Zupełna nowość w Action. Nie jest w promocji a i tak warto biec

Dobrym przykładem takiego urządzenia jest ładowarka Sitecom, która może być Wasza za jedyne 85,95 zł. Mimo niskiej ceny oferuje ona naprawdę potężne parametry. Mówimy w końcu o mocy wynoszącej aż do 140 W. Wystarczy to do zasilenia nawet stosunkowo mocnego laptopa do gier, chociaż oczywiście te najbardziej wypasione przekraczają i 200 W zapotrzebowania na złączu ładowania.

Sitecom

Oczywiście laptop gamingowy to tylko przykład. Moc ta jest rozkładana pomiędzy dwa porty USB-C wspierające USB-PD, oraz USB-A. Można więc szybko ładować dwa urządzenia jednocześnie i jedno zdecydowanie wolniej. Sprawdzi się to między innymi przy jednoczesnym ładowaniu smartfonu, szybkiego powerbanku i słuchawek.