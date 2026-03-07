Vivo z cichą premierą małego flagowca. Rosja dostała pierwsza

Firma Vivo pochwaliła się ostatnio swoim nowym flagowcem – Vivo X300 Ultra, zaprezentowanym na targach MWC 2026. Jednak równocześnie chiński producent po cichu pokazał Vivo X300 FE, czyli kolejny kompaktowy model o flagowej specyfikacji. Można się tylko zżymać na kraj, w którym doszło do premiery.

Dalsza część tekstu pod wideo

Poprzedni model, X200 FE, jest dostępny w Polsce, można więc podejrzewać, że Vivo X300 FE również się u nas pojawi. Czego więc oczekiwać?

Vivo X300 FE to światowy odpowiedni modelu z Chin

Vivo X300 FE to pod względem designu oraz specyfikacji technicznej jest bliźniaczą wersją modelu Vivo S50 Pro mini, który zadebiutował w Chinach w grudniu zeszłego roku.

Kompaktowy flagowiec został wyposażony w ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,31 cala, rozdzielczości 1.5K i adaptacyjnym odświeżaniu do 120 Hz. Wyświetlacz oferuje wysoką jasność szczytową sięgającą 5000 nitów oraz przyjazne dla wzroku ściemnianie PWM z częstotliwością 4320 Hz. W ekranie zintegrowano również ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych drugiej generacji.

Elementem konstrukcyjnym telefonu jest solidna ramka z lotniczego aluminium, a cała obudowa wyróżnia się wysoką odpornością na pył i wodę, co potwierdzają certyfikaty IP68 oraz IP69.

Sercem Vivo X300 FE jest układ Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), czyli trochę wolniejsza wersja nie Elite. Na pokładzie znalazło się też 12 GB szybkiej pamięci RAM w standardzie LPDDR5X Ultra oraz 256 GB lub 512 GB przestrzeni na dane typu UFS 4.1.

Sekcję foto tworzy przede wszystkim główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony IMX921, przysłoną f/1.57 oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz jednostka 50 Mpix (Sony IMX882) z teleobiektywem peryskopowym i zoomem optycznym 3x. Z przodu umieszczono aparat do selfie 50 Mpix z funkcją autofokusu.

Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów telefonu i grubości około 8 mm, producentowi udało się zmieścić w nim potężny akumulator o pojemności 6500 mAh. Bateria obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W, a także ładowanie bezprzewodowe o mocy 40 W.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OriginOS 6, a producent deklaruje długie wsparcie obejmujące 5 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz 7 lat łatek zabezpieczeń.