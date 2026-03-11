Masz PKO BP? Lepiej to zrób i nie trać kasy
PKO Bank Polski, największy spośród polskich banków, z którego korzysta ponad 12 mln Polaków, zachęca klientów do włączenia specjalnej usługi. Nic nie kosztuje, a chroni przed bezsensowną stratą pieniędzy.
Blokada Dynamic Currency Conversion (DCC) wkracza do aplikacji IKO — natychmiast z niej skorzystaj
Człowiek głupieje, gdy podczas podróży nagle na terminalu płatniczym pojawia się pytanie, w jakiej walucie chce uregulować płatność. Ręce same biegną w stronę złotówek, a to wielki błąd. Koszt takiej transakcji, polegający na zasadach lokalnego banku, jest przeważnie znacznie wyższy niż przy wyborze lokalnej waluty. To samo dotyczy wypłat w bankomatach. Słowem, jesteś w Egipcie, wybierasz funty egipskie do rozliczenia transakcji zamiast złotówek i tak dalej.
Bank PKO BP postanowił ułatwić ten proces klientom i uchronić ich przed naliczaniem dodatkowych opłat. Od teraz w aplikacji IKO możemy ustalić na sztywno, jaki rodzaj transakcji jest akceptowany przez bank. Wystarczy włączyć blokadę transakcji DCC.
Co się dzieje, gdy zablokujesz DDC?
Przede wszystkim unikniesz dzięki niej przypadkowego i niekorzystnego rozliczenia płatności kartą lub wypłaty gotówki z bankomatu. Każdorazowa próba wykonania transakcji płatniczej lub bankomatowej poza Polską, która będzie miała wybrane rozliczenie w złotówkach zakończy się fiaskiem, a do Ciebie przyjdzie SMS z informacją o przyczynie odrzucenia.
Pozostałe transakcje zagraniczne, bez zastosowania DCC, będą realizowane bez przeszkód. A jeśli korzystasz z funkcji wielowalutowej i masz podpięte dodatkowo konto walutowe do karty, to właśnie z niego pieniądze pójdą na płatność, bez dodatkowego przewalutowania.
Gdzie szukać blokady DDC w PKO Banku Polskim?
Aby włączyć lub wyłączyć blokadę DCC w aplikacji IKO, należy wejść w Moje produkty → Karty → Karta debetowa → Zarządzaj → Usługi walutowe → Blokada transakcji DCC. Funkcja jest dostępna dla osób, które mają kartę debetową i nie wiąże się żadnymi dodatkowymi opłatami.