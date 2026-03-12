Sprzęt

JBL rzuca petardę. Włókno węglowe, przetworniki 50 mm i 60 godzin pracy

Tydzień bez premiery sprzętu JBL byłby tygodniem straconym. Tym razem producent przedstawił JBL Quantum 650 Wireless, solidny zestaw słuchawkowy dla zapalonych graczy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:45
0
JBL rzuca petardę. Włókno węglowe, przetworniki 50 mm i 60 godzin pracy

W ofercie firmy JBL zadebiutował nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy – model JBL Quantum 650 Wireless. Nowość sprawdzi się niemal w każdej konfiguracji – jest kompatybilna z systemami Windows i Mac, urządzeniami z Androidem oraz iOS, a także z konsolami PlayStation i Nintendo Switch. Dodatkowo sprzęt ma certyfikat Zoom, co oznacza, że przyda się również w zastosowaniach komunikacyjnych i biurowych.

Moc przetworników 50 mm

Za generowanie dźwięku odpowiadają 50-milimetrowe przetworniki dynamiczne, w których jako materiał tłumiący zastosowano włókno węglowe. Zestaw zapewnia pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz i wspiera technologię przestrzennego brzmienia JBL Quantum Spatial Sound, konfigurowalną z poziomu narzedzia JBL QuantumENGINE. Aplikacja ta pozwala na modyfikację profilu dźwiękowego, wizualizację źródeł odgłosów, a także na redukcję szumów, w tym sprzętową eliminację dźwięków klawiatury. 

Do komunikacji głosowej służy odłączany, 6-milimetrowy mikrofon jednokierunkowy o charakterystyce kardioidalnej z funkcją redukcji hałasu.

JBL Quantum 650 Wireless oferuje użytkownikom możliwość równoczesnego nawiązania dwóch połączeń bezprzewodowych dzięki wykorzystaniu adaptera radiowego 2,4 GHz oraz modułu Bluetooth w wersji 5.3. Opcjonalnie zestaw można podłączyć przewodowo za pomocą kabla USB-C, co pozwala na obniżenie opóźnień do poziomu poniżej 30 milisekund. 

Urządzenie zasila litowo-jonowy akumulator o pojemności 700 mAh, który zapewnia do 45 godzin pracy w trybie 2,4 GHz oraz do 60 godzin odtwarzania muzyki przy połączeniu Bluetooth. Pełne naładowanie baterii zajmuje mniej niż 3 godziny, a jej modułowa konstrukcja pozwala na ewentualną wymianę.

Słuchawki ważą 331,5 grama i zostały wyposażone w regulowany pałąk z siateczką oraz materiałowe nauszniki. Konstrukcja pozwala na samodzielną wymianę zużywających się elementów, w tym poduszek, przewodu, mikrofonu i siateczki pałąka, które są oferowane w osobnej sprzedaży.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek JBL Quantum 650 Wireless wynosi 639 złotych.

