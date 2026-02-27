Sprzęt

Honor tnie ceny. Zostaje 600 zł, a w gratisie ładowarka 100 W

Honor wystartował z nową promocją na smartfony Honor Magic8 Lite oraz Honor Magic8 Pro. Product kusi mocnym rabatem, a do tego dorzuca za darmo ładowarkę Honor SuperCharge 100W.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 27 LUT 2026
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Honor tnie ceny. Zostaje 600 zł, a w gratisie ładowarka 100 W

Honor Magic8 Pro

Honor Magic8 Pro to najnowszy, flagowy smartfon, który wyróżnia się przede wszystkim potężną sekcją foto.  Zaawansowany zestaw aparatów obejmuje jednostkę 200 Mpix z teleobiektywem, aparat główny 50 Mpix oraz ultraszerokokątny, również 50 Mpix. Dzięki sztucznej inteligencji smartfon ułatwia wykonywanie ostrych ujęć z zoomem nawet bez statywu, a funkcje edycji wspierane przez AI pozwalają szybko poprawić zdjęcia bezpośrednio na urządzeniu. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Honor tnie ceny. Zostaje 600 zł, a w gratisie ładowarka 100 W

Za płynność działania odpowiada topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energię dostarcza bateria krzemowo‑węglowa o pojemności 6270 mAh w połączeniu z 100 W ładowaniem przewodowym i 80 W bezprzewodowym Honor SuperCharge.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon HONOR X7d 6/128GB 6.77" 120Hz Srebrny
Smartfon HONOR X7d 6/128GB 6.77" 120Hz Srebrny
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement

Nasz test: Honor Magic8 Pro - na takiego Huaweia czekaliśmy (test)

Honor Magic8 Lite

Honor Magic8 Lite to model średniej klasy, który wyróżnia przede wszystkim wzmocnioną konstrukcją i odpornością, a także pyło- i wodoszczelnością zgodną z normami IP68 i IP69K. Atutem jest także pojemna bateria krzemowo‑węglowa 7500 mAh, wspierana przez szybkie ładowanie Honor SuperCharge 66 W. 

Honor tnie ceny. Zostaje 600 zł, a w gratisie ładowarka 100 W

Smartfon wyposażono w aparat 108 Mpix ze stabilizacją OIS + EIS. Magic8 Lite oferuje też ekran Eye‑comfort OLED 1,5K o przekątnej 6,79”, odświeżaniu 120 Hz i jasności szczytowej HDR do 6000 nitów, z funkcjami ochrony wzroku.

Nasz test: Honor Magic8 Lite: pancerny, 4 dni na baterii, a i tak coś tu nie gra (test)

Honor tnie ceny. Zostaje 600 zł, a w gratisie ładowarka 100 W

Szczegóły oferty i dostępność

Oferta obowiązuje do 15 marca i jest już dostępna w HonorSTORE.pl.

  • Honor Magic8 Lite – rabat 100 zł + ładowarka Honor SuperCharge 100 W
  • Honor Magic8 Pro – rabat 600 zł + ładowarka Honor SuperCharge 100 W

Jak wynika z zapowiedzi Honora, z akcji będzie można skorzystać w RTV Euro AGD, X-kom, Media Expert, Komputronik - w chwili powstawania publikacji oferta w tych sklepach jeszcze nie jest aktywna.

Honor Magic8 Pro w Media Expert
Honor Magic8 Pro w x-kom
Honor Magic8 Pro w RTV Euro AGD
Honor Magic8 Lite zielony
Honor Magic8 Lite czarny
Honor Magic8 Lite brązowy
Image
telepolis
honor honor magic8 pro Honor Magic8 Lite Honor SuperCharge 100W
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Honor