Planujesz kupno nowego smartfona? O tej promocji warto wiedzieć

Planujecie zakup nowego telefonu albo smartwatcha? Może przymierzacie się do wyboru nowej pary słuchawek? Tak czy inaczej warto pomyśleć nie tylko o nowym gadżecie, ale także akcesoriach, które przydadzą się podczas jego używania. W końcu nawet najlepszy smartfon na wiele się nam nie przyda, jeśli nie mamy do niego odpowiedniej ładowarki.

Na całe szczęście Media Expert przygotował bardzo fajną promocję specjalnie na taką okazję. W najbliższych tygodniach kupując objęty promocją smartfon, słuchawki albo smartwatch, wybrane akcesoria marki Xline możecie otrzymać 30 procent taniej.

Czasu na zakupy jest sporo, ponieważ akcja potrwa do 30 czerwca 2026 roku. Z kolei wśród przecenionych akcesoriów znalazły się m.in. ładowarki, powerbanki czy lampy fotograficzne. Ot, promocja bez nonsensów, której warto przyjrzeć się bliżej.

Więcej szczegółów na temat akcji czeka na Was na stronie Media Expert. Jeśli natomiast nadal nie czujecie się przekonani, to w ramach inspiracji łapcie kilka skompletowanych przez nas promocyjnych zestawów.

Smartfon Motorola Edge 60 + ładowarka samochodowa Xline CC601

Motorola Edge 60 to fantastyczny smartfon w wyjątkowo stylowej obudowie. Producentowi udało się zmieścić wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,67” i wysokiej rozdzielczości, szybki procesor MediaTek Dimensity 7300 oraz bardzo dobry potrójny aparat. Co więcej, całość zamknięto w wyjątkowo odpornej obudowie, spełniającej standardy MIL-STD-810H (odporność na upadki) oraz IP68/IP69 (wodoodporność). To w zasadzie idealny kompan na co dzień.

Wbudowany akumulator ma pojemność 5200 mAh. To sporo, choć daleko do aktualnych rekordów. Taka bateria powinna spokojnie wystarczyć na dzień albo dwa pracy, ale przy intensywnym ładowaniu konieczne może być doładowanie jej w ciągu dnia. Na szczęście Motorola Edge 60 może się także pochwalić obsługą szybkiego ładowania pomocą maksymalnie 68 W.

Co to oznacza? Że możemy dokupić szybką ładowarkę samochodową i w ciągu kilkunastu minut możemy awaryjnie doładować telefon niemal do pełna. W takiej roli świetnie sprawdzi się ładowarka Xline CC601, która mimo niewygórowanej ceny może się pochwalić obsługą standardu USB Power Delivery i maksymalną mocą rzędu 45 W. To wystarczy, by w parze z Motorolą Edge 60 zapewnić nam święty spokój i uratować przed przykrą niespodzianką.

Smartfon Apple iPhone 15 + lampa Xline SF401

Lubicie nagrywać wideo i marzy Wam się kariera gwiazdy TikToka? A może po prostu chcecie dobrze wyglądać na służbowych wideorozmowach? Tak czy inaczej iPhone 15 brzmi jak idealne rozwiązanie, które może Was do tego celu zbliżyć.

Smartfony Apple można lubić lub nie, ale ciężko się kłócić z tym, że pod względem nagrywania wideo ciężko znaleźć dla nich godnego konkurenta. iPhone 15 nie jest tutaj wyjątkiem. Na pleckach telefonu znajdziemy porządnej klasy aparat o rozdzielczości 48 Mpix, z przodu kamerkę o rozdzielczości 12 Mpix. Co jednak bardziej istotne, obydwa potrafią nagrywać w 4K, a dzięki doskonałym algorytmom stosowanym przez giganta z Cupertino jakość takiego materiału wybija się na tle konkurencji.

Czy jest coś, co sprawi, że taki zakup stanie się jeszcze lepszy? Jak najbardziej. Przykładowo, w promocji można zgarnąć do niego lampę pierścieniową Xline SF401. Takie akcesorium pozwoli nam łatwo doświetlić nagrywany materiał i stanowi bardzo dobry pierwszy krok na drodze do tworzenia profesjonalnego wideo. Urządzenie ma do zaoferowania regulację temperatury barwowej, wielobarwne oświetlenie RGB, a nawet ministatyw, który z pewnością przyda się podczas nagrań.

Słuchawki Huawei FreeArc + powerbank Xline XPB120W

Robi się coraz cieplej, więc pewnie wielu z Was już niebawem zacznie spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Piesze wycieczki, jazda na rowerze, bieganie – każdy znajdzie coś dla siebie. Na takie sytuacje warto pomyśleć o wygodnych słuchawkach. Szczególnie polecam Huawei FreeArc, które na tle innych modeli wyróżniają się otwartą konstrukcją, gwarantującą pełną świadomość otoczenia, a także rewelacyjnym komfortem noszenia. Wiem, co mówię – sam korzystam z takich codziennie.

Aktywność na świeżym powietrzu ma jednak do siebie to, że czasem lądujemy z dala od cywilizacji – a jeśli nie cywilizacji, to przynajmniej gniazdka z prądem. Powerbank w takiej sytuacji na pewno się przyda, a tak się składa, że kupując Huawei FreeArc, to model Xline XPB120W można dostać 30 procent taniej. Do dyspozycji dostajemy sporą pojemność, bo aż 10 000 mAh, a do tego obsługę kilku różnych standardów szybkiego ładowania (w tym USB Power Delivery) oraz przyzwoitą moc maksymalną rzędu 22,5 W. Dobry gadżet na sytuacje awaryjne.

Pełną listę produktów biorących udział w akcji znajdziecie na stronie Media Expert. Warto rzucić na nią okiem i podzielić się w komentarzach swoimi przykładami promocyjnych zestawów.