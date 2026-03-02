Vivo X300 Ultra, nowa fotograficzna bestia z zoomem 17x

Vivo X300 Ultra doczekał się premiery na targach MWC 2026, choć producent nie podał pełnej specyfikacji urządzenia – na początek pochwalił się istnieniem tego modelu i jego zaletami. Wiemy jednak to, co najważniejsze. Nowy flagowiec wyposażony jest w płaski ekran LTPO o przekątnej 6,82 cala w rozdzielczości 2K. Sercem nowego modelu jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu pomaga w najbogatszej wersji 16 GB RAM i 1 TB pamięci masowej. Energię dostarcza akumulator 7000 mAh.

Dwa aparaty 200 Mpix i telekonwerter

Jednak to nie duża moc ma być atutem nowego telefonu, ale ponadprzeciętna sekcja fotograficzna. Moduł głównego aparatu wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 901 o rozmiarze 1/1.12 cala i rozdzielczości 200 Mpix, połączonej z obiektywem 35 mm.

Uzupełnia go aparat z peryskopowym teleobiektywem 85 mm (przybliżenie 3,7x) i z matrycą Samsung HPB o wielkości 1/1.4 cala i rozdzielczości 200 Mpix. Trzecia jednostka to aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), a listę zamyka czujnik multispektralny 5 Mpix. Cały zestaw pozwala na rejestrowanie płynnego wideo w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę, wykorzystując 10-bitowy profil logarytmiczny na wszystkich dostępnych ogniskowych. Za optykę odpowiada firma ZEISS.

To jednak nie koniec, bo aparaty w Vivo X300 Ultra można rozbudować o dodatkowe akcesoria. Pierwsze z nich to przeznaczony dla tego modelu konwerter Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, pracujący w zakresie od 200 mm do 400 mm. Akcesorium oferuje ekwiwalent ogniskowej 400 mm przy pełnym wsparciu dla rozdzielczości optycznej 200 Mpix, a więc pozwoli na uzyskanie zoomu optycznego 17x bez straty jakości. Jak przekonuje Vivo, gimbalowy system stabilizacji obrazu OIS oraz zaawansowane śledzenie ruchu ułatwiają precyzyjne kadrowanie, nawet przy cyfrowym powiększeniu sięgającym odpowiednika 1600 mm.

Z kolei z myślą o osobach nagrywających wideo przygotowano specjalną klatkę operatorską z podwójnym uchwytem, przekształcającą smartfon w wygodny zestaw filmowy. Akcesorium wyposażono w fizyczne przyciski spustu migawki i regulacji zoomu, a także zintegrowany wentylator chłodzący, który zapobiega przegrzewaniu się sprzętu podczas długich nagrań. Konstrukcja ma mocowania typu cold shoe oraz szybkie złącza do instalacji dodatkowego oświetlenia i mikrofonów, zachowując pełną kompatybilność z telekonwerterem ZEISS.