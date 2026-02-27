Honor tnie ceny. Zostaje 600 zł, a w gratisie ładowarka 100 W

Honor Magic8 Pro

Honor Magic8 Pro to najnowszy, flagowy smartfon, który wyróżnia się przede wszystkim potężną sekcją foto. Zaawansowany zestaw aparatów obejmuje jednostkę 200 Mpix z teleobiektywem, aparat główny 50 Mpix oraz ultraszerokokątny, również 50 Mpix. Dzięki sztucznej inteligencji smartfon ułatwia wykonywanie ostrych ujęć z zoomem nawet bez statywu, a funkcje edycji wspierane przez AI pozwalają szybko poprawić zdjęcia bezpośrednio na urządzeniu.

Za płynność działania odpowiada topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energię dostarcza bateria krzemowo‑węglowa o pojemności 6270 mAh w połączeniu z 100 W ładowaniem przewodowym i 80 W bezprzewodowym Honor SuperCharge.

Honor Magic8 Lite

Honor Magic8 Lite to model średniej klasy, który wyróżnia przede wszystkim wzmocnioną konstrukcją i odpornością, a także pyło- i wodoszczelnością zgodną z normami IP68 i IP69K. Atutem jest także pojemna bateria krzemowo‑węglowa 7500 mAh, wspierana przez szybkie ładowanie Honor SuperCharge 66 W.

Smartfon wyposażono w aparat 108 Mpix ze stabilizacją OIS + EIS. Magic8 Lite oferuje też ekran Eye‑comfort OLED 1,5K o przekątnej 6,79”, odświeżaniu 120 Hz i jasności szczytowej HDR do 6000 nitów, z funkcjami ochrony wzroku.

Szczegóły oferty i dostępność

Oferta obowiązuje do 15 marca i jest już dostępna w HonorSTORE.pl.

Honor Magic8 Lite – rabat 100 zł + ładowarka Honor SuperCharge 100 W

+ ładowarka Honor SuperCharge 100 W Honor Magic8 Pro – rabat 600 zł + ładowarka Honor SuperCharge 100 W