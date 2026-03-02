Sprzęt

Zupełna nowość w Action. Nie jest w promocji a i tak warto biec

Promocje w Action to nie jedyny powód, aby iść do tego sklepu. Często towar w standardowej cenie już jest na tyle interesujący, aby biec tam na zakupy. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:06
Dobrym przykładem takiego urządzenia jest ładowarka Sitecom, która może być Wasza za jedyne 85,95 zł. Mimo niskiej ceny oferuje ona naprawdę potężne parametry. Mówimy w końcu o mocy wynoszącej aż do 140 W. Wystarczy to do zasilenia nawet stosunkowo mocnego laptopa do gier, chociaż oczywiście te najbardziej wypasione przekraczają i 200 W zapotrzebowania na złączu ładowania.

A jeśli nie ufasz Action To tu również masz szeroki wybór ładowarek

Sitecom

Oczywiście laptop gamingowy to tylko przykład. Moc ta jest rozkładana pomiędzy dwa porty USB-C wspierające USB-PD, oraz USB-A. Można więc szybko ładować dwa urządzenia jednocześnie i jedno zdecydowanie wolniej. Sprawdzi się to między innymi przy jednoczesnym ładowaniu smartfonu, szybkiego powerbanku i słuchawek.

A jeśli nie ufasz Action To tu również masz szeroki wybór ładowarek

Całość rzecz jasna jest oparta na azotku galu, co pozwala na osiągnięcie wysokiej mocy przy niewielkich wymiarach. Dodatkowo w zestawie dostajemy 1,5-metrowy kabel USB-C/USB-C w oplocie. A wszystko to za jedyne 85,95 zł. 

Action ładowarka action nowości ładowarka z Action Ładowarka z Action 140 W
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis, Action