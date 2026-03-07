Xiaomi odpala petardę. Poco X8 Pro Max już 17 marca

Nadciągający debiut Poco X8 Pro Max budzi ogromne emocje, a najnowszy wyciek materiałów marketingowych nie pozostawia już żadnych tajemnic przed oficjalną premierą na światowych rynkach. Choć część specyfikacji krążyły po sieci już wcześniej, najświeższe grafiki promocyjne dają pełny obraz tego, co nas czeka już 17 marca. To wtedy ma się odbyć globalna premiera modeli Poco X8 Pro i właśnie Poco X8 Pro Max.

Dalsza część tekstu pod wideo

Poco X8 Pro Max z ogromną baterią

Kolejne informacje o Poco X8 Pro Max trafiły dzięki nowej porcji promocyjnych grafik producenta – w języku angielskim oraz rosyjskim. Zapowiada się na smarfon z pogranicza średniej i wysokiej półki.

Front urządzenia zdominuje wyświetlacz OLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1.5K (2772 x 1280), oferujący odświeżanie 120 Hz oraz wysoką jasność szczytową 3500 nitów. Ekran obsłuży szeroką paletę barw DCI-P3 i będzie w stanie wyświetlić do 68 miliardów kolorów. Szybkie odblokowywanie sprzętu zagwarantuje ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych ukryty bezpośrednio pod powierzchnią ekranu.

Wrażenia z rozrywki spotęgują symetryczne głośniki stereo wspierające technologie Dolby Atmos i Hi-Res Audio. W sekcji foto znajdziemy aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix oraz przedni 20 Mpix.

Testy Geekbench ujawniły wydajność układu MediaTeka

Poco X8 Pro Max pojawił się też w bazie testów Geekbench, gdzie ukrywa się pod wewnętrznym oznaczeniem 2602BPC18G. Jest to zarazem jeden z pierwszych testów syntetycznych układu MediaTek Dimensity 9500s, który ma napędzać Poco X8 Pro Max.

Silnik Poco X8 Pro Max dysponuje jednym najmocniejszym rdzeniem o taktowaniu 3,73 GHz, trzema rdzeniami 3,30 GHz oraz czterema energooszczędnymi pracującymi z częstotliwością 2,40 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada mocny procesor Mali-G925 Immortalis MC11. W połączeniu z 12 GB pamięci RAM oraz systemem operacyjnym Android 16, smartfon wykręcił dobry wynik 2659 punktów w teście jednego rdzenia oraz 8386 punktów w teście wielordzeniowym. Dla porównania bardzo podobny rezultat osiąga OnePlus 15R napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 5. Test sugeruje, że Dimensity 9500s to odpowiednik tej jednostki.

Z najnowszych doniesień wynika ponadto, że Poco X8 Pro Max ma 8,38 mm grubości przy wadze około 201 gramów.

Jedną z największych zalet Poco X8 Pro Max będzie zasilanie. Wewnątrz obudowy znalazło się miejsce na ogromny akumulator o pojemności aż 8500 mAh. Baterię będzie można błyskawicznie uzupełnić dzięki technologii przewodowego ładowania HyperCharge o mocy 100 W, a wbudowane wsparcie dla ładowania zwrotnego 27 W pozwoli w awaryjnych sytuacjach wykorzystać telefon jako wydajny powerbank dla innych akcesoriów.