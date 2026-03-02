Ryzyko się opłaciło. Wydał 100 USD i zdobył 40 kości DDR5 16 GB

Wszystko dzięki tak zwanym paletom zwrotnym. Te wbrew nazwie obejmują nie tylko palety pełne towarów ze zwrotów, ale także nadwyżki i leżaki magazynowe. Zwykle w takich paletach można znaleźć stertę ubrań lub niewiele wartych bibelotów. Czasami jednak trafi się także perełka.

40 kości DDR5 w palecie z Amazonu

Tak było właśnie tym razem. Apprehensive-Dig2898 wydał 100 USD na paletę z towarem o wadze 25 kg. Znalazł tam głównie ubrania, bibeloty i inne niewiele warte towary. Jednak w jednym z pudeł natknął się na prawdziwy skarb. Mowa tu o 40 kościach DDR5 Kingston Furry o pojemności 16 GB i taktowaniu 5600 MHz każda. Tym samym niewielkim kosztem zdobył aż 640 GB RAM DDR5.