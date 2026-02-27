Intel traci kolejnego specjalistę. Przechodzi do konkurencji

Doszło do niespodziewanej zmiany na szczycie. Kevin O'Buckley - który przez ostatnie dwa lata kierował działem Intel Foundry - odchodzi z firmy i przechodzi do Qualcomma, gdzie obejmie stanowisko wiceprezesa wykonawczego odpowiedzialnego za globalne operacje i łańcuch dostaw, nadzorując produkcję chipów oraz relacje z podwykonawcami i dostawcami.

To weteran, który wcześniej pracował dla IBM oraz GlobalFoundries

Jego miejsce zajmie Naga Chandrasekaran, wcześniej odpowiadający za technologię i operacje, w tym rozwój procesów produkcyjnych oraz nadzór nad wytwarzaniem. W nowej roli ma łączyć kontrolę nad planem wydawniczym (kolejne litografie, metody pakowania i testy) z bieżącym zarządzaniem globalną siecią fabryk i łańcuchem dostaw.

Awans Chandrasekarana nie jest zaskoczeniem. Od połowy 2024 roku odpowiadał za kluczowe działy zajmujące się rozwojem technologii i produkcją kontraktową, a od września 2025 jego pozycja tylko się umacniała, co naturalnie przygotowało go do objęcia wyższego stanowiska.

