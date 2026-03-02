Ryzyko się opłaciło. Wydał 100 USD i zdobył 40 kości DDR5 16 GB
Użytkownik reddita podpisujący się jako @Apprehensive-Dig2898 pochwalił się swoim łupem, jakim jest 40 kości DDR5 po 16 GB każda, które zdobył, wydając 100 USD.
Wszystko dzięki tak zwanym paletom zwrotnym. Te wbrew nazwie obejmują nie tylko palety pełne towarów ze zwrotów, ale także nadwyżki i leżaki magazynowe. Zwykle w takich paletach można znaleźć stertę ubrań lub niewiele wartych bibelotów. Czasami jednak trafi się także perełka.
40 kości DDR5 w palecie z Amazonu
Tak było właśnie tym razem. Apprehensive-Dig2898 wydał 100 USD na paletę z towarem o wadze 25 kg. Znalazł tam głównie ubrania, bibeloty i inne niewiele warte towary. Jednak w jednym z pudeł natknął się na prawdziwy skarb. Mowa tu o 40 kościach DDR5 Kingston Furry o pojemności 16 GB i taktowaniu 5600 MHz każda. Tym samym niewielkim kosztem zdobył aż 640 GB RAM DDR5.
Pojedynczą kość można kupić w polskich sklepach za około 900 złotych. Jak nietrudno policzyć, zdobył w ten sposób towar o wartości 36 tysięcy złotych. Oczywiście, zanim rzucicie się w poszukiwaniu pudeł ze zwrotami z Amazona, to pamiętajcie: taki złoty strzał jest niezwykle rzadki. Zwykle traficie na rzeczy znacznie niższej wartości, chociaż oczywiście wciąż jako nowe powinny być więcej warte, niż cena palety.