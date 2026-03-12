Masz taki sprzęt? Tracisz wydajność. Pora na obowiązkową aktualizację

MSI zaczęło udostępniać nowy BIOS dla platformy AMD AM5, który ma rozwiązać problem z nieprawidłowym działaniem interfejsu PCI Express. Chodzi o błąd, przez który karta graficzna uruchamia się z wyraźnie obniżoną przepustowością. Chociaż najczęściej występuje to na płytach właśnie tego producenta, to są też doniesienia o przypadkach u ASUSa i GIGABYTE.

Opinie są mieszane - część osób twierdzi, że różnicy brak

Mówimy tutaj o sytuacji, w której GPU pracuje w trybie PCIe 5.0 x8 zamiast PCIe 5.0 x16. Zdarzają się też poważniejsze przypadki, gdzie karta blokowana jest nawet do poziomu PCIe 3.0 lub 2.0, co może już realnie odbijać się na wydajności nowoczesnych kart AMD i NVIDII. Warto podkreślić, że błąd ten pojawia się nieregularnie i często pomaga restart PC.

Co istotne, zgłoszenia dotyczą zarówno płyt z serii 600, jak i 800. Część użytkowników sugeruje też, że AGESA 1.2.0.3 mogła pogorszyć sytuację.

MSI miało przez dłuższy czas próbować odtworzyć błąd w różnych konfiguracjach, aż w końcu ustaliło źródło problemu. Winna ma być konkretna kombinacja kilku elementów, obejmująca płytę główną, wersję BIOS-u, mikrokod AGESA, procesor i kartę graficzną. Producent przygotował już pierwszą poprawkę, - w przypadku modelu MAG X870 Tomahawk WiFi nowy BIOS ma oznaczenie "7E51v1A81".