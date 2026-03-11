Polacy rzucą się na te telefony. Dwa nowe super średniaki już we wtorek

Już 17 marca o godzinie 13:00 odbędzie się globalna premiera telefonów Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Polski oddział marki uruchomił już stronie poświęconą tym modelom i ruszył z akcją promocyjną, co zdradza, że tuż po debiucie sprzęty trafią też nad Wisłę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dwa smartfony i wersja Iron Man Edition

Seria Poco X8 Pro to bardzo dobrze zapowiadające się smartfony z wyższej średniej półki. Pierwszy z modeli będzie także dostępny w specjalnej edycji Iron Man Edition i wszystko wskazuje na to, że ta wersja wejdzie też do Polski. Jak już zdradziło Xiaomi, w każdym wariancie Poco X8 Pro napędzany jest przez układ Dimensity 8500-Ultra, który wykręca w AnTuTu ponad 2,28 mln punktów. Smartfon wyposażony jest też w baterię 6500 mAh z ładowaniem HyperCharge 100 W oraz 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania do 120 Hz o jasności do 3500 nitów.

Prawdziwą gwiazdą będzie jednak Poco X8 Pro Max. Smartfon napędzany jest, jako pierwszy model na świecie, nowym układem Dimensity 9500s, który wykręca w AnTuTu aż 3 085 998 punktów. Drugim atutem Maxa jest potężny akumulator o pojemności aż 8500 mAh. Producent potwierdził też 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED w rozdzielczości 1,5K i z odświeżaniem 120 Hz o szczytowej jasności 3500 nitów.

Xiaomi kusi bonusami

Osoby, które myślą o kupnie jednego z modeli, mogą już przed premierą zapewnić sobie dodatkowe korzyści. Producent zachęca, że po zarezerwowaniu jednego z telefonów, na co jest czas do 17 marca do godzinny 13:45, można zgarnąć specjalny kupon ze zniżką 10%. Ceny telefonów na razie pozostają nieznane, ale taki rabat może szacunkowo oznaczać nawet ok. 200 zł oszczędności. Dla porównania zeszłoroczny Poco X7 Pro kosztował poza promocjami od 1699 zł, więc tym razem należy oczekiwać podobnego pułapu cenowego 1700-2200 zł, w zależności od modelu.

Biorąc udział w wydarzeniu promującym serię Poco X8 Pro fani marki mają również szansę na zdobycie 100 Mi Points, które później można wykorzystać podczas kolejnych zakupów. Nabywcy telefonów otrzymają także 2-miesięczny bezpłatny okres próbny YouTube Premium, 3-miesięczny bezpłatny okres próbny Spotify Premium oraz do 200 zł oszczędności w planie wymiany.