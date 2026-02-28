Paramount ma problem. Chcą zablokować przejęcie Warner Bros.

Netflix wycofał się z przejęcia Warner Bros. Oferta serwisu streamingowego została przebita przez Paramount Skydance. Tym samym to właśnie właściciele między innymi stacji CBS staną się właścicielami takich marek jak: Harry Potter, DC oraz Władca Pierścieni. Jednak już teraz pojawiają się głosy nawołujące do zablokowania transakcji.

Paramount kupuje Warner Bros.

Transakcja ma w sumie opiewać na 110 mld dolarów. Paramount zgodził się zapłacić 31 dolarów za akcję oraz ewentualne 25 centów za każdy kwartał opóźnienia transakcji. Firma zobowiązała się również do wypłacenia odszkodowania Netflixowi w wysokości 2,8 mld dolarów, a także zapłacić Warner Bros. Discovery odszkodowanie w kwocie 7 mld dolarów, gdyby do fuzji ostatecznie nie doszło.

Wydaje się, że przed firmami droga stoi otwarta. Transakcja wspierana jest przez administrację Donalda Trumpa. Pierwsze głosy mówią też o prawdopodobnej zgodzie ze strony Unii Europejskiej, ponieważ na naszym rynku łączny udział nowego konsorcjum wyniósłby niecałe 20 proc. W takim wypadku trudno mówić o monopoliście.

Zablokują przejęcie Warner Bros. Discovery?

Nie oznacza to, że cały proces będzie szybki i łatwy. Już teraz WGA (Writers Guild of America) nawołuje do zablokowania transakcji. Związek zawodowy scenarzystów uważa, że będzie to katastrofa dla branży rozrywkowej, ponieważ ograniczy konkurencję i zaszkodzi zarówno widzom, jak i twórcom.

Problemem mogą okazać się również władze Kalifornii. Rob Bonta, prokurator generalny z tego stanu, zapowiedział, że kalifornijski Departament Sprawiedliwości prowadzi już w tej sprawie dochodzenie i zamierza prowadzić je z pełnym rygorem. Główne obawy to masowe zwolnienia, zmniejszenie liczby dostawców, a także możliwe wywieranie presji na kontrahentów