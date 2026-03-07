Gratka dla fanów piłki nożnej. Czegoś takiego jeszcze nie było

Premier League doczekał się swojej własnej usługi streamingowej. Już całkiem niedługo może ona być udostępniona na całym świecie.

Zamiast telewizji, liga angielska jak Netflix

Premier League+ to nowa usługa VOD, która może sporo zamieszać na rynku. Liga angielska jest jedną z najbardziej oglądanych na całym świecie, a dedykowana platforma streamingowa może przyczynić się do zmiany naszych przyzwyczajeń w oglądaniu.

Decyzja o wprowadzeniu platformy jest podyktowana tym, że Premier League będzie teraz zajmować się produkcją wszystkich transmisji wewnętrznie poprzez Premier League Studios w Londynie.

Na razie serwis wystartuje testowo w Singapurze, a docelowo ma być on w późniejszym czasie wprowadzony do innych krajów. Debiut Premier League+ nastąpi w sierpniu 2026, a oprócz 380 meczów na żywo w sezonie, będą tam też materiały dokumentalne i powtórki meczów, a treści będą zapewniane 24/7.

Testy w Singapurze mają pozwolić zrozumieć twórcom platformy, jak zarządzać taką usługą i potencjalnie wdrożyć ją do innych krajów w późniejszym terminie.

Premier League+ ma otrzymać swoją aplikację na Smart TV, a także dostęp za pomocą przeglądarki internetowej. Przedsięwzięcie przypomina to, co zrobiła Formuła 1, która ma swoją usługę streamingową na Apple TV.