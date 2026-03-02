Zupełna nowość w Action. Nie jest w promocji a i tak warto biec
Promocje w Action to nie jedyny powód, aby iść do tego sklepu. Często towar w standardowej cenie już jest na tyle interesujący, aby biec tam na zakupy.
Dobrym przykładem takiego urządzenia jest ładowarka Sitecom, która może być Wasza za jedyne 85,95 zł. Mimo niskiej ceny oferuje ona naprawdę potężne parametry. Mówimy w końcu o mocy wynoszącej aż do 140 W. Wystarczy to do zasilenia nawet stosunkowo mocnego laptopa do gier, chociaż oczywiście te najbardziej wypasione przekraczają i 200 W zapotrzebowania na złączu ładowania.
Sitecom
Oczywiście laptop gamingowy to tylko przykład. Moc ta jest rozkładana pomiędzy dwa porty USB-C wspierające USB-PD, oraz USB-A. Można więc szybko ładować dwa urządzenia jednocześnie i jedno zdecydowanie wolniej. Sprawdzi się to między innymi przy jednoczesnym ładowaniu smartfonu, szybkiego powerbanku i słuchawek.
Całość rzecz jasna jest oparta na azotku galu, co pozwala na osiągnięcie wysokiej mocy przy niewielkich wymiarach. Dodatkowo w zestawie dostajemy 1,5-metrowy kabel USB-C/USB-C w oplocie. A wszystko to za jedyne 85,95 zł.