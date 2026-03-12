JBL rzuca petardę. Włókno węglowe, przetworniki 50 mm i 60 godzin pracy

W ofercie firmy JBL zadebiutował nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy – model JBL Quantum 650 Wireless. Nowość sprawdzi się niemal w każdej konfiguracji – jest kompatybilna z systemami Windows i Mac, urządzeniami z Androidem oraz iOS, a także z konsolami PlayStation i Nintendo Switch. Dodatkowo sprzęt ma certyfikat Zoom, co oznacza, że przyda się również w zastosowaniach komunikacyjnych i biurowych.

Moc przetworników 50 mm

Za generowanie dźwięku odpowiadają 50-milimetrowe przetworniki dynamiczne, w których jako materiał tłumiący zastosowano włókno węglowe. Zestaw zapewnia pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz i wspiera technologię przestrzennego brzmienia JBL Quantum Spatial Sound, konfigurowalną z poziomu narzedzia JBL QuantumENGINE. Aplikacja ta pozwala na modyfikację profilu dźwiękowego, wizualizację źródeł odgłosów, a także na redukcję szumów, w tym sprzętową eliminację dźwięków klawiatury.

Do komunikacji głosowej służy odłączany, 6-milimetrowy mikrofon jednokierunkowy o charakterystyce kardioidalnej z funkcją redukcji hałasu.

JBL Quantum 650 Wireless oferuje użytkownikom możliwość równoczesnego nawiązania dwóch połączeń bezprzewodowych dzięki wykorzystaniu adaptera radiowego 2,4 GHz oraz modułu Bluetooth w wersji 5.3. Opcjonalnie zestaw można podłączyć przewodowo za pomocą kabla USB-C, co pozwala na obniżenie opóźnień do poziomu poniżej 30 milisekund.

Urządzenie zasila litowo-jonowy akumulator o pojemności 700 mAh, który zapewnia do 45 godzin pracy w trybie 2,4 GHz oraz do 60 godzin odtwarzania muzyki przy połączeniu Bluetooth. Pełne naładowanie baterii zajmuje mniej niż 3 godziny, a jej modułowa konstrukcja pozwala na ewentualną wymianę.

Słuchawki ważą 331,5 grama i zostały wyposażone w regulowany pałąk z siateczką oraz materiałowe nauszniki. Konstrukcja pozwala na samodzielną wymianę zużywających się elementów, w tym poduszek, przewodu, mikrofonu i siateczki pałąka, które są oferowane w osobnej sprzedaży.