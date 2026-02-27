Honor tnie ceny. Zostaje 600 zł, a w gratisie ładowarka 100 W
Honor wystartował z nową promocją na smartfony Honor Magic8 Lite oraz Honor Magic8 Pro. Product kusi mocnym rabatem, a do tego dorzuca za darmo ładowarkę Honor SuperCharge 100W.
Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 Pro to najnowszy, flagowy smartfon, który wyróżnia się przede wszystkim potężną sekcją foto. Zaawansowany zestaw aparatów obejmuje jednostkę 200 Mpix z teleobiektywem, aparat główny 50 Mpix oraz ultraszerokokątny, również 50 Mpix. Dzięki sztucznej inteligencji smartfon ułatwia wykonywanie ostrych ujęć z zoomem nawet bez statywu, a funkcje edycji wspierane przez AI pozwalają szybko poprawić zdjęcia bezpośrednio na urządzeniu.
Za płynność działania odpowiada topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energię dostarcza bateria krzemowo‑węglowa o pojemności 6270 mAh w połączeniu z 100 W ładowaniem przewodowym i 80 W bezprzewodowym Honor SuperCharge.
Honor Magic8 Lite
Honor Magic8 Lite to model średniej klasy, który wyróżnia przede wszystkim wzmocnioną konstrukcją i odpornością, a także pyło- i wodoszczelnością zgodną z normami IP68 i IP69K. Atutem jest także pojemna bateria krzemowo‑węglowa 7500 mAh, wspierana przez szybkie ładowanie Honor SuperCharge 66 W.
Smartfon wyposażono w aparat 108 Mpix ze stabilizacją OIS + EIS. Magic8 Lite oferuje też ekran Eye‑comfort OLED 1,5K o przekątnej 6,79”, odświeżaniu 120 Hz i jasności szczytowej HDR do 6000 nitów, z funkcjami ochrony wzroku.
Szczegóły oferty i dostępność
Oferta obowiązuje do 15 marca i jest już dostępna w HonorSTORE.pl.
- Honor Magic8 Lite – rabat 100 zł + ładowarka Honor SuperCharge 100 W
- Honor Magic8 Pro – rabat 600 zł + ładowarka Honor SuperCharge 100 W
Jak wynika z zapowiedzi Honora, z akcji będzie można skorzystać w RTV Euro AGD, X-kom, Media Expert, Komputronik - w chwili powstawania publikacji oferta w tych sklepach jeszcze nie jest aktywna.