.

OPPO Reno15 5G – idealny partner w codziennych wyzwaniach

Trzeba natomiast podkreślić, że tańszy OPPO Reno15 5G wcale nie wypada gorzej. Mimo niższej ceny ma kilka atutów, których jego „profesjonalny” brat mógłby pozazdrościć.

Oppo Reno15 5G 0 opinii Oppo Reno15 5G 0 opinii Ekran 6.59" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Ot, chociażby większego wyświetlacza o przekątnej 6,59”. Jasne, odbija się to nieco na gabarytach urządzenia, ale w zamian dostajemy większy, bardziej czytelny i przy okazji efektowny obraz. Biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu mamy tu do czynienia z panelem AMOLED o wysokiej rozdzielczości i doskonałych parametrach, „więcej” jak najbardziej oznacza „lepiej”.

Większa obudowa to także nieco większy akumulator, który w tym przypadku ma aż 6500 mAh. W połączeniu ze słynącym z bardzo dobrej efektywności energetycznej procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, dostajemy sprzęt, który wytrzyma tak długo, jak tylko będzie to konieczne i nie zaskoczy nas nagle czarnym ekranem.

Co więcej, OPPO Reno15 5G nadal może się pochwalić większością unikalnych funkcji, które wyróżniają całą serię Reno15 z tłumu. Telefon prezentuje się obłędnie za sprawą unikalnego designu inspirowanego zorzą polarną. Jest wodoodporny i to tak całkiem serio, bo na poziomie IP69. Pracuje też pod kontrolą tego samego systemu Android z nakładką ColorOS 16, który można znaleźć w droższych smartfonach producenta. To oznacza, że dostajemy dostęp do zaawansowanych funkcji AI i kilku unikalnych sztuczek, takich jak funkcja Apple Connect, pozwalająca na wygodną współpracę ze sprzętem giganta z Cupertino.

Nowy smartfon? Z taką ofertą to proste!

Mówiąc krótko, wybierając telefon z rodziny OPPO Reno15 na pewno będziecie zadowoleni. Nawet bez dodatkowych benefitów to po prostu dobrze wyposażone smartfony, które poradzą sobie z każdym zadaniem, przed którym je poprawić. Cashback w Media Expert to natomiast wisienka na torcie, dzięki której ich wybór powinien stać się jeszcze prostszy.