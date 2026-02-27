Tech

Intel traci kolejnego specjalistę. Przechodzi do konkurencji

Niebiescy nie mają łatwo w przypadku produkcji półprzewodników. Walka o doświadczonych pracowników jest zażarta i tym razem wygrał Qualcomm.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 27 LUT 2026
0
Doszło do niespodziewanej zmiany na szczycie. Kevin O'Buckley - który przez ostatnie dwa lata kierował działem Intel Foundry - odchodzi z firmy i przechodzi do Qualcomma, gdzie obejmie stanowisko wiceprezesa wykonawczego odpowiedzialnego za globalne operacje i łańcuch dostaw, nadzorując produkcję chipów oraz relacje z podwykonawcami i dostawcami.

Dalsza część tekstu pod wideo

To weteran, który wcześniej pracował dla IBM oraz GlobalFoundries

Jego miejsce zajmie Naga Chandrasekaran, wcześniej odpowiadający za technologię i operacje, w tym rozwój procesów produkcyjnych oraz nadzór nad wytwarzaniem. W nowej roli ma łączyć kontrolę nad planem wydawniczym (kolejne litografie, metody pakowania i testy) z bieżącym zarządzaniem globalną siecią fabryk i łańcuchem dostaw.

Awans Chandrasekarana nie jest zaskoczeniem. Od połowy 2024 roku odpowiadał za kluczowe działy zajmujące się rozwojem technologii i produkcją kontraktową, a od września 2025 jego pozycja tylko się umacniała, co naturalnie przygotowało go do objęcia wyższego stanowiska.

Kevin O'Buckley i Naga Chandrasekaran

Rzecznik Intela w komunikacie prasowym podziękował O'Buckley'owi i podkreślił, że dział Foundry pozostaje jednym z najwyższych priorytetów strategicznych firmy. Na razie nie wiadomo, czy zmiana ta przełoży się na bliższą współpracę obu firm w zakresie produkcji chipów. Nie jest jednak tajemnicą, że po sukcesie mobilnych procesorów Panther Lake wiele podmiotów zainteresowanych jest najnowszą litografią Intel 18A.

telepolis
Intel procesory Qualcomm produkcja układów półprzewodnikowych CPU produkcja układów scalonych Intel 18A
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Intel
Źródła tekstu: Intel, Tom's Hardware, oprac. własne